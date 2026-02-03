Când iarna a luat oamenii. Deportarea șvabilor sătmăreni în Uniunea Sovietică

Istoria este adesea povestită prin victorii, tratate și nume mari. Dar adevărata ei greutate se simte în tăcerea caselor părăsite, în lacrimile nerostite ale mamelor și în drumurile fără întoarcere ale celor care au fost luați fără vină. Una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Sătmarului este deportarea comunității șvabe în Uniunea Sovietică, în iarna anului 1945 – o tragedie colectivă în care naționalitatea a devenit vină, iar existența, o sentință.

Ianuarie 1945 – luna în care

s-au rupt vieți

În timp ce Europa se apropia de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru mii de șvabi sătmăreni începea un alt război: cel cu frigul, foamea, umilința și moartea. Între 1 și 31 ianuarie 1945, aproape zilnic, comisiile de deportare au bătut la uși, au citit liste și au smuls oameni din mijlocul familiilor lor.

La 6 ianuarie 1945, Ordinul nr. 031 al Comisiei Aliate de Control, emis la inițiativa Înaltului Comandament Sovietic, consfințea mobilizarea pentru muncă forțată a etnicilor germani apți de muncă: bărbați între 17 și 45 de ani și femei între 18 și 30 de ani. Li se cerea să-și pregătească un bagaj de maximum 20 de kilograme – haine de iarnă, bocanci, lenjerie, tacâmuri, hrană pentru 15 zile. Li se promitea, sec, că este o „măsură provizorie”.

În realitate, pentru mulți, acest bagaj avea să fie ultimul lucru pe care îl atingeau din viața lor de acasă.

Ridicați în plină iarnă

În județul Satu Mare, deportările au început chiar înainte de emiterea oficială a ordinului. Zilnic, între 3 și 6 ianuarie, din localități precum Sanislău, Carei, Tășnad, Ardud, Moftin, Căpleni, Beltiug, Foieni, Terebești, Turulung sau Satu Mare, oameni au fost adunați și duși spre puncte de concentrare situate lângă gări.

Nu au fost ridicați doar etnici germani. Pentru ca „normele” să fie îndeplinite, au fost luați și români sau maghiari. Au fost deportați soți și soții, frați și surori, iar uneori chiar copii, în ciuda prevederilor clare ale ordinului: Rozalia Trunk, de doar 15 ani, Veronica Tempfli, de 13 ani – nume care astăzi ar trebui rostite ca o rugăciune.

Mulți au fost luați noaptea, direct de pe stradă sau din case, fără să li se permită să-și pregătească bagajul. Trenurile i-au purtat săptămâni întregi în vagoane de vite, spre Donbas, Ural sau alte regiuni industriale ale Uniunii Sovietice. Nimeni nu le spunea cât va dura deportarea. Nimeni nu le spunea dacă se vor mai întoarce vreodată.

„Naționalitatea ca vină”

Deportarea șvabilor sătmăreni s-a desfășurat sub semnul unei ideologii care a redus omul la etnie și a transformat originea într-o acuzație. Deși autoritățile sovietice îi asimilau fără echivoc „fasciștilor”, realitatea statistică este crudă și elocventă: în județul Satu Mare au fost arestați doar 197 fasciști, în timp ce peste 4.000 de șvabi au fost deportați, iar aproape 1.000 dintre ei nu s-au mai întors niciodată.

Au murit de epuizare, de foame, de frig, de boli netratate. Au murit de dor.

Un protest regal și o neputință tragică

În fața acestei tragedii, poziția Regelui Mihai I rămâne una dintre puținele lumini morale ale momentului. La 24 ianuarie 1945, suveranul a protestat oficial, într-un memoriu adresat președintelui american Franklin D. Roosevelt, împotriva deportării populației germane. Argumentele sale erau simple și profund umane: acești oameni erau parte integrantă a națiunii române, iar smulgerea lor din gospodării, în plină iarnă, perturba grav viața țării și distrugea familii.

„Ei n-au luat niciodată în considerare suferința mutării, în plină iarnă, a unei întregi populații, la o distanță atât de considerabilă de casele lor sau suferința familiilor despărțite”, scria regele, cu o luciditate dureroasă.

Protestele au fost ignorate. Deportările au continuat.

O rană care nu s-a închis

Primele repatrieri au început în 1946, iar majoritatea supraviețuitorilor s-au întors abia la începutul anilor ’50. Mulți nu și-au mai găsit casele. Alții nu și-au mai găsit părinții, copiii, frații. Cei care s-au întors au adus cu ei o tăcere grea, o memorie dureroasă și o traumă transmisă din generație în generație.

Deportarea șvabilor sătmăreni nu este doar un episod istoric. Este o lecție despre ce se întâmplă atunci când ideologia anulează umanitatea și când oamenii devin cifre pe liste. Este o rană deschisă în memoria colectivă a Sătmarului și o datorie morală de a nu uita. Pentru că acolo unde istoria tace, suferința se repetă.

Nicolae Ghişan