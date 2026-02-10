Concert-premiu pentru violoncelista Sara Čano

Intitulat „Romantism și formă simfonică” concertul simfonic care ne așteaptă joi, 12 februarie de la ora 19 (abonament nr. 27), în sala Filarmonicii Dinu Lipatti, se pare că se dorește a fi un preambul al sfârșitului de săptămână, al week-end-ului care pentru americani reprezintă culmea romantismului. Programul acestuia este de asemenea descris cum nu se poate mai bine în comunicatul trimis de conducerea instituției de cultură și reprezintă, în prima sa parte, premiul special pe care l-a primit Sara
În prima parte, solista serii Sara Čano, laureata concursului CellEAST International Competition va interpreta <<Concertul pentru violoncel și orchestră>> în re minor de Édouard Lalo. Această lucrare aduce în prim-plan violoncelul ca expresie centrală, evidențiind frumusețea temelor lirice, tensiunea dramatică a muzicii și expresivitatea profundă a instrumentului.
După o asemenea invitație plină de har și pasiune mie nu-mi rămâne decât să trec la secțiunea de dezambiguizare a invitaților serii. Cum despre maestrul Ștefan Novak nu mai avem de mult secrete rămâne să facem cunoștință mai îndeaproape cu violoncelista Sara Čano.
Sara Čano
Sloveno-croata s-a născut pe 7 octombrie 2007. A început să învețe violoncelul cu mama sa, prof. Aleksandra Čano Muharemović. A absolvit Hochschule für Musik und Theater München cu prof. Julian Steckel și acum studiază la Academia din Ljubljana cu prof. Miloš Mlejnik. A absolvit cursuri de masterat cu Thorleif Thedeen, Clemens Hagen, Denis Shapovalov, Dragan Djordjevic, Jens Peter Maintz și Claudio Bohorquez.
În 2024, a câștigat premiul I la concursul internațional „Clara Schumann” de la Bruxelles; premiul II, un premiu special pentru interpretarea compozitorului B. Papandopula și premiul publicului la concursul „Papandopulo” de la Zagreb; premiul I cu punctaj maxim, un premiu special pentru interpretarea suitei solo B. Britten nr. 3 și un premiu special constând într-un concert solo cu Orchestra Filarmonică Slovenă în sezonul 2024/25, la cea de-a 53-a ediție a concursului național TEMSIG din Ljubljana; și un premiu special constând într-un concert solo cu Orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare în sezonul 2025/26 (adică tocmai acest concert) la concursul Internațional Celleast din București, România.
Împreună cu Nikola Pajanović, Laura de Wolff și Rebeka Skok, cântă în cvartetul de coarde Opifex, cu care au câștigat mai multe premii I la concursuri, inclusiv la TEMSIG, unde au primit și un premiu special pentru interpretarea „Cvartetului de coarde nr. 3” de K. Penderecki. Susține în mod regulat concerte atât în țările nata