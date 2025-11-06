Șesul Craiului – Scărița – Belioara: Minunea Sălbatică a Apusenilor care îți taie răsuflarea

În inima Munților Apuseni, acolo unde civilizația pare să își piardă glasul, iar natura domină neclintit, se află una dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale ale României: Scărița-Belioara. O comoară ascunsă între culmile masivului Muntele Mare, pe teritoriul comunelor Poșaga și Ocoliș, județul Alba, această arie protejată de 450 de hectare adăpostește unele dintre cele mai impresionante peisaje carstice, păduri bătrâne, pajiști alpine și pereți verticali ce se prăvălesc dramatic în văi amețitoare.

Deși nu se bucură de notorietatea unor destinații ultracunoscute din Apuseni, traseul Șesul Craiului – Scărița – Belioara este considerat, de cei care l-au descoperit, unul dintre cele mai frumoase din țară. Un loc în care natura își dezvăluie puterea, sălbăticia și delicatețea în același timp.

Drumul spre spectacolul naturii

Accesul începe din pitorescul culoar al Vallei Arieșului, pe DN 75, între Câmpeni și Turda. Un drum lateral urcă spre Poșaga de Sus, trecând de la asfalt la pământ bine bătut, deschizând priveliștea către pereți de stâncă, abrupturi calcaroase și grote misterioase.

De aici pornește traseul – inițial o potecă pe un drum forestier, apoi o urcare mai abruptă pe o pajiște situată chiar sub masivul stâncos numit Șesul Craiului. Această primă parte, ceva mai tehnică, necesită atenție, dar nu implică tehnici de cățărare. Doar pas sigur, răbdare și, desigur, privirea mereu ridicată înspre măreția stâncilor.

Traseul continuă prin pădure până într-o poiană tăcută, unde câteva case vechi cu acoperiș de paie amintesc de un sat odinioară viu, astăzi înghițit de natură. Locul are ceva cinematic, aproape ireal – o mărturie a trecerii timpului și a retragerii omului din fața muntelui.

După mai bine de două ore de mers, pădurea se deschide ca o cortină, iar drumețul pătrunde în golul alpin. Aici, la peste 1300 m altitudine, se desfășoară Șesul Craiului – un platou înverzit care se frânge brusc în prăpăstii amețitoare.

În fața marelui perete de calcar

Deodată, peisajul explodează în măreție. De-o parte, valea largă a comunei Poșaga. De cealaltă, abruptele calcaroase ale Belioarei, tăiate vertical, dramatice, adânci de sute de metri. Vântul bate liber, iar liniștea – dacă nu bate vântul – pare să vină din alt timp.

Aici există chiar și o potecă tematică, dotată cu panouri explicative despre flora și fauna locului. Rezervația este renumită pentru speciile rare de plante alpine – unele se găsesc doar aici.

De pe vârf, privirea se scufundă înspre Munții Trascăului. Un tablou în nuanțe de verde, gri și albastru, peste care se așază o liniște care îți intră în suflet.

Se înaintează apoi pe muchia abruptului. În unele locuri poteca trece chiar pe buza prăpastiei. Cei cu rău de înălțime ar face bine să privească înainte, nu în jos.

După un timp, peisajul se schimbă brusc: o pădure atinsă de furtuni, cu trunchiuri rupte și uscate, un decor aproape suprarealist. Traseul coboară accentuat, cerând atenție și echilibru.

La baza coborârii se deschide o poiană cu vedere perfectă spre Coșul Boului, o grotă uriașă, al cărei portal de intrare atinge aproape 60 de metri înălțime. Deși nu există traseu marcat până la el, poate fi admirat ușor de la distanță – un monument natural colosal, născut din eroziune și timp.

Ultima parte: albia de piatră

Drumul continuă spre vale, pe albia secată a unui pârâu. Pietrele îngreunează pasul, însă frumusețea sălbatică a locului rămâne până în ultima clipă.

Scărița – Belioara nu este un obiectiv pentru turismul de masă. Nu găsești aici terase, hoteluri sau aglomerație. Drumul, deși accesibil, păstrează locul ferit de valuri de vizitatori grăbiți.

Este un traseu pentru cei care iubesc natura în forma ei brută.

Pentru cei care caută liniștea, înălțimea, aerul tare și senzația că lumea poate fi din nou simplă.

Dacă Apusenii sunt inima României, atunci Scărița–Belioara este unul dintre cele mai frumoase bătăi ale ei.

Nicolae Ghisan