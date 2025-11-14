Pauză competițională în Superligă

În cele 16 etape de până acum doar patru echipe nu au câte 8 jocuri jucate acasă și tot atâtea în deplasare. Craiova și Miercurea Ciuc au 9 meciuri jucate pe teren propriu iar FCSB și Argeșul au 9 deplasări. Asta face ca bilanțul pe care vi-l propun să fie o radiografie cât mai apropiată de realitate.

La capitolul victorii conduce Rapidul cu zece, iar Metaloglobus cu una închide clasamentul; la meciuri egale excelează UTA, CFR și Miercurea Ciuc cu câte șapte, cele mai pragmatice fiind Argeșul și Slobozia cu doar trei cazuri. La înfrângeri din nou Rapid cu una singură și Metaloglobus cu unsprezece dețin polurile clasamentului.

În ceea ce privește numărul golurilor marcate din nou Rapidul este lider cu 29 de reușite, la capătul celălalt aflându-se Petrolul care a înscris doar de 10 ori. Rapid se poate lăuda și cu cele mai puține goluri primite, 12, în contradicție cu cele 33 încasate de Miercurea Ciuc și Metaloglobus. Automat Rapidul are și cel mai mare golaveraj, +17, cea mai îngrijorată echipă de la acest aspect fiind Metaloglobus cu -20.

Sub aspectul statisticii descrise mai sus Rapidul, chiar dacă în turul campionatului nu a fost niciodată pe locul întâi, a dominat acest campionat la toate capitolele definitorii. Sper că nu voi fi considerat părtinitor prin faptul că sunt rapidist declarat.

Să trecem la capitolul cu care v-am amenințat în debutul acestei Caricaturi. Echipele care reprezintă fotbalul românesc în competițiile pe națiuni:

Naționala României Echipa aflată sub conducerea celui mai bun antrenor român de până acum (să mă ierte Emerich Jenei, fie-i țărâna ușoară, și Ștefan Kovacs, plecat dintre noi acum 30 de ani, că l-am preferat pe Mircea Lucescu în acest top subiectiv, emoțional) se află la sfârșitul unei campanii care se poate termina foarte bine (locul întâi îl putem obține doar dacă câștigăm ambele partide și, în același timp, Austria pierde ultimele două jocuri, indiferent de restul rezultatelor), bine (locul doi, pentru siguranța căruia ne sunt suficiente victoriile în cele două jocuri, dar și alte combinații în care este imperioasă victoria din Bosnia) sau rău dar cu speranța unei primăveri reparatorii.

Jocuri: Bosnia – România, sâmbătă 15 noiembrie, ora 21,45 la Zenica; România – San Marino, marți 18 noiembrie, ora 21,45 la Ploiești.

Sub 21 de ani Costin Curelea se află în fața unui examenn greu. Cele două partide care îl așteaptă fiind definitorii în ceea ce privește prezența noastră la Euro 2027. Să nu uităm că cele 7 puncte din trei meciuri au fost obținute cu cele mai slab cotate formații din grupe (San Marino, Cipru și Kosovo), iar egalul de pe teren propriu cu balcanicii nu ne onorează, ba chiar ne încurcă. Acum trebuie să obținem cel puțin două victorii și un meci egal din disputele cu Finlanda și Spania pentru a ne gândi la o calificare pentru turneul final ce va avea loc în Albania și Serbia.

Jocuri: Finlanda – România, astăzi 14 noiembrie, ora 17 la Turku; România – Spania, marți 18 noiembrie, ora 19 la Sibiu.

Sub 20 de ani Aici îl avem pe Adrian Iencsi în postura de selecționer. Faptul că în competiția pe care o dispută nu avem un trofeu la final nu înseamnă că nu ne dorim o comportare cât mai bună în Liga Elitelor rezervată acestei vârste. Competiția este cam dezlânată, Ialia având disputat până acum un singur joc pe când altele au câte patru jocuri în cont. Noi avem două, ambele în compania Cehiei (egal și înfrângere la scor). Dovadă a neseriozității cu care este tratată competiția este și faptul că Germania ne cheamă în Spania pentru a juca meciul lor în care sunt considerate gazde.

Jocuri: Germania – România, astăzi, 14 noiembrie, ora 16 la Oliva Nova (Spania); Portugalia – România, luni 17 noiembrie, ora 19,30 la Évora.

Sub 19 ani Adrian Dulcea trebuie să gestioneze atent primul tur de calificare pentru Europeanul de anul viitor din Țara Galilor. Avem avantajul că grupa din care facem parte joacă toate meciurile în România și ar fi păcat să nu obținem unul din primele două locuri, în principal primul, care ne duc în următorul tur de calificare ce va avea loc în martie – iunie anul viitor.

Am văzut jocul dintre România și Andorra și sunt profund dezamăgit. Cu un lot în care nu există nici un jucător de la Farul, Rapid, Dinamo sau alte echipe cu forță în centrele de juniori și copii e greu pentru Dulcea să spui că este un bun selecționer. Unii dintre jucători nici nu știu să stea în ghete, noroc că adversarii au fost desculți. Despre știința jocului de fotbal ce să mai spun? O fi antrenor bunicel dar selecționer este praf. Cu trei jucători de la FCSB care nu au adunat nici măcar 90 de minute în total în Superligă și cu singurul Bodo (Miercurea Ciuc) care joacă regulat în primul eșalon, restul fiind adunați de prin Liga a II-a și din străinătate, nu-i văd bine în meciul de azi și în cel de marți. Sper să mă înșel.

Jocuri: România – Andorra, s-a disputat miercuri la Voluntari, scor 4-1; România – Finlanda, astăzi 14 noiembrie, ora 16 la Voluntari; România – Islanda, marți 18 noiembrie, ora 16 la Chiajna.

Naționala feminină Doarece reprezentativele sub 15-18 ani nu au activitate în această perioadă ne-am gândit să ne aruncăm o privire și peste naționala feminină a României. Parcursul fetelor pentru a accede la Campionatul mondial din 2027 este lung și anevoios. Asta pentru că până acum nu au obținut rezultate care să le plaseze în primele două grupe valorice, ceea ce reprezintă un impediment pentru naționala la cârma căreia se află un italian, Massimo Pedrazzini. Probabil că meciurile din grupă, cele cu Cipru și Moldova de la începutul anului viitor, nu ne vor ridica probleme, dar mai departe urmează cel puțin trei jocuri de baraj cu echipe din grupele superioare valoric (competiția se desfășoară pe principiul Ligii Națiunilor de la băieți).

S-a jucat și un joc de verificare, cu Ucraina, echipă aflată în grupa a doua valorică, scorul final, 1-1, dându-ne speranțe.

Opriți războiul!