Pagina de CULTURĂ, de Vasile Mic

Mozart – Geniul care a auzit muzica universului

Nu mulți oameni din istorie au reușit să transforme sunetele în emoție pură așa cum a făcut-o Wolfgang Amadeus Mozart. Născut la 27 ianuarie 1756, la Salzburg, copilul-minune al muzicii a trăit doar 35 de ani, dar a lăsat în urmă o poperă atât de vastă și desăvârșită încât pare creația unei vieți de secole.

Mozart era copilul care vorbea în note. Încă de la vârsta de cinci ani, Mozart compunea mici piese pentru clavecin și vioară, spre uimirea tatălui său, Leopold, un pedagog exigent și muzician talentat. Curând, micul Wolfgang a devenit o senzație în saloanele aristocrației europene. Turneele din copilărie prin marile capitale – Viena, Paris, Londra, Roma – nu i-au adus doar faimă, ci și o deschidere către diversitatea stilurilor muzicale ale epocii.

Deja la doisprezece ani compunea opere, simfonii și concerte care depășeau în complexitate vârsta lui. Lupta cu destinul și maturitatea creatoare După o tinerețe petrecută între curțile nobiliare, Mozart s-a stabilit la Viena, unde și-a trăit cei mai rodnici ani. În această perioadă au apărut capodoperele care aveau să-l imortalizeze: Nunta lui Figaro (1786), Don Giovanni (1787), Flautul fermecat (1791) sau celebrele sale concerte pentru pian și simfoniile de la finalul vieții. Viața sa, însă, nu a fost una ușoară. Deși adulat pentru talentul său, Mozart s-a confruntat mereu cu lipsuri financiare și cu o societate care nu știa încă să prețuiască adevărata genialitate. Boem, pasional și neastâmpărat, el a trăit cu intensitate fiecare clipă, ca și cum ar fi știut că timpul îi este limitat.

Mozart s-a stins din viață la Viena, în decembrie 1791, la doar 35 de ani, în condiții încă învăluite de mister. A fost înmormântat într-un mormânt comun, conform obiceiului vremii, dar memoria sa a înflorit imediat după moarte. Simbolic, ultima sa lucrare – Requiem-ul în re minor – a rămas neterminată, ca o elegie pentru propria-i trecere.

Opera lui Mozart cuprinde peste 600 de lucrări: simfonii, concerte, sonate, opere și muzică sacră. Dar dincolo de cifre, esența operei sale stă în echilibrul perfect dintre formă și emoție. Muzica lui reușește să fie în același timp luminoasă și melancolică, simplă și sofisticată, rațională și profund umană.

Mozart a fost, poate, primul compozitor modern: liber de constrângeri, pasionat de experiment și mereu în căutarea frumuseții absolute. El nu a scris doar note – a scris sufletul unei epoci.

Iar peste veacuri, fiecare acord din muzica sa pare să ne amintească faptul că perfecțiunea nu ține de durată, ci de intensitate.

Nichita Stănescu a fost cea care a reinventat cuvântul

Nu mulți poeți precum Nichita Stănescu, au reușit să schimbe, în profunzime, felul în care o limbă se gândește pe sine. Nichita Stănescu este, fără îndoială, unul dintre acești rari alchimiști ai limbajului. Într-o epocă în care literatura română căuta un nou sens, după deceniile cenușii ale realismului socialist, Nichita a adus nu doar o voce originală, ci o întreagă viziune despre om, lume și cuvânt.el care Născut în 1933, într-o Românie aflată la granița dintre război și renaștere, Stănescu face parte din generația ’60 — aceea care a redat poeziei libertatea de a fi gând, emoție și metafizică. Debutul său, Sensul iubirii (1960), anunță un poet sensibil și lucid, pentru care iubirea devine o formă de cunoaștere. Însă, în volumele următoare, mai ales în 11 elegii (1966) și Necuvintele (1969), poezia lui se transformă într-o aventură a spiritului, într-o cercetare a limitelor limbajului și ale ființei.

Nichita Stănescu a fost, în esență, un creator de realități poetice. Pentru el, cuvântul nu era un simplu instrument de comunicare, ci o ființă vie, încărcată de sensuri și energii. De aici și ideea „necuvintelor” – acele forme ale tăcerii în care se ascunde adevărul ultim. În universul său liric, tăcerea vorbește, iar poezia devine un spațiu al revelației.

Prin această revoluție interioară, Nichita a schimbat felul în care poezia română înțelege actul creației. Dacă Eminescu a fost poetul total al cosmosului și al ideilor absolute, Nichita devine poetul conștiinței vii, al gândului care se miră de propria existență. El nu descrie lumea, ci o recreează din interior, printr-un limbaj aflat mereu la granița dintre rațiune și vis.

Temele sale – iubirea, ființa, timpul, cuvântul – sunt tratate cu o profunzime care depășește granițele lirismului clasic. Nichita nu se teme de abstracțiune, dar o umanizează; nu fuge de concret, dar îl transformă în simbol. Așa se explică farmecul paradoxal al poeziei sale: lucidă și halucinantă, cerebrală și senzuală, profund românească și totodată universală.

Recunoașterea valorii sale nu s-a oprit la granițele țării. În 1980, Nichita Stănescu a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură, o confirmare a statutului său de poet de talie mondială. Cu toate acestea, el a rămas un spirit modest și viu, aproape copilăresc în curiozitatea lui față de existență.

