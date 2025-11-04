Handbal junioare III / Fără surprize în etapa a 7-a

– Victorii clare pentru echipele KKS1 și KKS2 Cămin și LPS Satu Mare

Nu s-au înregistrat surprize în etapa a 7-a a campionatului de handbal feminin Junioare III, seria N, iar formațiile considerate favorite din județul Satu Mare au bifat victorii fără emoții. LPS, KKS 1 și KKS2 Cămin și-au făcut treaba, în timp ce ACS Atletik și Inovativ Negrești Oaș au cedat în duelurile din week end.

În sala LPS Ecaterina Both, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare a câștigat derby-ul local cu ACS Atletik, 34–18 (19–7). Deși ocupă ultimul loc al clasamentului, Atletik continuă să joace cu ambiție iar într-un timp nu foarte îndepărtat suntem convinși că vor veni și victoriile.

TOP marcatoare

LPS: Rus Adelina Ioana (12), Sara Maria Șteț (7), Iulia Florina Pop (4)

Atletik: Carla Maria Mezei (6), Andrea Sofia Mașniță (4), Alina Iasmina Buha & Ioana Lavinia Mihoc (câte 2)

Liderul KKS Cămin 1 a câștigat și la Negrești Oaș, fără emoții: 37–16 (15–5). Diferența de experiență a fost evidentă din start, iar trupa din Cămin rămâne singura echipă cu procentaj 100% după 7 etape.

TOP marcatoare

KKS Cămin 1: Roszel Emili (9), Török Nóra (6), Lebedi Roza Anna (4)

Inovativ: Daria Nicoleta Lobonț (4), Ancuța Yasmina Dobrican (4), Princess Alessia Elek (3)

KKS 2 s-a impus în deplasare la echipa secundă a Academiei „Alexandru Csepreghi”: 22–13 (10–6). Echipa sătmăreană ajunge astfel la a 3-a victorie a sezonului și ocupă locul 6.

TOP marcatoare

KKS 2: Pocsai Csenge (5), Incze Vivien (4), Eizert Rebeka / Veres Viktória / Barabás Jázmin Maya (câte 3)

Reamintim: CSM Olimpia a pierdut etapa trecută acasă, 22–25, cu Fărcașa, și ocupă locul 5 cu 8 puncte.

ETAPA URMĂTOARE — 8 noiembrie, sâmbătă

KKS Cămin 2 –ACS Inovativ Negrești Oaș

KKS Cămin 1 – CSM Olimpia

CS Marta Baia Mare –ACS Atletik Satu Mare

SHCS Fărcașa 2022 –LPS Satu Mare