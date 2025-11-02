Dumbrăvița lui Florin Fabian a dat lovitura în Ghencea

Etapa a 12-a a confirmat statutul de mare favorită la promovare a Corvinului. Hunedorenii s-au impus și la Bistrița în fașa Gloriei și s-au distanțat în fruntea clasamentului profitând de înfrângerile celor de la Bihor și ASA Târgu Mureș.

Poli Iași s-a salvat din nou cu un gol în prelungiri, la fel ca runda trecută la Reșița…Iar reșițenilor li s-a întors norocul acum ei fiind beneficiarii unui gol, de la 11m, de trei puncte, la Tunari.

Duminică în Ghencea, Dumbrăvița lui Florin Fabian a dat lovitura și a învins Steaua cu 1-0. Gazdele au ratat în prelungiri o lovitură de pedeapsă prin Chipirliu, omul care în urmă cu o etapă reușea o triplă la Satu Mare.

Iată rezultatele etapei:

Poli Iași – FC Bihor 2-1

Tiehi 55, 90+4 / Stahl 21

Ceahlăul – Olimpia Satu Mare 1-0

Davordzie 90+8

CSM Slatina – Chindia 1-1

Baraitaru 82 / Martac 35

FC Bacău – CSC Șelimbăr 1-1

Aftanache 35 / S. Jurj 71

Gloria Bistrița – Corvinul 0-1

/ Cărăruș 66

Metalul Buzău – Câmpulung 4-0

Robu 28, Moldovan 47, Nica 56, 70

Tunari – CSM Reșița 0-1

/ Jerdea 90+7

CS Afumați – ASA Târgu Mureș 2-1

Iamandache 22, Ghineț/ Zukanovic 71

Duminică, 2 noiembrie, ora 11:00

Concordia Chiajna – CS Dinamo 2-1

Steaua – CSC Dumbrăvița 0-1

Marți, 4 noiembrie, ora 17:00

FC Voluntari – Sepsi

Etapa următoare ( 8 noiembrie):

CS Dinamo București – Metalul Buzău

ACSM Reșița – Concordia Chiajna

FC Bihor Oradea – CS Tunari

AFC ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași

Chindia Târgoviște – CS Afumați

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Slatina

Corvinul Hunedoara – FC Voluntari

CSC Șelimbăr – CS Gloria Bistrița

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău

CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț

AFC Câmpulung Muscel – Steaua București