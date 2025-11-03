CSM Olimpia a încheiat pe locul trei la Cupa Unio

Judoka-ii de la CSM Olimpia Satu Mare au obținut rezultate excelente la competiția internațională Cupa Unio – Memorialul „Lucian Preda”, ajunsă la ediția a 28-a, respectiv a 8-a, desfășurată sâmbătă în Sala de Sport „Ecaterina Both” din Satu Mare. Bilanțul este unul impresionant: 7 medalii de aur, 5 de argint și 5 de bronz.

Antrenorii clubului sătmărean – Terely Mihály, Pelcz Attila, Marian Halas și Gergely Attila – și-au înscris elevii la această competiție desfășurată pe teren propriu, la care au participat în total 302 sportivi.

Organizatorul principal, Terely Mihály, a declarat că la turneul de tradiție au participat nu doar numeroase cluburi din România, ci și echipe din Ungaria și Ucraina, care au adus la Satu Mare cei mai buni sportivi ai lor. Evenimentul a fost sprijinit, ca în fiecare an, de Primăria municipiului Satu Mare și Consiliul Local.

În clasamentul pe echipe, fiecare club a putut înscrie cel mult zece judoka, iar rezultatele acestora au contat în ierarhia generală. În urma punctajului final, CSM Olimpia Satu Mare s-a clasat pe locul al treilea, după Târgu Secuiesc și CS Fușle Security Satu Mare, la egalitate de puncte cu Champions Oradea.

MEDALIAȚII SPORTIVILOR DE LA CSM OLIMPIA

Antrenor Terely Mihály

Aur: Thiruvadi Alesszia (44 kg, U15), Maya Dihenes (63 kg, U15, illetve 63 kg, U18).

Argint: Tóth Zalán (55 kg, U15), Erin Oros (52 kg, U18).

Bronz: Szilágyi Emma (63 kg, U15).

Antrenor Pelcz Attila

Aur: Maraelis Planche (52 kg, U18).

Argint: Clipa Maita (57 kg, U15), Jeremos Álmos (73 kg, U18), Remus Ardelean (50 kg, U18).

Bronz: Turóczi Roland (60 kg, U18).

Antrenor Marian Halas

Aur: Anisia Halas (40 kg, U15), Alessia Micaș (52 kg, U15), Iannis Marina (50 kg, U13).

Bronz: Rareș Gătina (50 kg, U15), Rafael Ursu (60 kg, U15).

Antrenor Gergely Attila

Bronz: Grebúr Kevin (66 kg, U18).