Șeherezada sub amprenta a trei mari compozitori

Deniz Uzun vine pentru prima oară în Satu Mare. Spectaculoasa mezzosoprană germană de origine turcă mă aștept să fie primită cu dragoste și interes de publicul meloman sătmărean. Prezența sa mai mult decât agreabilă și afabilă va atrage cu siguranță atât ochiul scrutător cât și urechea cu simț critic a spectatorului dornic de efecte de cea mai înaltă calitate. După cum veți citi în biografia sa, maestra trilurilor, Deniza, nu este la prima experiență sub bagheta dirijorului german de origine maghiară
Dacă tot v-am dezvăluit numele maestrului e la pupitru să ne așteptăm la o prestație la înâlțime și a acestuia, mai ales că Róbert nu este pentru prima oară la Satu Mare, el având o adevărată fobie pentru municipiul nostru. Date despre viața și actitatea sa puteți revedea în paginile cotidianului nostru din 24 octombrie 2022.
Pentru astăzi, în spațiul dedicat împrospătării și îmbunătățirii cunoștințelor noastre culturale, încerc să dezvolt tema pe care a ales-o conducerea Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti. Este vorba de poveștile din cele „O mie și una de nopți” ale Șeherezadei care au influențat capacitatea de creație a mai multor compozitori de marcă precum Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel și Nikolai Rimsky-Korsakov.
Șeherezada
Este un personaj feminin major și povestitoarea din cadrul narațiunii din colecția de povești din Orientul Mijlociu cunoscută sub numele de „O mie și una de nopți” și o ipotetică regină persană.
Regele persan Șahriar, în urma descoperirii că soția sa, pe care o iubea, l-a înșelat, se înfurie și poruncește să fie omorâtă. Convins că toate femeile sfârșesc prin a deveni infidele, ordonă apoi marelui său vizir să-i aducă în fiecare zi câte o fecioară, cu care se căsătorește și petrece câte o noapte, decapitând-o a doua zi. După trei ani, marele vizir, nemaigăsind fecioare pentru regele său, îi împărtășește problema frumoasei și inteligentei sale fiice, Șeherezada. Aceasta se oferă să devină următoarea soție a regelui. Tatăl său se opune inițial, dar în urma hotărârii ei, până la urmă acceptă resemnat.
Odată ajunsă în camerele regelui, Șeherazada a întrebat dacă ar putea să-și ia un ultim rămas bun de la iubita ei soră mai mică, Dunyazad, care fusese pregătită în secret să-i ceară Șeherazadei să spună o poveste în timpul nopții lungi. Regele stătea treaz și ascultă cu uimire când Șeherazada spunea prima ei poveste. Noaptea a trecut, iar Șeherazada s-a oprit la mijloc. Regele i-a cerut să termine, dar Șeherazada a spus că nu mai era timp, deoarece se făcea ziuă. Așa că regele i-a cruțat viața pentru o zi, ca să poată termina povestea în noaptea următoare. Următoarea noapte, Șeherezada termină prima poveste și începe alta, mai incitantă, pe care a oprit-o din nou la jumătate în zori. Din nou, regele i-a cruțat viața pentru încă o zi, ca să poată termina a doua poveste.
Astfel, regele a ținut-o în viață pe Șeherazada zi de zi, în timp ce anticipa cu nerăbdare încheierea poveștii fiecărei nopți anterioare. La sfârșitul a 1.001 de nopți și 1.000 de povești, Șeherazada i-a spus în cele din urmă regelui că nu mai are povești de spus și a cerut să-și poată lua rămas bun de la cei trei fii pe care i-i dăruise în acei ani. Totuși, în timpul celor 1.001 de nopți precedente, regele se îndrăgostise de Șeherazada. I-a cruțat viața și a făcut-o regina lui. De la cele 1001 ori vine numele colecției de povestiri O mie și una de nopți. Printre cele mai cunoscute povestiri se numără „Ali Baba și cei 40 de hoți”, „Aladin și lampa fermecată” și „Cele șapte călătorii ale lui Sinbad marinarul”.
