Dumbrăvița lui Florin Fabian a dat lovitura în Ghencea

Etapa a 12-a a confirmat statutul de mare favorită la promovare a Corvinului. Hunedorenii s-au impus și la Bistrița în fașa Gloriei și s-au distanțat în fruntea clasamentului profitând de înfrângerile celor de la Bihor și ASA Târgu Mureș.
Poli Iași s-a salvat din nou cu un gol în prelungiri, la fel ca runda trecută la Reșița…Iar reșițenilor li s-a întors norocul acum ei fiind beneficiarii unui gol, de la 11m, de trei puncte, la Tunari.
Duminică în Ghencea, Dumbrăvița lui Florin Fabian a dat lovitura și a învins Steaua cu 1-0. Gazdele au ratat în prelungiri o lovitură de pedeapsă prin Chipirliu, omul care în urmă cu o etapă reușea o triplă la Satu Mare.
Iată rezultatele etapei:
Poli Iași – FC Bihor 2-1
Tiehi 55, 90+4 / Stahl 21
Ceahlăul – Olimpia Satu Mare 1-0
Davordzie 90+8
CSM Slatina – Chindia 1-1
Baraitaru 82 / Martac 35
FC Bacău – CSC Șelimbăr 1-1
Aftanache 35 / S. Jurj 71
Gloria Bistrița – Corvinul 0-1
/ Cărăruș 66
Metalul Buzău – Câmpulung 4-0
Robu 28, Moldovan 47, Nica 56, 70
Tunari – CSM Reșița 0-1
/ Jerdea 90+7
CS Afumați – ASA Târgu Mureș 2-1
Iamandache 22, Ghineț/ Zukanovic 71
Duminică, 2 noiembrie, ora 11:00
Concordia Chiajna – CS Dinamo 2-1
Steaua – CSC Dumbrăvița 0-1
Marți, 4 noiembrie, ora 17:00
FC Voluntari – Sepsi
Etapa următoare ( 8 noiembrie):
CS Dinamo București – Metalul Buzău
ACSM Reșița – Concordia Chiajna
FC Bihor Oradea – CS Tunari
AFC ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași
Chindia Târgoviște – CS Afumați
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Slatina
Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
CSC Șelimbăr – CS Gloria Bistrița
CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău
CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț
AFC Câmpulung Muscel – Steaua București