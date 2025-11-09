Liga a 3-a: Unirea Tășnad- Lotus Băile Felix 2-0 ( 2-0)

Tășnadul, din nou mai tare ca Băile Felix!

– Început perfect de retur pentru echipa cuplului Stelescu-Sabău care a învins pe Lotus a doua oară în acest sezon

Duelul stațiunilor balneo din seria a 8-a dintre Tășnad și Băile Felix a fost câștigat pentru a doua oară de reprezentanta județului nostru.

Ca și în prima etapă de campionat, Unirea a învins Lotus cu 2-0 și și-a consolidat poziția a 3-a a clasamentului seriei a 8-a. Mai mult , echipa tășnădeană se apropie la un singur loc pe SCM Zalău, echipă aflată pe poziția a 2-a.

Partida de sâmbătă de la Tășnad s-a jucat pe o vreme excelentă și în fața unei tribune pline. Iar spectatorii s-au bucurat de o nouă evoluție entuziasmantă a favoriților.

Unirea a început meciul excelent cu o ocazie a lui Chitaș încă din primul minut și apoi cu același Chitaș fiind aproape de a obține o lovitură de la 11 m în minutul 5.

Golul a venit rapid, în minutul 10, Topan a înscris din apropiere după o lovitură de colț.

Gazdele au continuat să preseze și după alte 20 de minute Sanogo a marcat pentru 2-0 cu o lovitură de cap.

Bihorenii au o singură ocazie în prima repriză în vreme ce tășnădenii au rămas periculoși prin Vajda, Chitaș și Sanogo.

La reluare Chitaș putea închide meciul în minutul 50. Acesta a obținut o lovitură de la 11m dar a executat-o modest și portarul oaspeților a reușit să respingă…

Tehnicianul oaspeților, Cosmin Bodea a căutat să schimbe jocul echipei sale și a introdus jucători proaspeți de pe bancă doar că defensiva condusă de Alex Negrea a funcționat perfect iar bihorenii în ciuda unei posesii superioare pe final n-au avut ocazii importante la poarta lui Dumitru.

S-a terminat 2-0 și Tășnadul își adjudecă în acest sezon duelul stațiunilor…Iar Unirea i-a împlinit dorința primarului Adrian Farcău care recunoștea la începutul sezonului că nu e mare amator și cunoscător de fotbal dar în acest campionat își dorește cel mai mult să câștige meciurile cu Băile Felix.

Urmează sâmbătă o deplasare scurtă , la Satu Mare, și un meci cu SC Olimpia MCMXXI în care Unirea e favorită.

Unirea Tășnad: Dumitru Vasile – Barth Kevin Mark, Topan Emanuel, Sanogo Mamourou, Groza Denis, Matei Denis, Vajda Roland, Negrea Alex, Gomez Enrique, Ciul Adrian, Chitaș Florin. Rezerve: Onea Paul, Bolba Mădălin, Băciuț Claudiu, Vultur Darius, Funkenhauzer Ștefan, Dunca Dacian, Szekely Dominic, Blaga Cristian, Csatari Mark. Antrenor: Mihai Sabău Svegler. Director tehnic: Ioan Stelescu

Lotus : Ed. Beke – Al. Nagy (35 D. Duma), T. Paublusztig, D. Stan, L. Ioviță – D. Sala, D. Ciurcui – A. Cherman (65 I. Bere), C. Trip (46 C. Chencean), S. Filip (81 T. Kpegouni) – R. Tămaș (65 P. Blăgea). Antrenor Cosmin Bodea.

SERIA 8, etapa 12

Sănătatea Cluj – SCM Zalău 1-0

Angelo Crișan (45+1)

Unirea Dej – Viitorul Cluj 3-0

Andrei Istrate (28), Vasile Fernando Mihai (38), Alberto Țica (86)

Crişul Sântandrei – Sticla Arieşul Turda 3-1

Mădălin Popa (46), Vlad Costea (67 – penalty), Denis Rusu (84 – penalty) / Darius Gherman (32)

Unirea Tăşnad – Lotus Băile Felix 2-0

Raul Topan (), Mamourou Sanogo ()

CS Bihorul Beiuş – Olimpia MCMXXI Satu Mare 2-0

CSM Sighetu Marmaţiei – Minaur Baia Mare 2-2

George Dănăilă (56), Romain Oller (79) / Sanusi Hussaini (39), Raphael Stănescu (40)

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 31p (27-15) – 12

2,SCM Zalău – 26p (21-9) – 12

3.Unirea Tășnad – 25p (32-15) – 12

4.CSM Sighet – 21p (24-13) – 12

5.Sănătatea Cluj – 20p (18-12) – 12

6.Crisul Sântandrei – 18p (17-15) – 12

7.Lotus Băile Felix – 16p (13-12) – 12

8.Viitorul Cluj – 12p (11-15) – 12

9.Bihorul Beiuș – 12p (9-17) – 12

10.Unirea Dej – 8p (12-15) – 12

11.Olimpia Satu Mare – 8p (11-31) – 12

12.Sticla Turda – 2p (9-35) – 12

Etapa viitoare. Vineri, 14 noiembrie, 14.00: Băile Felix – Sântandrei; Unirea Dej – Sănătatea Cluj; Viitorul Cluj – CSM Sighet. Sâmbătă, 15 noiembrie, 14.00: Arieșul Turda – SCM Zalău; CS Minaur – Bihorul; SC Olimpia MCMXXI – Unirea Tășnad.