Șeherazada a fost identificată, confundată sau derivată parțial din legendara regină Homāy, fiica lui Bahman, care avea epitetul „cea a cărei înfățișare este nobilă”. Se spune că mama lui Harun al-Rashid, al-Khayzuran, a influențat și caracterul Șeherazadei. Șeherazada, pe lângă faptul că este protagonistul amplei povești anonime „O mie și una de nopți”, își dă numele uneia dintre principalele lucrări ale compozitorului rus Rimski-Korsakov. În 1998, a fost creat un serial de desene animate intitulat „Prințesa Șeherezada”
Deniz Uzun
A susținut primul ei concert la frageda vârstă de 6 ani. Născută în Mannheim și susținută de la o vârstă fragedă, spectacolele ei au avut loc în mod regulat atât pe scena de operă, cât și la evenimente de concert în Germania și în străinătate. La 16 ani, a urmat cursurile Pre-colegiului Universității de Muzică din Karlsruhe, înainte de a-și finaliza studiile de canto și concert la Universitatea de Muzică și Arte Spectacolului din Mannheim, sub îndrumarea prof. Snezana Stamenković. Mezzosoprana a lucrat cu Oylun Erdayi la dezvoltarea sa vocală din 2013. De-a lungul anilor de facultate, Fundația Friedrich Ebert și o bursă de la Fundația Georgina Joshi i-au permis să studieze la Școala de Muzică Jacobs din Bloomington, Indiana. Acolo a primit o Diplomă Artistică sub îndrumarea prof. Carol Vaness în 2015. Și-a sărbătorit primele succese cu rolul „Isabella” în L’Italiana in Algeri și „Ruggiero” în Alcina .
Deniz a dobândit o perspectivă mai profundă asupra lumii profesionale la „Internationale Meistersinger Akademie” din Nürnberg, sub bagheta lui Edith Wiens. În plus, în timpul studiilor, a fost angajată în mod regulat de Festspielhaus Baden-Baden, mai întâi în programul Tinerilor Artiști împreună cu Filarmonica din Berlin în producția Cendrillon , mai târziu în noua producție a operei La Traviata de Rolando Villazon și în rolul principal din L’Italiana in Algeri pentru copii. A fost aleasă să devină membră a studioului de operă de la Opera de Stat Bavareză din München, iar talentul său actoricesc a fost curând recunoscut. Interpretarea piesei „Florence Pike” într-o nouă producție a operei Albert Herring a fost descrisă într-o recenzie a Süddeutsche Zeitung astfel: „Uzun […] are o prezență deja evidentă. Îi acorzi întotdeauna atenție. Auzind-o, vocea ei de alto este aproape un fenomen, concisă, clară și de un volum pe care nu îl asociezi cu un corp atât de suplu.”
Ca fostă membră a Operei din Zurich (2016-21), Deniz a înflorit în roluri precum „Hänsel” în Hänsel und Gretel, „L’Enfant” în L’Enfant et les Sortilèges, „Ronja” în Ronja the Robber’s Daughter, „Jacob” în Gold, „Lucilla” în Scala di Sieta, „Zelim” în opera rar interpretată de Vivaldi, La Verita in Cimento, precum și „Sonyetka” în Lady Macbeth von Mzensk, „Page” în Salome și „Krista” în Vec Makropulos. Un alt punct culminant a fost rolul ei de „Ino” într-o producție a operei Semele de Robert Carsen , dirijată muzical de William Christie, cu Cecilia Bartoli în rolul principal. Angajamentele sale ca invitată au condus-o la Opera din Tel Aviv , Orchestra Simfonică din Cipru , Festivalul de la Jūrmala din Letonia, la concerte alături de Fabio Luisi, Orchestra Simfonică Radio Daneză și Orchestra Simfonică din Dallas , precum și la Festivalul de la Salzburg din 2020 și 2021, unde Deniz a interpretat-o pe „A treia servitoare” din Elektra , sub bagheta lui Franz Welser-Möst. În timpul pandemiei, Deniz a organizat trei seri de cântece intitulate „Opera devine folk” la Opera din Zurich , acompaniată de Yulia Levin, ca înlocuitor pentru debuturile sale anulate în rolurile „Olga” din Eugene Oneghin și „Bradamante” din Alcina .
În stagiunea 2021/2022, Deniz a debutat la trei case de teatru, interpretând rolurile principale în Dido și Aeneas la Teatro Massimo Palermo și Carmen la Landestheater Salzburg, precum și „Olga” în Eugene Oneghin la Komische Oper Berlin. Într-o versiune semi-realizată, Deniz a cântat rolul principal în Zanetto (Mascagni) la Zurich și Lugano, iar pentru prima dată în Franța a cântat „Isaura” în Tancredi la cel de- al 40-lea Festival Internațional de Operă barocă și romantică de la Beaune, sub bagheta lui Jérémie Rohrer.
