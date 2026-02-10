Concert-premiu pentru violoncelista Sara Čano

„S ala Filarmonicii devine scena unei seri dedicate intensității expresive și rafinamentului romantic. Sub conducerea dirijorală a lui Ștefan Novak, orchestra oferă un parcurs sonor ce combină profunzimea lirică cu amplitudinea formelor simfonice.

În prima parte, solista serii Sara Čano, laureata concursului CellEAST International Competition va interpreta <<Concertul pentru violoncel și orchestră>> în re minor de Édouard Lalo. Această lucrare aduce în prim-plan violoncelul ca expresie centrală, evidențiind frumusețea temelor lirice, tensiunea dramatică a muzicii și expresivitatea profundă a instrumentului.

Partea a doua este consacrată <<Simfoniei a II-a>> în re major de Jean Sibelius, o lucrare emblematică pentru repertoriul simfonic, recunoscută pentru construcția sa amplă și bogăția timbrală. Evoluția tematică, acumulările de tensiune și finalul luminos creează un arc expresiv de mare impact, demonstrând forța și eleganța universului sibelian.”

După o asemenea invitație plină de har și pasiune mie nu-mi rămâne decât să trec la secțiunea de dezambiguizare a invitaților serii. Cum despre maestrul Ștefan Novak nu mai avem de mult secrete rămâne să facem cunoștință mai îndeaproape cu violoncelista Sara Čano.

Sara Čano

Sloveno-croata s-a născut pe 7 octombrie 2007. A început să învețe violoncelul cu mama sa, prof. Aleksandra Čano Muharemović. A absolvit Hochschule für Musik und Theater München cu prof. Julian Steckel și acum studiază la Academia din Ljubljana cu prof. Miloš Mlejnik. A absolvit cursuri de masterat cu Thorleif Thedeen, Clemens Hagen, Denis Shapovalov, Dragan Djordjevic, Jens Peter Maintz și Claudio Bohorquez.



În 2024, a câștigat premiul I la concursul internațional „Clara Schumann” de la Bruxelles; premiul II, un premiu special pentru interpretarea compozitorului B. Papandopula și premiul publicului la concursul „Papandopulo” de la Zagreb; premiul I cu punctaj maxim, un premiu special pentru interpretarea suitei solo B. Britten nr. 3 și un premiu special constând într-un concert solo cu Orchestra Filarmonică Slovenă în sezonul 2024/25, la cea de-a 53-a ediție a concursului național TEMSIG din Ljubljana; și un premiu special constând într-un concert solo cu Orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare în sezonul 2025/26 (adică tocmai acest concert) la concursul Internațional Celleast din București, România.

Împreună cu Nikola Pajanović, Laura de Wolff și Rebeka Skok, cântă în cvartetul de coarde Opifex, cu care au câștigat mai multe premii I la concursuri, inclusiv la TEMSIG, unde au primit și un premiu special pentru interpretarea „Cvartetului de coarde nr. 3” de K. Penderecki. Susține în mod regulat concerte atât în țările nata