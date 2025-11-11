Trei echipe, trei meciuri, trei înfrângeri!

Handbal junioare

– Weekend fără puncte pentru secţia de handbal junioare de la CSM Olimpia Satu Mare.

Handbalistele de la CSM Olimpia Satu Mare au avut un final de săptămână dificil în campionatele naționale de juniori. Toate cele trei formaţii aflate în competiție au evoluat în runda de la finalul săptămânii , iar bilanţul a fost unul sec: trei înfrângeri.

Chiar dacă adversarele au fost, în majoritatea cazurilor, fruntașe în seriile lor, staff-ul tehnic a mizat în primul rând pe evoluții corecte, disciplină și continuitate în joc.

Junioare I: Au cedat în fața liderului

Junioarele I (U18) au primit vizita liderului neînvins al Seriei E – CS Marta Baia Mare. Oaspetele au condus meciul de la un capăt la altul, însă formaţia sătmăreană a rămas în joc, iar diferența nu a depășit opt goluri.

În final, Marta s-a impus cu 41–37, însă CSM Olimpia a avut de remarcat o prestaţie individuală de nivel foarte bun: Ariana Alexandra Ionescu – 18 goluri.

După patru etape, CSM Olimpia se află pe locul trei în clasament, cu 1 victorie, 1 egal și 2 înfrângeri. Următorul meci: 15 noiembrie, în deplasare la CSS Zalău.

Junioare II: fără puncte după şase etape

Echipa U16 a avut parte de un nou meci echilibrat doar în prima parte a lui. La Căpleni, împotriva KKS Cămin, Olimpia a revenit de la 5–9 până la 9–9, însă , apoi, finalul a aparținut gazdelor.

Este al șaselea eşec consecutiv pentru formația sătmăreană. Vineri, 14 noiembrie, urmează duelul de acasă cu CSS 2 Baia Mare – „lanterna roşie” a seriei, un meci în care, pe hârtie, există șansa primelor puncte.

Junioare III: Greu de câștigat cu fetele din Cămin

Junioarele III (U14) au evoluat tot la Căpleni – împotriva liderului neînvins al Seriei N, KKS Cămin 1. Gazdele s-au impus clar, confirmând forma foarte bună din acest sezon.

CSM Olimpia rămâne pe locul cinci, cu un bilanț echilibrat: 4 victorii și 4 înfrângeri. În ultima etapă a turului, sâmbătă – 15 noiembrie – fetele vor întâlni pe teren propriu pe KKS Cămin 2.

JUNIOARE I – Seria E – Etapa 4

CSM Olimpia Satu Mare – CS Marta Baia Mare 37–41 (13–21)

Marcatoare CSM Olimpia: Ariana Alexandra Ionescu 18, Sonia Precup 6, Maria Feneșan 4, Maria Daria Secu 3, Patricia Sabina Cherekeș 2, Șt. Maria Fabiana Peter 2, Roberta Bagaian 1, Lavinia Andreicuț 1 Lot: Tamas Petra Mónika, Ana Maria Irimescu, Teodora Crăciun, Elena Costin, Daniela Trif, Adina Elena Ciocotiș, Aida Maria Palincaș, Denisa Daniela Doboș

JUNIOARE II – Seria H – Etapa 7

KKS Cămin – CSM Olimpia Satu Mare 29–24 (15–11)

Marcatoare CSM Olimpia: Roberta Bagaian 5, Lavinia Andreicuț 5, Teodora Crăciun 4, Adina Elena Ciocotiș 4, Norina Alexandra Bombar 3, Sonia Precup 2, Bâlc Henrietta 1

JUNIOARE III – Seria N – Etapa 8

KKS Cămin 1 – CSM Olimpia Satu Mare 31–19 (13–13)

Marcatoare CSM Olimpia: Büte Hilda 5, Bartha Szabina Beatrix 5, Boroka Bákai Andrea 2, Selmenti Nikoletta 2, Geng Boglárka 2, Szabó Edina 1, Veres Nóra 1, Cseh Antónia 1