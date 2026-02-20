De la Ion Ionescu și Florea Dumitrache la kürtőskalács și hencleș

Spuneam în Caricatura trecută că ar părea ca etapa să aparțină oaspeților. N-a fost de loc așa. Gazdele au înscris mai mult decât dublul realizărilor adversarilor (13 față de 6), ieșind învingătoare în șase din cele opt dispute. Din nou nici un meci egal. De fapt în ultimele trei etape nu s-au înregistrat decât două meciuri încheiate la egalitate și asta arată cerbicia cu care se dispută acest final de sezon regulat. Ploiești – Pitești 2-1 pe tumoarea lui Radu Petrescu; Metaloglobus – Oțelul 0-1 de la balanță la colibiță; „U” – Miecurea Ciuc 4-1 cu profit în recesiune; Arad – Botoșani 2-1 cu controverse; Constanța – Rapid 3-1 pe fondul unei prestații slabe a bucureștenilor; Craiova – FCSB 1-0 într-un meci spectaculos; Sibiu – CFR 0-1 cu câte un penalti ratat și unul neacordat gazdelor pe final; Dinamo – Slobozia 1-0 cu ratări imense și un gol anulat aiurea oaspeților.

Rapid – Dinamo (sâmbătă, ora 20,30) Derbiul etapei. Oare cum va fi vremea pe Arena Națională? Dar vremurile? Un meci în care rezultatul final contează mai mult decât prestația jucătorilor. Fotbalul acesta modern este al naibii de urât. Ce bărbăție este aia când îți împingi adversarul împiedicându-l astfel la un gest tehnic de finețe? Mă dezgustă direcția pe care a luat-o fotbalul actual. Mai frumoase erau derbiurile Rapid – Dinamo de pe timpuri, cu Ion Ionescu și Nichi Dumitriu de o parte și Cornel Dinu și Sandu Boc de cealaltă parte. Cu Mircea Lucescu și Florea Dumitrache pe eșichier contra stoperilor Dan Coe și Culae Lupescu. Și mulți alții…

Botoșani – „U” (vineri, ora 20) Uite un meci în care cred că fanii FCSB-ului se vor bucura. O eventuală victorie a ardelenilor le-ar fi pe plac, dar eu tot cred că va fi doar o amăgire, deoarece confruntările lor din ultimele două etape ale returului le vor pune capac. Forma excelentă pe care o dezvoltă „ragazzi” lui Bergodi cred că va încurca metagramele lui Grozavu;

Galați – Arad (vineri, ora 17) Vecine de clasament cele două echipe susțin meciul de deschidere de etapă. Învinsa din acest joc pierde orice șansă de a se mai lupta pentru top 6. Cel puțin așa cred. Mare atenție la arbitraj. Ofranda adusă unora de către gălățeni acum vreo două etape s-ar putea să aibă repercusiuni;

Pitești – Constanța (duminică, ora 15) Cred că e prea interesant acest meci pentru a fi programat într-o zi și la o oră în care spectatorul și telespectatorul obișnuiți au de obicei alte preocupări. Eu merg pe mâna argeșenilor, mai bine zis pe cea a lui Bogdan Andone. Îl mai țineți minte când, după ce a semnat cu Olimpia (antrenor), și-a băut cafeaua pe Corso cu picioarele pe scaun? Se credea pe Lipscani. Aici s-a civilizat fostul campion cu Rapid (jucător);

CFR – Ploiești (sâmbătă, ora 18) În mod normal ar fi a noua victorie consecutivă în campionat a lui Daniel Pancu și a zecea de când a devenit mecanic de locomotivă în Clujul muncitoresc (3-0 cu Rapid). Nu prea văd cum i-ar putea încurca un Ploiești care trăiește mai mult din mila arbitrilor.

Slobozia – Craiova (duminică, ora 20) Mă tem pentru olteni să nu ia meciul prea ușor. Nici nu știu dacă spun bine „mă tem”. Mai bine spus ar fi „sper”. La gazde chiar dacă se vede un reviriment în joc nu cred că au forța morală să câștige vreun punct săptămâna asta în care se confruntă cu primele două clasate.

FCSB – Metaloglobus (luni, ora 20) Nu cred că gazdele vor trece printr-o sincopă în meciul de închidere al etapei. Nu au voie să se împleticească. Altele sunt meciurile în care vor avea probleme;

Miercurea Ciuc – Sibiu (luni, ora 17) Cenușăreasa etapei. Se bat secuii cu sașii. Tare-s curios cum vor fi repartizate punctele în acest meci. Mi-s dragi atât Robert Ilyes și Darius Bota de la gazde cât și brigada de rapidiști în frunte cu Daniel Coman de la musafiri. Să vedem ce-i mai gustos: kürtőskalács-ul din Ținutul Trei Scaune sau hencleșul din Țara Secașelor. Știați că sașii pretind că de fapt cozonacul secuiesc este la origine săsesc?

Opriți războiul!