Floare la ureche

Lăsând la o parte faptul că nu prea văd cum FCSB-ul va reuși să obțină șase puncte din confruntările cu UTA și „U” Cluj, prevăd sarcini ușoare pentru FC Argeș în meciul cu Slobozia și șepcilor roșii în meciul cu siderurgiștii din Galați. După capul meu cea mai periclitată echipă din top 6 de a fi înlocuită de FCSB este CFR care are mare nevoie de o victorie în acest caz ori la Ovidiu, ori acasă cu Dinamo. Cele nouă victorii consecutive ale frânarilor nefiind o garanție că vor mai obține una. Să nu uităm totuși că pentru asta echipei lui Becali îi trebuiesc șase puncte!

De ce zic că este foarte important locul doi? Păi, în caz de egalitate de puncte la finalul play-off-ului departajarea se face după locul ocupat la sfârșitul sezonului regulat și nu după golaveraj sau meciurile directe. Pe de altă parte la finalul sezonului regulat pentru echipele aflate la egalitate de puncte departajarea se face după meciurile directe și nu după golaveraj precum în celelalte 29 de etape. Astfel, dacă Dinamo și Rapid termină cap la cap cele 30 de etape, locul doi aparține Rapidului, loc care iar aduce și titlul de campion dacă se întâmplă ca cele două să rămână în frunte la egalitate de puncte și după play-off. Eh! Visuri de rapidist.

Chestia din josul clasamentului nu merită dezbătută, ițele fiind prea încurcate, așa că să trecem în revistă etapa proaspăt încheiată: Oțelul – UTA 2-2 gazdele fiind răsplătite de Themis (zeița ce împărțea dreptatea la vechii greci) după „efortul” din etapa a XXVI-a; Botoșani – „U” 1-3 scurt și concis, dublă Lukic; CFR – Petrolul 2-1 greoi; Rapid – Dinamo 2-1 într-o dispută tactică interesantă; Argeș – Farul 1-0 cu hăis și cea; Unirea – Univ. Craiova 0-3 cât se poate de natural; Miercurea Ciuc – Sibiu 2-1 cu un gol de kinoramă (adică de filmat și de pus în ramă); FCSB – Metaloglobus 4-1 cum era de așteptat. În total 26 de goluri, din care 14 le-au aparținut gazdelor, goluri ce le-au adus 16 puncte (oaspeții doar 7 puncte).

Etapa ce urmează ar putea clarifica unele lucruri precum liderul după sezonul regulat și componența grupei campionat. Este o etapă interesantă, fiecare joc având miza sa. Unele jocuri fiind cu miză dublă sau chiar triplă precum în jocurile de la Cluj și Arad.

Dinamo – Pitești (duminică, ora 18) Derbiul etapei. Nu-i meci ușor pentru gazde. Totuși au prima șansă dacă ne gândim că Bogdan Andone, antrenorul argeșenilor, va privi meciul printre pătratele plaselor de sârmă iar Micovschi nu prea se apropie de valoarea plecatului Caio;

„U” – Galați (vineri, ora 20) Acesta este meciul care le-ar putea asigura prezența în play-off a gazdelor. Nu-și permit să-l rateze nici măcar pentru un câștig fabulos la pariuri. Asta nu înseamnă că oaspeții nu vor folosi orice oportunitate de a le pune bețe în roate. Regățenii așteaptă și un ajutor de sus, de prin birourile comisiei de arbitraj;

Arad – FCSB (duminică, ora 21) O victorie a gazdelor ar scoate din mintea lui Becali orice grămăjoară de verzituri. Nici egalul nu i-ar conveni, dar victoria este foarte greu de obținut, mai ales că Adi Mihalcea și declarativ este dinamovist. Textiliștii chiar pot fi supărați că lumea i-a scos din calcul pentru o prezență în top 6. Au și ei șansa lor dacă vor avea trei puncte în plus duminică spre miezul nopții;

Constanța – CFR (sâmbătă, ora 20) Partida în care dacă frânarii obțin a zecea victorie consecutivă va consacra un antrenor despre ale cărui capacități nu se știau prea multe, oricum nu se bănuiau asemenea performanțe. Daniel Pancu, dacă rămâne cu capul pe planetă, ar putea scrie o pagină frumoasă pentru școala de antrenori din România. Cota lui de piață, dacă nu și-o vinde spre sud-est, ar putea atrage interes din partea vestului continental;

Slobozia – Rapid (luni, ora 19,30) Să pună saboți de deraiere în calea Rapidului nu este imposibil pentru Claudiu Niculescu și ai lui, dar dacă privim puțin în urmă Dinamo și antrenorii dinamoviști nu prea s-au descurcat în fața giuleștenilor. Aproape doar antrenori cu trecut rapidist, gen Măldărășanu, Pancu, Zicu, Dan Petrescu, Bergodi (ca antrenor), Sabău și Bogdan Andone (în cupă) au bătut Rapidul în ultimii doi ani. Excepția o reprezintă brașoveanul Laszlo Balint;

Craiova – Metaloglobus (sâmbătă, ora 15) Floare la ureche ar spune Amza Pellea și Sebastian Papaiani acolo, între norișori. Numai că atât Nea Mărin cât și Păcală au cam zbârcit-o câteodată. Oltenii dacă vor să fie siguri pe titlul de toamnă au nevoie de victorie căci în ultima etapă, contra Rapidului, nu se știe;

Sibiu – Botoșani (vineri, ora 17) meciul de deschidere al etapei. Tot aștept revirimentul sașilor. Acum să fie…?

Ploiești – Miercurea Ciuc (duminică, ora 15,45) Cenușăreasa etapei. Meci obscur ce doar galeria petroliștilor l-ar putea dezmorți. Dacă mai are chef. La prima vedere jocul este deschis oricărui rezultat. Ceva mă face să merg pe mâna ciucanilor. Mai bine zis a lui Róbert Ilyés, singurul antrenor cu performanțe ca jucător sub Podul Grant care (încă) nu a încurcat Rapidul.

Opriți războiul!