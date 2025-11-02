More

    Dumbrăvița lui Florin Fabian a dat lovitura în Ghencea

    Etapa a 12-a a confirmat statutul de mare favorită la promovare a Corvinului. Hunedorenii s-au impus și la Bistrița în fașa Gloriei și s-au distanțat în fruntea clasamentului profitând de înfrângerile celor de la Bihor și ASA Târgu Mureș.
    Poli Iași s-a salvat din nou cu un gol în prelungiri, la fel ca runda trecută la Reșița…Iar reșițenilor li s-a întors norocul acum ei fiind beneficiarii unui gol, de la 11m, de trei puncte, la Tunari.
    Duminică în Ghencea, Dumbrăvița lui Florin Fabian a dat lovitura și a învins Steaua cu 1-0. Gazdele au ratat în prelungiri o lovitură de pedeapsă prin Chipirliu, omul care în urmă cu o etapă reușea o triplă la Satu Mare.

    Iată rezultatele etapei:
    Poli Iași – FC Bihor 2-1
    Tiehi 55, 90+4 / Stahl 21
    Ceahlăul – Olimpia Satu Mare 1-0
    Davordzie 90+8
    CSM Slatina – Chindia 1-1
    Baraitaru 82 / Martac 35
    FC Bacău – CSC Șelimbăr 1-1
    Aftanache 35 / S. Jurj 71
    Gloria Bistrița – Corvinul 0-1
    / Cărăruș 66
    Metalul Buzău – Câmpulung 4-0
    Robu 28, Moldovan 47, Nica 56, 70
    Tunari – CSM Reșița 0-1
    / Jerdea 90+7
    CS Afumați – ASA Târgu Mureș 2-1
    Iamandache 22, Ghineț/ Zukanovic 71
    Duminică, 2 noiembrie, ora 11:00
    Concordia Chiajna – CS Dinamo 2-1
    Steaua – CSC Dumbrăvița 0-1
    Marți, 4 noiembrie, ora 17:00
    FC Voluntari – Sepsi

    Etapa următoare ( 8 noiembrie):
    CS Dinamo București – Metalul Buzău
    ACSM Reșița – Concordia Chiajna
    FC Bihor Oradea – CS Tunari
    AFC ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași
    Chindia Târgoviște – CS Afumați
    Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Slatina
    Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
    CSC Șelimbăr – CS Gloria Bistrița
    CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău
    CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț
    AFC Câmpulung Muscel – Steaua București

