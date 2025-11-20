Nu-mi vine să cred!

Sub 19 ani Titlul acestei Caricaturi se referă strict la această categorie de vârstă. Vă spusesem că, după acel 3-2 al finlandezilor cu Islanda nu văd cum am putea urca mai sus de locul trei. În etapa a doua Islanda învinsese Andorra cu 3-0 și noi reușeam un uluitor, după părerea mea, 1-1 cu Finlanda. Ce s-a întâmplat în ultima etapă, cea de marți m-a lăsat cu gura căscată. Nu numai că noi am surclasat Islanda (3-0) ci și Andorra a învins Finlanda (1-0) ceea ce ne-a propulsat în câștigători ai grupei. Oare să fi contat faptul că toate jocurile s-au disputat prin jurul Bucureștiului?

Sub 20 de ani Nici aici nu se poate spune că toate sau desfășurat conform previziunilor. După o înfrângere la scor (5-0), normală zic eu, în fața nemților a urmat o întâlnire cu liderul Portugalia, lider care avea până atunci numai victorii, iar printre învinsele sale se numărase și Germania. Ce să vezi? Am reușit un egal în Portugalia și dacă nu ar fi fost și ultimele 10 minute plus prelungiri am fi putut spune că am fi fost nemulțumiți.

Sub 21 de ani Furați în Finlanda, bătuți cu Spania (0-2 peste tot), băieții lui Costin Curelea s-au trezit cu un nou adversar în lupta pentru locul doi, Kosovo. Balcanicii au repetat isprava de la Iași și la Turku: 0-0 și în Finlanda. Cipru a bătut în San Marino cu 5-0. Urmează returul.

Despre meciurile naționalei lui Lucescu precis că ați citit comentariile avizate ale colegului Mumu (Florin Mureșan) care v-a informat cu amănunte interesante și pertinente. Inclusiv cu clasamentul final și posibilitatea de a mai ajunge la mondial.

Despre etapa a șaptesprezecea am putea spune că se află sub un pronunțat semn al echilibrului. Patru din cele opt jocuri se dispută între vecine de clasament. Mai mult, în alte trei jocuri combatantele se află la 2, 3 respectiv 4 locuri una de alta. Doar partida din Gruia pare disproporționată din acest punct de vedere, dar nu și după valoarea loturilor.

Botoșani – Dinamo (luni, ora 20,30) Derbiul etapei. La ora disputării jocului se va cunoaște scorul de la Cluj așa că, în cazul unei deraieri a Rapidului, moldovenii ar putea reveni pe primul loc. Totuși, greu de crezut că au puterea să obțină măcar un egal în fața dinamoviștilor. Să sperăm că ocupantele treptelor inferioare ale podiumului ne vor oferi un joc plăcut.

Pitești – Craiova (vineri, ora 20,30) Un alt joc în care rezultatul final este sub zodia incertitudinii. Argeșenii ar putea profita de degringolada instalată de demisia (inoportună după părerea mea) lui Rădoi și să intre în posesia tuturor punctelor puse în joc. Depinde. Depinde în primul rând de Felipe Coelho, portughezul care i-a luat locul lui Mirel;

CFR – Rapid (duminică, ora 20,30) Oare pe cine a avantajat pauza competițională? Pe marfarul de Cluj sau pe expresul de Giulești? Unii spun că șperaclul e la Pancu, eu cred că e la Costel;

Galați – Constanța (duminica, ora 17,30) Marinari și unii și alții. Cei de apă dulce au avantajul terenului propriu. Partida reprezintă o adevărată bătălie pentru ultimul loc ce asigură calificarea în grupa ce-și dispută titlul. Asta dacă scoatem din calcul pretențiile campioanei care și-ar dori un egal la vărsarea Siretului în Dunăre;

Arad – „U” (sâmbătă, ora 15) Două din cele mai bătrâne echipe ale României se întâlnesc la o oră nu prea prielnică telespectatorilor. Păcat! În amicalele de pregătire arădenii au pierdut în fața Corvinului (1-2), iar clujenii au remizat cu Zimbrul din Chișinău (2-2).

FCSB – Ploiești (sâmbătă, ora 20,30) Campioana, echipă nu prea bătrână dar cu un portofoliu plinuț, vrea cu tot dinadinsul să demonstreze că sunt capabili să prindă „Grupa campionat” la sfârșitul sezonului regulat. De cealaltă parte, găzarii se perpelesc cu doar 10 goluri înscrise după 16 etape;

Miercurea Ciuc – Slobozia (vineri, ora 17,30) Jocul de deschidere al etapei aduce față în față două echipe cu parcursuri diferite. Gazdele după un debut dezastruos au strâns câteva punctulețe, pe când Slobozia profită de adversari neatenți la început de campionat după care pleacă steagul fără șanse atunci când adversarii tratează jocurile cu atenție. Dovadă sunt cele cinci înfrângeri consecutive din ultimul timp;

Metaloglobus – Sibiu (luni, ora 17,30) Cenușăreasa campionatului. Avem un nou meci între ultimele două clasate. Cred în sași.

Opriți războiul!