De la Ovidiu de două stele la Melot de Fierbinți Târg

O mențiune specială am asupra partidei de la Clinceni, unde prevăzusem că vor asista 148 de spectatori. Am greșit. Au fost 103. Poate că în viitor n-am să mai fiu atât de încrezut în capacitățile mele de prezicător. Nu de alta dar deja mi s-a atras atenția de către cititori. Petrolul – Slobozia 1-0 la limita penibilității; „U” – Argeș 3-1 după un meci frumos; Sibiu – Rapid 0-3 cu rezerva Moruțan ștearsă; Metaloglobus – Miercurea Ciuc 0-1 cu conduită revizuită; UTA – CFR 0-1 că așa a fost să fie; Farul – Dinamo 2-3 spectacol, goluri, suspans și circ; Craiova – Galați 1-0 sau cum spune colegul Florin Dura: „când îți propui puțin nu obții nimic”; FCSB – Botoșani 2-1 îngreunat de pe canapea. Faptul că de marți vor avea loc meciurile decisive din grupele Cupei României s-ar putea ca la echipele cu șanse de calificare în sferturile celei de-a doua competiții a țării să avem câteva mișcări turbionare în componența titularilor și a băncilor de rezerve. Asta și prin prisma obiectivelor echipelor impricinate. Totuși, câteva meciuri tari pigmentează acest sfârșit de săptămână culminând cu derbiul etapei ce va avea loc luni. Avem un derbi al Argeșului dacă ținem cont că râul Argeș izvorăște din județul Sibiu (mai precis dintre vârfurile „Capra” și „Vînătoarea lui Buteanu”, loc în care mă pot lăuda că am pășit peste râul care alimentează barajul Vidraru, baraj mult timp considerat prima sursa de energie a țării până când au apărut Cernavodă și Porțile de Fier), „Primvs derby”, derbiul Clujului și bineînțeles derbiul etapei. Plus două partide între reprezentante ale Moldovei și ale capitalei. Așadar avem de unde alege.

Dinamo – Craiova (luni, ora 20) Derbiul etapei. În afara suporterilor antagonici ai celor două echipe cam toată lumea și-ar dori un egal în această partidă. Nu știu ce mă face să cred că până la urmă se vor impune gazdele. Ambele echipe sunt angrenate și în Cupa României dar parcă bucureștenii au un meci mai ușor de pregătit (la Sibiu, față de FCSB-ul juveților) pentru mijlocul săptămânii viitoare.

CFR – „U” (sâmbătă, ora 20) Rivalitatea dintre cele două echipe din capitala Apusenilor este transformată în dușmănie la nivel de tribune. Păcat! Sper ca pe teren să nu se transmită acest lucru. Să primeze doar dorința de a-și demonstra supremația. Ambele echipe sunt angrenate cu șanse și în Cupa României, având meciuri decisive cu Rapid, respectiv Oțelul. Dacă mai punem la socoteală și forma bună a celor două echipe după ce și-au schimbat antrenorii (frânarii șapte victorii consecutive, studenții 8 victorii în zece jocuri) ne așteptăm la un meci pe cinste;

Rapid – Petrolul (vineri, ora 20) Primvs derby. Meciul pare ușor pentru giuleșteni. Nu cred că-i chiar așa. Rapidul va fi cu gândul mai mult la meciul de Cupa României de la Cluj cu CFR (încă nu am o explicație de ce meciul acesta se joacă în Gruia și nu pe Giulești, ardelenii fiind vicecampioni), unde le este obligatorie victoria pentru îndeplinirea obiectivului. Petrolul nu mai are grija Cupei României, meciul lor cu Sănătatea Cluj transformându-se într-un amical, dar are nevoie mare de puncte în campionat;

Galați – FCSB (duminică, ora 20) Un alt meci în care cele două echipe au dispute decisive în Cupa României. Galațiului îi ajunge un egal la „Șepcile roșii” pe când lui Becali i-ar trebui o victorie la 4-5 goluri în Bănie pentru calificare, dar cum au sucit ăștia regulamentul s-ar putea califica și cu o victorie simplă. Totuși, cred că ambele echipe se vor concentra mai mult pe meciul din campionat.

Pitești – Sibiu (vineri, ora 17) Meciul de deschidere al etapei. Nu cred că Dorinel Munteanu a reușit să insufle oaspeților puterea de a lupta cu forțe și emoții egale în compania echipelor din top 6. Chiar dacă piteștenii au avut câteva rezultate mai slabe jocul lor a fost totuși consistent. Ambele sunt lidere în grupele lor din Cupa României și sunt calificate în sferturi. Meciurile lor cu Dumbrăvița, respectiv Dinamo neavând decât suportul orgoliilor;

Miercurea Ciuc – Arad (sâmbătă, ora 17) Doar UTA are grija meciului de cupă, dar disputa lor cu Gloria Bistrița poate fi trecută la capitolul adjudecată. La ciucani au apărut nuanțe de îmbunătățire a calității jocului și de revigorare a rezultatelor. Dacă se organizează cu atenție ar putea obține cel puțin un punct în fața favoriților;

Botoșani – Metaloglobus (duminică, ora 17) Bun prilej pentru bucureșteni de a obține prima lor victorie în deplasare și a treia din campionat. Degrevate de interese în sfera Cupei României cele două echipe ar trebui să dezvolte ceva fotbal de Superligă. Slabe șanse după părerea mea;

Slobozia – Constanța (sâmbătă, ora 14,30) Cenușăreasa etapei. Celor rămași acasă în așteptarea unor condiții mai bune de călătorie prin lume, ni se propune o întâlnire pentru burți pline. Nu strică să aveți în față un pahar de Melot de Fierbinți Târg sau un Murfatlar, așa, ca după o masă copioasă. Surprinzător echipa constănțeană este activă și în Cupa României, prin jocul rezultatelor ar putea ajunge în sferturi dacă iau în serios partida cu CS Dinamo din liga secundă.

Opriți războiul!