În sezonul următor, 22/23, s-a alăturat ansamblului Komische Oper Berlin și a fost recunoscută din partea presei pentru rolul „Una Donna” în Intolleranza 1960 „prin abordarea sa expresivă a acestui rol, Deniz Uzun descoperă urme ale tradiției bel canto…”, scrisă de Neue Musikzeitung. Ulterior, Deniz și-a susținut rolul și debutul în teatru ca „Orlofsky” în Die Fledermaus la Teatro Carlo Felice și s-a întors la Opernhaus Zürich pentru a debuta ca „Luigia” în Viva La Mamma alături de Ambrogio Maestri, urmată de primul ei rol wagnerian la Müpa Budapesta ca „Waltraute” în Götterdämmerung sub bagheta lui Ádám Fischer. Pasionată de lied și concert, Deniz a susținut recent un recital în franceză, engleză și germană la Festivalul Capuchos 2023, reînviat, din Portugalia, alături de pianistul David Santos, unde a primit o recunoaștere imensă din partea revistei Scherzo pentru „franceza sa impecabilă, fără cea mai mică urmă de accent german, această cântăreață, pe care nu o cunoșteam, este o revelație: destinsă în toate registrele, știe să-și pună vocea foarte omogenă, cu un timbru frumos, rotund și întunecat, în slujba expresiei, fină și sensibilă… prin urmare, visăm să o auzim acum pe o scenă de operă.”
Punctul culminant al tuturor stagiunilor a fost până acum 23/24, când Deniz a revenit la Orchestra Simfonică din Dallas în rolul „Fricka” și „Waltraute” în Ciclul Ring alături de Fabio Luisi – prima versiune semi-scenarizată de concert din istoria SUA -, precum și la celebra producție Barrie Kosky a operei Eugene Oneghin în rolul „Olga” la Komische Oper Berlin. Deniz și-a făcut cu mândrie rolul și debutul la deschiderea stagiunii de la Teatro Lirico di Cagliari, unde a cântat „Rubria” în opera rar interpretată de Boito, Nerone, sub bagheta lui Francesco Cilluffo. În concerte a fost văzută și ascultată la Filarmonica din Berlin în Stabat Mater de Dvorak, mai târziu cu Orchestra Simfonică Radio din Berlin în Drei geistliche Gesänge de Mendelssohn , dirijată de Martyn Brabbins, cu Filarmonica de Stat Germană Renania-Palatinat în rolul „Îngerului” în Visul lui Gerontius la BASF Feierabendhaus și cu Orchestra Gewandhaus din Leipzig în Messa da Requiem de Verdi, sub bagheta lui Franz Welser-Möst, alături de cea mai apreciată soprană de astăzi, Asmik Grigorian.
Deniz a așteptat cu nerăbdare sezonultrecut, 2024/2025, care a început cu Shéhérazade de Ravel la Budapesta, alături de Orchestra MÁV, condusă muzical de Robert Farkas. Sezonul a continuat cu o revenire la Orchestra Simfonică din Dallas, unde Deniz va revizita Ciclul Inelar, interpretând „Fricka” și „Waltraute”, urmat de prestigiosul său debut cu Orchestra Sinfonia di Milano în Messa da Requiem de Verdi, dirijată de Michele Gamba. Debuturi în roluri și în spectacole, precum interpretarea „Polinei” în Pique Dame la Teatro Regio di Torino, a personajului „Mère Marie de L’Incarnation” în Dialogues des Carmelites la Teatro la Fenice și a „Maddalenei” în Rigoletto, precum și a „Florei” în La Traviata la Festivalul Tirolian de Festspiele Erl, vor îmbogăți repertoriul deja impresionant al lui Deniz.
Uzun a primit premii la mai multe concursuri naționale și internaționale. Cel mai recent, a câștigat premiul I la Concursul Internațional de Canto Elizabeth Connel 2022 și, în 2021, Premiul Éva Marton la a 4-a ediție a Concursului Internațional de Canto Eva Marton, precum și Premiul Elena Obraszova la Concursul Tenor Viñas din Barcelona, Spania. În 2018, Deniz a câștigat trei premii speciale la Concursul Belvedere, iar în 2015 a participat la Marea Finală a Audițiilor Consiliului Național Metropolitan din New York – devenind prima participantă de origine turcă în finala concursului, fiind distinsă cu Premiul „Cel mai bun tânăr cântăreț” la Istanbul din partea Fundației Semiha Berksoy în 2016 și cu „Premiul Leyla Gencer (Orphée de Aur)” din partea Académie Nationale du Disque Lyrique din Paris.
De-a lungul carierei sale, Deniz a lucrat cu dirijori precum Nello Santi, Simone Young, Oksana Lyniv, Kirill Petrenko, Vladimir Jurowski, Jakup Hrůša, Vasily Petrenko, Markus Poschner, Gianandrea Noseda, Gabriele Ferro, James Gaffigan, Patrick Lange, Adrian Ko Kelly, Gabriel Feltz, Calcio Barrie și Robert, precum și regizorii. Carsen, Andreas Homoki, Dmitri Tcherniakov, Krzysztof Warlikowski, Marco Štorman, Andrea Bernard, Fabio Ceresa, Nina Russi și Marie-Ève Signeyrole.
