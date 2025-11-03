Junioarele de la CSM Olimpia învinse în duelurile din week end

Echipele de junioare ale CSM Olimpiei Satu Mare au avut parte de un week end de coșmar cu înfrângeri în etapa campionatelor naționale. După remiza cu AHC Valeria Motogna Zalău și victoria din deplasare cu KKS Cămin, formația de junioare I a suferit prima înfrângere a sezonului, în fața uneia dintre cele mai puternice adversare din Seria E.

Fetele pregătite de Ciprian Mărieș au întâlnit pe teren propriu formația CS Gloria Bistrița, club care pregătește jucătoare pentru echipa de senioare participantă în Liga Campionilor. Superioare la toate capitolele, oaspetele s-au impus fără emoții, scor 37–17, după o primă repriză dominată clar, 22–10.

CSM Olimpia U18 se pregătește acum pentru o deplasare dificilă în etapa următoare, programată pe 8 noiembrie, la CS Marta Baia Mare, formație aflată pe locul secund în serie, cu trei victorii din tot atâtea partide. După trei runde, sătmărencele ocupă locul 3 în clasament.

Junioarele II, înfrângere la limită

Formația de junioare II a evoluat duminică pe teren propriu cu ACS Alpha Oradea. Oaspetele au început mai bine partida, desprinzându-se la 7–1, însă Olimpia a revenit excelent, reducând diferența la două goluri la pauză (14–12).

În partea a doua sătmărencele au continuat lupta, reușind să se apropie la doar un gol (18–17), însă nu au reușit egalarea, partida încheindu-se cu 29–26 pentru orădence. Pentru grupa U16 aceasta a fost a cincea înfrângere a sezonului, echipa rămânând fără puncte și ocupând penultimul loc în serie. Următorul meci este programat pe 9 noiembrie, în deplasare, la KKS Cămin.

Rezultate

JUNIORI I, SERIA E, ETAPA 3

CSM Olimpia Satu Mare – CS Gloria Bistrița 17–37 (10–22)

CSM Olimpia: Ana Maria Irimescu, Ariana Alexandra Ionescu (7 goluri), Sonia Precup (1), Maria Daria Secu (1), Denisa Daniela Doboș, Ștefania Maria Fabiana Peter, Maria Fenesan (2), Istvánfi Tímea Dalma, Patricia Sabina Cherekes (1), Roberta Bagaian (3), Lavinia Andreicuț (1), Daniela Trif, Tamás Petra Mónika, Aida Maria Palincaș, Iulia Maria Paicu (1).

JUNIORI II, SERIA H, ETAPA 6

CSM Olimpia Satu Mare –ACS Alpha Oradea 26–29 (12–14)

CSM Olimpia: Elena Costin, Bâlc Henrietta (2 goluri), Sonia Precup (7), Teodora Crăciun (1), Ötvös Barna Vanessa, Istvánfi Tímea Dalma, Patrisia Stanciu, Iulia Coțan, Kánya Evelyn, Kovács Viktória Jázmin , Roberta Bagaian (6), Lavinia Andreicuț (6), Adina Elena Ciocotiș (3), Norina Alexandra Bombar (1).