Moștenirea lui Nichita este uriașă. Poeții de după el – de la optzeciști până la generațiile actuale – se raportează inevitabil la universul său de idei și la libertatea lui de expresie. Într-o epocă dominată de cinism și superficialitate, lectura lui Stănescu ne amintește că poezia poate fi încă un act de cunoaștere și de dragoste.

Astăzi, la decenii după dispariția sa, Nichita Stănescu rămâne nu doar un reper al modernității, ci și un model de autenticitate. El nu a scris despre realitate, ci din interiorul ei. A făcut din poezie o formă de existență și din cuvânt – o ființă. Și poate că acesta este adevăratul său loc în literatura română: acolo unde poezia devine respirația gândului, iar gândul – respirația lumii.

Bachus – Zeul vinului între mit și tradiție

8 De la mitologia greco-romană la sărbătorile românești și tradițiile din Sătmar

Vinul, o băutură îndrăgită și simbol al ospitalității, are rădăcini adânci în mitologia greco-romană, în tradițiile poporului român și ale locuitorilor din zona Sătmarului- români, maghiari ori sași.

De la Dionysos la Bacchus – mitul zeului care aduce bucuria vieții

În mitologia greacă, zeul vinului purta numele de Dionysos, fiul lui Zeus și al Semelei. Dionysos a fost considerat protectorul vinului, al veseliei și al extazului, învățând oamenii cum să cultive vița-de-vie și să transforme strugurii în băutura care aduce bucurie și inspirație.

Dionis a fost un zeu îndrăgit mai ales de artiști. Aceștia se regăseau în caracterul zeului și organizau în cinstea lui festivaluri de poezie și de teatru. Mai existau și alte sărbători ale recoltei, ale viței de vie, sărbători organizate în momentele cele mai bune pentru agricultură. Oamenii obișnuiau să se îmbrace cu hainele de sărbătoare, să facă hore și să ciocnească pahare cu vin. Vinul, simbolul lui Dionis, era cel ce făcea sărbătoarea specială. Această băutură magică putea aduce bucurie, să ușureze suferința sau să aducă inspirație divină.

Astfel de festivaluri erau organizate în locuri precum Teatrul lui Dionis pe care îl poți vizita dacă ajungi în Atena. Inițial, acesta avea 17000 locuri și toate se ocupau când erau organizate aceste festivaluri.

Romanii l-au adoptat pe Dionysos sub numele de Bacchus, asociindu-l cu libertatea și distracția, iar sărbătorile dedicate lui – Bacchanaliile – erau prilejuri de petreceri exuberante și ritualuri extatice.

Imaginea lui culturală era însoțită de preotesele bacante (Bacchantes) la sărbătorile Bacchanalia, desfășurate toamna, la culesul viilor. Bacantele, îmbrăcate în piei de cerb, purtând torțe aprinse și agitând un thyrs(sceptrul său, decorat cu frunze de iederă) în timpul orgiilor scoteau strigătul evoe, fiind poreclite evantes (cele care răcnesc).

Dacii și cultul vinului – între ritual și respect față de natură.

Dacii, strămoșii noștri, aveau o legătură profundă cu vița-de-vie. Deși unii istorici susțin că marele preot Deceneu a interzis consumul de vin pentru a păstra sobrietatea, vița-de-vie rămâne un simbol al fertilității și al spiritualității dacice. După cucerirea romană, obiceiurile viticole au fost integrate și îmbogățite, iar vinul a devenit un element central al sărbătorilor și ritualurilor populare.

Tradiția vinului în Sătmar – între coline, pivnițe și sărbători

Zona Sătmarului este recunoscută pentru tradiția viticolă bine păstrată, având o istorie îndelungată în cultivarea viței-de-vie. Localități precum Beltiug, Rătești, Halmeu, Ardud, Tășnad, Carei sau Foieni sunt renumite pentru vinurile lor de calitate.

Deși în prezent, tradițiile legate de vin sunt mult diminuate, de-a lungul timpului, toamna, aceste sate prindeau viață, cu tradiții care amintesc de vechile Bacchanalii: culesul strugurilor, prepararea mustului și celebrarea vinului nou prin diverse sărbători locale. Mesele fiind pline de vin roșu și alb, acompaniate de cântece și dansuri tradiționale.

Sașii din Sătmar și cultura vinului – între rigoare și pasiune

Sașii, care s-au stabilit în Sătmar încă din Evul Mediu, au avut un rol semnificativ în dezvoltarea culturii vinului din zonă. Cu o tradiție de rigoare și muncă asiduă, aceștia au adus tehnici avansate de cultivare a viței-de-vie și de vinificare, influențând profund obiceiurile viticole ale regiunii. Pivnițele construite de sași, cu bolți din cărămidă arsă, au rămas până astăzi ca mărturii ale meșteșugului lor.

Sărbătorile de toamnă, precum „Festivalul viei și vinului” de la Beltiug, sunt ocazii de a sărbători nu doar recolta, ci și tradițiile multiculturale ale regiunii. Sașii, românii și maghiarii au celebrat, de-a lungul decadelor, vinul ca simbol al prieteniei și al uniunii între culturi.

Vinul – moștenirea vie a lui Bachus în cultura românească și europeană

Vinul din Sătmar este o moștenire vie a unei tradiții care a fost modelată de influențele românilor, sașilor și maghiarilor. Această tradiție viticolă reflectă spiritul unei Europe diverse și unite prin valorile comune ale muncii pământului, respectului față de natură și bucuriei de a trăi. Astăzi, vinul nu mai este doar o băutură, ci un simbol al identității culturale și al legăturii dintre oameni, dincolo de granițele timpului și ale istoriei.