Cetatea Sătmarului – de la bastion de graniță la oraș liber regesc

Istoria Sătmarului este inseparabil legată de destinul cetății sale, un edificiu care, timp de secole, a marcat granițe, a decis soarta războaielor și a influențat evoluția politică și economică a întregii regiuni. Aflat la confluența unor lumi diferite – Regatul Ungariei, Principatul Transilvaniei, Imperiul Otoman și Casa de Austria – Satu Mare a fost mai mult decât un simplu oraș de frontieră: a fost un punct strategic major, a cărui importanță militară a devenit, paradoxal, cauza propriei distrugeri.

Castrul lui Menumorut și începuturile medievale

Potrivit documentelor medievale și tradiției istorice consemnate în Gesta Hungarorum a cronicarului Anonymus, pe teritoriul actualului oraș Satu Mare a existat un castru cunoscut sub numele de Castrum Zotmar. Acesta făcea parte din voievodatul lui Menumorut, un conducător de origine bulgară, al cărui teritoriu era populat în majoritate de români și, într-o proporție mai mică, de slavi – strămoșii ucrainenilor de astăzi.

Voievodatul lui Menumorut a fost cucerit de maghiari la începutul mileniului al doilea, iar această schimbare de putere a deschis drumul colonizărilor occidentale. În anul 1006, regina Gisella a Ungariei a adus coloniști teutoni, pe care i-a așezat în localitatea Mintiu, peste Someș, în apropierea vechii așezări Zotmar. Cetatea de atunci, construită din pământ și lemn, reflecta tehnicile defensive ale epocii, însă vulnerabilitatea ei avea să fie dovedită dramatic în timpul marii invazii mongole din 1241, când a fost distrusă complet.

După retragerea mongolilor, autoritățile regatului au înțeles necesitatea unor fortificații mai solide. Astfel, pe locul vechii cetăți de pământ a fost ridicată o fortăreață de piatră, parte a efortului mai amplu al statelor catolice din Europa Centrală de a limita incursiunile mongolilor și, ulterior, ale tătarilor.

Cetatea principilor Báthory – apogeul strategic

Importanța Sătmarului a crescut considerabil după anul 1541, când centrul Regatului Ungariei a căzut sub dominația otomană, fiind transformat în Pașalâcul de la Buda. În acest nou context geopolitic, cetatea Satu Mare a intrat în posesia principilor Transilvaniei din familia Báthory, devenind un bastion de prim rang la granița dintre lumea creștină și Imperiul Otoman.

Principii Báthory au modificat cursul râului Someș, astfel încât cetatea să fie amplasată pe o insulă naturală, legată de maluri prin trei poduri – o soluție ingenioasă care sporea capacitatea defensivă. În 1562, cetatea a fost asediată de o oaste otomană condusă de Ibrahim, pașa de Buda, și de Maleoci, pașa de Timișoara. Apărătorii transilvăneni au rezistat cu succes, confirmând valoarea strategică a fortificației.

Totuși, cetatea nu a fost ferită de distrugeri. În contextul conflictului dintre Habsburgi și principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya, fortificația a fost incendiată chiar de trupele transilvănene, pentru a nu cădea în mâinile austriecilor.

Cetatea italiană a lui Lazarus von Schwendi

Refacerea cetății a fost ordonată de celebrul general austriac Lazarus von Schwendi, unul dintre cei mai importanți comandanți militari ai secolului al XVI-lea. Lucrările au fost realizate după planurile arhitectului italian Ottavio Baldigara, care a conceput o fortificație modernă, în stil italian, cu plan pentagonal și cinci bastioane – un model extrem de popular în epocă.

Cronicile vremii menționează că noua cetate a Sătmarului semăna izbitor cu cea din Oradea. După cucerirea cetăților Muncaci și a regiunii viticole Tokaj, Satu Mare a rămas sub control habsburgic, integrându-se astfel în vastul imperiu al lui Carol Quintul, „împăratul pe ale cărui teritorii nu apunea niciodată soarele”.

Dincolo de rolul său militar, Lazarus von Schwendi s-a remarcat și ca mediator între catolicii Casei de Habsburg și nobilimea protestantă maghiară, contribuind la stabilizarea politică și religioasă a regiunii.

Războiul Curuților și distrugerea definitivă

Soarta cetății avea să fie pecetluită în timpul Războiului Curuților (1703–1711), conflictul dintre Francisc Rákóczi al II-lea, ultimul principe independent al Transilvaniei, și Casa de Austria. După ce a cucerit cetatea, Rákóczi a ordonat, în anul 1705, distrugerea zidurilor, pentru a preveni recucerirea ei de către austrieci.

După încheierea războiului prin Pacea de la Satu Mare, semnată în clădirea actualului Muzeu de Artă, austriecii au continuat demolarea fortificației. Motivul era clar: o cetate atât de puternică nu trebuia să mai ajungă vreodată în mâinile nobilimii ardelene, în cazul unei noi rebeliuni. Astfel, din impunătoarea fortăreață în stil italian nu a mai rămas decât memoria istorică.

De la cetate la oraș liber regesc

După distrugerea cetății, istoria Sătmarului a intrat într-o nouă etapă. Orașele medievale Satu Mare și Mintiu, care existaseră separat timp de secole, au fost unite printr-o patentă imperială a Casei de Austria, în anul 1712. La scurt timp, în 1715 sau 1721 – în funcție de sursele istorice – noua așezare a primit statutul de oraș liber regesc, mult mai târziu decât alte orașe importante din Transilvania.

Acest statut a reprezentat un moment de cotitură. Satu Mare a cunoscut o dezvoltare rapidă, transformându-se dintr-un târg modest, cu aproximativ 5.000 de locuitori, într-un oraș prosper, cu arhitectură elegantă și un rol economic major în nord-vestul Transilvaniei.

Deși cetatea Sătmarului nu mai există fizic, influența ei continuă să se simtă. Structura urbană, importanța strategică a orașului și chiar momentul fondator al modernității sale sunt legate de acest bastion de graniță. Distrusă de războaie și de propriul succes militar, cetatea a lăsat loc unui oraș care a știut să se reinventeze și să devină un centru regional de prim rang.

Nicolae Ghisan