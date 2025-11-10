Cupa Orașului Tășnad la Șah – Ediția a XII-a, un eveniment internațional de excepție

În perioada 7–9 noiembrie 2025, Stațiunea balneară Tășnad a fost gazda celei de-a XII-a ediții a Cupei Orașului Tășnad – un turneu internațional de șah desfășurat în sistem Open Under 2200, raportat la FIDE și Federația Română de Șah.

Competiția, organizată de ACS Șah Someș Satu Mare și C.S. Voința Satu Mare, cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad, a reunit numeroși sportivi din România, Polonia și Ungaria, oferind un spectacol de strategie, concentrare și pasiune pentru sportul minții.

Turneul s-a desfășurat pe durata a șapte runde în sistem elvețian, în cadrul complexului din Stațiunea Balneară Tășnad, reunind atât jucători consacrați, cât și tinere talente din școlile și cluburile de șah din întreaga țară.

🏆 Rezultate generale:

🥇 Locul I – Mintau Andrei Cătălin (România)

🥈 Locul II – Ursan Petru (România)

🥉 Locul III – Mrozowski Patrik (Polonia)

4️⃣ Locul IV – Titu Maiorescu Dorin (România)

5️⃣ Locul V – Ilonczai Levente David (România)

🏅 Premii speciale și categorii de vârstă:

Premii distincte au fost acordate pentru performanțe în categoriile ELO și CIV, dar și pentru copii și juniori:

Categoria U08: Mujat Alexandru-Mihai, Vlad Rareș, Negrea Iosif

Categoria U10 băieți: Liga Matei, Muntean Cristian, Bercu Răzvan

Categoria U10 fete: Șoica Maria-Carmen, Mala Karolina

Categoria U12 băieți: Pașca Alexandru-Daniel, Ile Andi, Kovacs Balazs

Categoria U12 fete: Rațiu Raluca-Elena

Categoria U14 băieți: Pozna Tokos Bence, Ponta-Făcăleț Zeno-Andrei, Chira Alex

Categoria U14 fete: Brumar Medeea Destina Ioana

De asemenea, au fost acordate premii pentru:

Cea mai bună jucătoare: Popa Andra

Cel mai bun veteran: Știrb Aurel

🙏 Mulțumiri și recunoaștere:

Organizatorii au adresat mulțumiri Primăriei Orașului Tășnad pentru sprijinul constant și implicarea activă în promovarea șahului.

Un gând special de apreciere a fost îndreptat către domnul dr. Farcău Adrian Dănuț, primarul Orașului Tășnad, pentru susținerea oferită dezvoltării sportului și tinerilor șahiști.

Evenimentul Cupa Orașului Tășnad a devenit deja o tradiție apreciată în calendarul sportiv al județului Satu Mare, contribuind la promovarea imaginii Tășnadului ca un centru al performanței și al sportului de calitate.