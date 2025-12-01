SC Olimpia MCMXXI, în prag de dispariție!

A venit și comunicatul oficial din partea clubului…

– se caută soluții pentru ca echipa să se mai prezinte măcar la unul din cele două meciuri rămase de jucat în acest an

CS SC Olimpia MCMXXI traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce principalii finanțatori ai echipei, cei de la Soccer Viza , și-au retras integral sprijinul financiar chiar înaintea partidei de sâmbătă cu SCM Zalău. Anunțul a fost făcut public printr-un comunicat oficial al clubului,chiar luni de Ziua Națională, care avertizează asupra riscului major de a nu putea continua competiția.

Potrivit conducerii ( sau ce-a mai rămas din ea) , lipsa resurselor financiare pune sub semnul întrebării organizarea următoarelor două meciuri programate în acest an, dar și finalizarea sezonului. În ciuda situației critice, obiectivul imediat al clubului, mai precis a directorului sportiv Sergiu Tăbăcaru, rămâne disputarea ultimelor două partide ale anului, în speranța că ulterior vor putea fi identificate surse de finanțare care să permită continuarea activității sportive.

În comunicat se subliniază că, având în vedere experiențele din anii trecuți, șansele de a atrage un nou investitor într-un interval scurt sunt limitate. În prezent, prioritatea absolută este găsirea fondurilor necesare pentru deplasarea la Turda. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, clubul va fi obligat să notifice Federația despre imposibilitatea de a disputa partida.

Consecințele pot fi dramatice: două neprezentări consecutive duc automat la retrogradarea clubului. Oficialii Olimpiei transmit că încearcă să evite un astfel de scenariu, solicitând practic o „fereastră” de aproximativ două luni pentru identificarea unor soluții viabile care să permită continuarea sezonului.

În ciuda incertitudinii, conducerea CS SC Olimpia MCMXXI afirmă că va continua să depună toate eforturile necesare pentru supraviețuirea clubului și protejarea intereselor sportive ale acestuia.

Rămâne de văzut acum dacă cei de la Soccer Viza și-au retras doar sprijinul financiar sau își vor lua cu ei și sumedenia de jucători aduși de peste ocean cu care au împânzit nu doar clubul sătmărenilor, SC Olimpia MCMXXI ci și întreg fotbalul județean și, mai nou și pe cel din județele învecinate.

Comunicat oficial al CS SC Olimpia MCMXXI

Conducerea CS SC Olimpia MCMXXI informează că, începând de săptămâna trecută, înaintea meciului cu SCM Zalău, principalii finanțatori ai clubului și-au retras integral sprijinul financiar, această decizie generând o situație critică pentru club.

În prezent, CS SC Olimpia MCMXXI se confruntă cu imposibilitatea de a organiza următoarele două partide programate în calendarul competițional și, totodată, cu dificultăți majore privind continuarea campionatului. Obiectivul clubului rămâne disputarea ultimelor două meciuri ale anului și identificarea, ulterior, a soluțiilor necesare pentru a putea finaliza sezonul.

Având în vedere experiența anilor precedenți, probabilitatea de a atrage în scurt timp un nou investitor este redusă. În acest context, este esențială găsirea rapidă a unei surse financiare care să permită efectuarea deplasării la Turda. În cazul în care acest obiectiv nu va putea fi îndeplinit, clubul va fi nevoit să notifice Federația despre imposibilitatea clubului de a disputa acest joc. Din păcate două neprezentări consecutive atrag retrogradarea automată, iar demersul nostru urmărește prevenirea unei astfel de situații și obținerea unei ferestre de aproximativ două luni pentru a găsi alternative viabile.

CS SC Olimpia MCMXXI va continua să depună toate eforturile pentru menținerea activității sportive și pentru protejarea intereselor clubului.

CS SC Olimpia MCMXXI

Ultimele minute ale SC Olimpia MCMXXI în Ligaa 3-a?