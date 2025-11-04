AJF Satu Mare

Talna continuă să domine Liga 4 Elite: 5–0 în derby-ul cu Oașul

– Recolta Dorolț profită de neprezentarea celor de la Unirea II Tășnad

și e la patru puncte de lider

Talna Orașu Nou rămâne lider autoritar în Liga 4 Elite Dendiarom, după victoria clară obținută duminică, 5–0, în derby-ul cu Oașul Negrești Oaș. Echipa antrenată de cuplul Costea-Diószegi nu a lăsat loc de discuții și intră în etapa următoare cu un avantaj de patru puncte în fruntea clasamentului.

Vicecampioana ultimelor ediții, Oașul, pierde al doilea meci consecutiv. Formația din capitala Țării Oașului pornea cu ambiții mari în acest sezon, însă cele două înfrângeri la rând o scot momentan din lupta cu primele două clasate, Talna și Recolta Dorolț pentru titlu.

În celălalt meci al etapei, jucat duminică Victoria Carei s-a impus cu 4–2 în deplasare pe terenul sintetic al Academiei Partium în duelul cu CSM II Olimpia Satu Mare. Tinerii jucători ai Olimpiei (U19) au condus la pauză cu 2–1, însă formația pregătită de Zsolt Tabi a revenit după pauză și a întors rezultatul.A fost un meci cu un ritm excelent cu faze și goluri spectaculoase. Cu Palinkas de la gazde și Berindea de la Carei cei mai buni jucători ai unei partide în care fiecare echipă a dominat câte o repriză dar din care victoria a fost a careienilor.

Sâmbătă și la Micula s-a jucat o partidă spectaculoasă. Cu Turul reușind să se impună la limită cu un gol marcat de Godja la ultima fază. A fost un joc în care cei doi portari, Siwiek de la Micula și Alex Cadar de la Odoreu s-au dovedit a fi cei mai buni jucători de pe teren. Într-un joc condus la centru de Cosmin Iuhas.

Din păcate Unirea II Tășnad nu s-a prezentat la Dorolț având meciul programat în aceeași zi și la aceeași oră cu cel al primei echipe din Liga a 3-a. Iar în lipsă de jucători combinata Tășnad-Decebal a preferat să nu mai vină la meci decât să ia o căruță de goluri ca la Negrești Oaș.

rezultate – etapa 9, Liga 4 Elite Dendiarom

Talna –Oaşul 1969 5–0

CSM Olimpia Satu Mare II – Victoria Carei 2–4

Recolta Dorolț – Unirea Tasnad II 3–0 (fără joc)

Turul Micula– Someşul Odoreu 1–0

Clasament

1.Talna Orașu Nou – 22 p

2.Recolta Dorolț – 18 p

3.Oaşul Negrești Oaș – 13 p

4.Turul Micula – 13 p

5. Victoria Carei– 11 p

6. CSM Olimpia II – 10 p

7.Someşul Odoreu – 7 p

8.Unirea Tășnad II – 6 p