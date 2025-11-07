În fotbal nu toamna se culeg roadele

N-am putut să încep această Caricatura fără să vă readuc aminte că sunt rapidist. Rapidist, rapidist, dar nu și părtinitor în comentariu. Așa că respect regulamentul și accept starea de fapt, adică admir și eu coroana de frunze stacojii de pe fruntea oștenilor lui Leo Grozavu. Mulți compară această situație cu cea de anul trecut când coroana poposea pe beretele studențești din Cluj. Nici eu nu cred într-un retur pozitiv al moldovenilor. În plămada lor nu s-a frământat și truda, iar automulțumirea le va juca feste.

Etapa ce s-a încheiat a adus câteva lămuriri la numeroasele nedumeriri de peste vară și acest început de toamnă. Da, FCSB-ul arată o revenire, dar reîncep perioadele cu două jocuri pe săptămână și s-ar putea ivi din nou sincope. Da, CFR-ul este o echipă debusolată, dar venirea unui nou mecanic de locomotiva (Pancu) ar putea readuce garnitura feroviară de pe linia moartă până în lupta pentru locul șapte-opt. Da, Craiova are un lot de campioană dar are și năravuri specific oltenești. Da, Rapidul este o echipă norocoasă dar periodic, adică atunci când apar poticniri, se iscă și gâlcevi. Avem în Superligă șase echipe care joacă meciurile considerate acasă pe alte stadioane. Vi se pare normal? Trei dintre ele sunt foste campioane (Dinamo, FC Argeș și Farul) iar una este chiar campioana ultimelor două ediții. La ele se mai adaugă două nou promovate.

În ultima etapă a turului s-au înscris doar 19 goluri (10 de către gazde) iar numărul de victorii a fost egal împărțit între amfitrioni și musafiri, câte trei: Dinamo – CFR 2-1 cu covrigii în coadă; Slobozia – Argeș 0-1 banal; „U” – FCSB 0-2 în trend; UTA – Metaloglobus 2-0 doar în repriza secundă; Sibiu – Galați 1-3 când „boy”-i nu trag (scuzați licența!); Craiova – Rapid 2-2 mi-a inspirat editorialul „Teza despre arbitraj”; Constanța – Miercurea Ciuc 3-0 pe un val cu sens unic; Petrolul – Botoșani 0-0 pentru toți!

Să începem returul! Nu putem spune că nu am avut meciuri spectaculoase până acum. Prin vară chiar au fost multe și frumoase goluri. După ce-a picat frunza din codru s-au mai rărit reușitele. Bine că nu și frumusețea lor a avut de suferit. Să privim cu încredere spre viitor.

Rapid – Argeș (sâmbătă, ora 20,30) Derbiul etapei. Interesant cum o nou promovată a reușit să-și păstreze echilibrul pe parcursul turului și să acceseze a cincea poziție. Și nu oricum, ci cu brio, având cinci puncte avans față de următoarea clasată. Despre Rapid nu pot să spun decât că mă aștept oricând la un rezultat negativ. Sper să fie singular. Hai Rapid!

Farul – Botoșani (vineri, ora 20,30) Acum egalul nu mai mulțumește pe toată lumea motiv pentru care liderul va trebui să depună eforturi suplimentare pentru a obține măcar un punct. Gazdele nu mai au un adversar debusolat în față așa încât mă aștept să arboreze flamura de conflict;

Craiova – UTA (duminică. ora 17,30) La prima vedere oltenii nu ar trebui să-și facă probleme la acest meci. Totuși dacă se gândesc prea mult la acel 3-3 din tur după ce au condus cu 3-0, s-ar putea să li se îmbârlige picioarele. Sper că dacă nu bătură Rapidul din Bucale să-l bată pe cel de la Viana;

Dinamo – Miecurea Ciuc (sâmbătă, ora 17,30) Nimeni nu se așteaptă la surprize la acest meci. Nimeni în afară de Ilyes și ciucanii lui. Poate și câțiva olteni, rapidiști sau insensibili la patrupede;

Petrolul – Oțelul (sâmbătă, ora 14,30) Nu cred că Oțelul își va putea păstra poziția din clasament, de fapt nici nu o merită după cum v-am explicat în preambul. Asta nu înseamnă că nu i-ar putea învinge pe prahoveni, dar nu le-a hi lesne…

Slobozia – CFR (duminică, ora 14,30) Nu știu ce mă face să cred că ialomițenii nu prea au șanse să evite o înfrângere. Nici diferența de goluri n-o să le placă;

Sibiu – FCSB (duminică, ora 20,30) Dacă echipa din Ardeal vrea să arate respect lui Măldărășanu acum este momentul. Mai ales că oaspeții au din nou grija Ligii Europa. Tare aș dori ca la ora meciului bucureștenii din Berceni să fi venit cu un rezultat mare de la Basel;

„U” – Metaloglobus (vineri, ora 18) Cenușăreasa etapei. Meciul de deschidere al returului aduce față în față o echipă cu campanie europeană de vară și o nou promovată. În plină toamnă cântă cam pe aceeași creangă. O creangă firavă, cam de pe la poalele frunzișului.

Opriți războiul!