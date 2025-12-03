Șeherezada sub amprenta a trei mari compozitori





Dacă tot v-am dezvăluit numele maestrului e la pupitru să ne așteptăm la o prestație la înâlțime și a acestuia, mai ales că Róbert nu este pentru prima oară la Satu Mare, el având o adevărată fobie pentru municipiul nostru. Date despre viața și actitatea sa puteți revedea în paginile cotidianului nostru din 24 octombrie 2022.

Pentru astăzi, în spațiul dedicat împrospătării și îmbunătățirii cunoștințelor noastre culturale, încerc să dezvolt tema pe care a ales-o conducerea Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti. Este vorba de poveștile din cele „O mie și una de nopți” ale Șeherezadei care au influențat capacitatea de creație a mai multor compozitori de marcă precum Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel și Nikolai Rimsky-Korsakov.

Joi, de la ora 19, pe baza biletului sau a abonamentului vom asculta în prima parte creațiile lui Camille Saint-Saëns și liedurile lui Maurice Ravel. Mărturisesc că dacă liedurile lui Ravel le-am ascultat în câteva rânduri nu știu nimic despre creațiile lui Saint-Saëns referitor la subiectul Șeherezada. În partea a doua a „Concertului simfonic” vom trăi emoția ariilor specifice din „Șeherezada”, operă în trei acte compusă de Rimsky-Korsakov, momente în care o așteptăm pe Deniz să-și etaleze întrega măiestrie a vocii sale pe plaja dintre contralto și sopran.

Șeherezada

Este un personaj feminin major și povestitoarea din cadrul narațiunii din colecția de povești din Orientul Mijlociu cunoscută sub numele de „O mie și una de nopți” și o ipotetică regină persană.

Regele persan Șahriar, în urma descoperirii că soția sa, pe care o iubea, l-a înșelat, se înfurie și poruncește să fie omorâtă. Convins că toate femeile sfârșesc prin a deveni infidele, ordonă apoi marelui său vizir să-i aducă în fiecare zi câte o fecioară, cu care se căsătorește și petrece câte o noapte, decapitând-o a doua zi. După trei ani, marele vizir, nemaigăsind fecioare pentru regele său, îi împărtășește problema frumoasei și inteligentei sale fiice, Șeherezada. Aceasta se oferă să devină următoarea soție a regelui. Tatăl său se opune inițial, dar în urma hotărârii ei, până la urmă acceptă resemnat.

Odată ajunsă în camerele regelui, Șeherazada a întrebat dacă ar putea să-și ia un ultim rămas bun de la iubita ei soră mai mică, Dunyazad, care fusese pregătită în secret să-i ceară Șeherazadei să spună o poveste în timpul nopții lungi. Regele stătea treaz și ascultă cu uimire când Șeherazada spunea prima ei poveste. Noaptea a trecut, iar Șeherazada s-a oprit la mijloc. Regele i-a cerut să termine, dar Șeherazada a spus că nu mai era timp, deoarece se făcea ziuă. Așa că regele i-a cruțat viața pentru o zi, ca să poată termina povestea în noaptea următoare. Următoarea noapte, Șeherezada termină prima poveste și începe alta, mai incitantă, pe care a oprit-o din nou la jumătate în zori. Din nou, regele i-a cruțat viața pentru încă o zi, ca să poată termina a doua poveste.

Șeherezada de Édouard Frédéric Wilhelm Richter

Astfel, regele a ținut-o în viață pe Șeherazada zi de zi, în timp ce anticipa cu nerăbdare încheierea poveștii fiecărei nopți anterioare. La sfârșitul a 1.001 de nopți și 1.000 de povești, Șeherazada i-a spus în cele din urmă regelui că nu mai are povești de spus și a cerut să-și poată lua rămas bun de la cei trei fii pe care i-i dăruise în acei ani. Totuși, în timpul celor 1.001 de nopți precedente, regele se îndrăgostise de Șeherazada. I-a cruțat viața și a făcut-o regina lui. De la cele 1001 ori vine numele colecției de povestiri O mie și una de nopți. Printre cele mai cunoscute povestiri se numără „Ali Baba și cei 40 de hoți”, „Aladin și lampa fermecată” și „Cele șapte călătorii ale lui Sinbad marinarul”.

Șeherazada și sultanul, miniatură persană (1849-1856) de Sani al Mulk.

Șeherazada a fost identificată, confundată sau derivată parțial din legendara regină Homāy, fiica lui Bahman, care avea epitetul „cea a cărei înfățișare este nobilă”. Se spune că mama lui Harun al-Rashid, al-Khayzuran, a influențat și caracterul Șeherazadei. Șeherazada, pe lângă faptul că este protagonistul amplei povești anonime „O mie și una de nopți”, își dă numele uneia dintre principalele lucrări ale compozitorului rus Rimski-Korsakov. În 1998, a fost creat un serial de desene animate intitulat „Prințesa Șeherezada”

Deniz Uzun