Pagina de cultură de Vasile Mic

Februarie 2026 marchează un moment de referință pentru cultura mondială: împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Născut la Hobița, în Gorj, sculptorul a devenit figura centrală care a redefinit raportul dintre materie și spațiu în arta secolului XX. Într-o perioadă în care sculptura europeană era dominată de realismul dramatic al lui Auguste Rodin, Brâncuși a propus o schimbare de paradigmă radicală: renunțarea la detaliul descriptiv în favoarea esenței spirituale.

Parcursul brâncușian, de la cioplitul în lemn al tradiției populare românești până la rafinamentul avangardei pariziene, ilustrează o sinteză culturală unică. Refuzul său de a rămâne în atelierul lui Rodin, sintetizat prin celebra afirmație „La umbra marilor copaci nu crește nimic”, nu a fost un gest de orgoliu, ci o necesitate artistică. Brâncuși a înțeles că misiunea sa nu era reproducerea realității vizibile, ci captarea ideii din spatele formei.

La un veac și jumătate de la nașterea artistului, opera sa își păstrează o actualitate incontestabilă. Într-o societate contemporană marcată de fragmentare și exces vizual, sculpturile sale – de la „Cumințenia Pământului” la „Pasărea Măiastră” – impun o stare de contemplație și tăcere. „Coloana fără Sfârșit” depășește statutul de monument comemorativ al eroilor, devenind un axis mundi, o scară ce unește teluricul cu celestul, o metaforă a transcendenței prin sacrificiu și repetiție ritualică.

Receptarea critică a operei sale a evoluat de la neînțelegere la canonizare. Dacă la începutul secolului trecut vameșii americani clasificau lucrările sale drept „obiecte industriale”, astăzi Brâncuși este recunoscut drept patriarhul sculpturii moderne. Etichetele de „abstract” sau „minimalist” aplicate operei sale sunt adesea reductive. Artistul însuși respingea termenul de abstract, argumentând că ceea ce reprezenta el era „cel mai pur realism”, adică realitatea spiritului, nu a epidermei.

Moștenirea lui Brâncuși pentru cultura română este fundamentală. El demonstrează posibilitatea universalizării fondului autohton fără a cădea în folclorism desuet. Simplitatea formelor sale nu este o sărăcie a expresiei, ci o victorie asupra complexității inutile. Anul Brâncuși 2026 reprezintă, așadar, un prilej de reevaluare a modului în care arta poate servi drept vehicul pentru adevăruri fundamentale, sculptorul rămânând un reper al demnității artistice și al profunzimii filosofice.

Ady Endre – Vulcanul de la granița imperiilor. O prietenie peste istorie

În cartografia culturală a Sătmarului și a regiunii de Nord-Vest, figura lui Ady Endre ocupă un loc privilegiat, transcendând barierele lingvistice și etnice. Născut în localitatea care astăzi îi poartă numele (fostul Mecențiu/Ermindszent), poetul maghiar reprezintă un simbol al geniului format la confluența culturilor, într-un spațiu marcat de tensiuni istorice, dar și de o creativitate efervescentă.

Ady Endre a revoluționat literatura maghiară de la începutul secolului XX, aducând un suflu modern, sincronizat cu simbolismul francez, dar profund ancorat în realitățile sociale ale Transilvaniei și Ungariei de atunci. Poezia sa, caracterizată printr-un vizionarism sumbru și o forță mesianică, a reprezentat o ruptură violentă de conservatorismul epocii. El a fost vocea care a denunțat înapoieria și inechitatea, revendicându-și apartenența la o stirpe a rebelilor, descriindu-se adesea drept „fiul lui Gog și Magog”.

Un aspect esențial pentru istoria literară a Transilvaniei este relația sa cu intelectualitatea românească, în special prietenia cu Octavian Goga. Această legătură dintre doi poeți naționali, reprezentanți ai unor popoare aflate în dispută politică, rămâne o lecție de istorie culturală. Goga și Ady s-au recunoscut reciproc ca spirite înfrățite prin suferință și prin dragostea pentru pământul natal, demonstrând că afinitățile estetice și umane pot depăși contingențele politice.

Cafenelele din Oradea și Satu Mare, locuri ale formării sale, păstrează memoria polemicilor și a fervorii sale intelectuale. Pentru Ady, acest spațiu de graniță nu a fost o periferie, ci un centru al trăirii intense. Tema „satului-piatră de hotar”, prezentă și la alți scriitori ai zonei, precum Dorin Sălăjan, capătă la Ady dimensiuni tragice și universale. El a transformat peisajul Sălajului și al Sătmarului într-un decor mitic, potrivit pentru dramele sale existențiale.

Astăzi, Casa Memorială Ady Endre rămâne un reper turistic și cultural de prim rang. Receptarea operei sale în 2026 continuă să fie relevantă, poemele sale despre Dumnezeu, moarte și iubire („Pe carul de luptă al lui Dumnezeu”) rezonând cu anxietățile omului modern. Ady Endre nu aparține exclusiv unei singure literaturi, ci patrimoniului cultural european, fiind exemplul clar al modului în care suferința personală și talentul pot sublima contextul istoric în artă pură.

Marin Sorescu – 30 de ani de posteritate. Ironia ca formă de luciditate

Luna februarie a anului 1996 a marcat dispariția unuia dintre cei mai importanți scriitori români postbelici: Marin Sorescu. La trei decenii de la trecerea sa în neființă, profilul său literar apare tot mai distinct în istoria literaturii, contrastând puternic cu solemnitatea generației ‘60, din care a făcut parte, alături de Nichita Stănescu sau Ioan Alexandru.

Dacă Nicolae Labiș a fost „buzduganul” unei generații, iar Nichita Stănescu a reprezentat poezia abstractă a stărilor de spirit, Marin Sorescu a introdus în literatura română o formulă inedită: demitologizarea prin ironie și parabolă. Scriitor total – poet, dramaturg, prozator și eseist – Sorescu a reușit să evite capcanele cenzurii comuniste și ale patetismului printr-un umor fin, intelectualizat, care ascundea adesea tragedii existențiale profunde.

Ciclul „La Lilieci” rămâne o cronică antropologică a satului oltenesc, o replică plină de vitalitate și umor la viziunile idilice sau exclusiv tragice asupra ruralității. Însă, poate cea mai percutantă latură a operei sale rămâne dramaturgia. Piesa „Iona” plasează teatrul românesc în marea familie a existențialismului european. Singurătatea individului, captiv în propriul destin ca într-o serie de burți de balenă succesive, este o temă care își păstrează prospețimea și dramatismul. Strigătul final al lui Iona – „Răzbim noi cumva la lumină” – urmat de gestul paradoxal al tăierii burții dinspre interior, rămâne una dintre cele mai puternice imagini ale libertății din literatura noastră.

Într-un context cultural actual, dominat adesea de literalism și de o seriozitate rigidă, recitirea lui Sorescu funcționează ca un exercițiu de luciditate. Ironia soresciană nu este cinism, ci o formă de apărare în fața absurdului existenței. Volume precum „Singur printre poeți” demonstrează capacitatea literaturii de a se auto-ironiza, de a coborî poezia din sferelor înalte în cotidian, fără a-i anula sacralitatea.

Moștenirea lui Marin Sorescu la 30 de ani de la moarte rezidă în capacitatea operei sale de a dialoga cu cititorul modern. El amintește că marile întrebări ale omenirii pot fi formulate și cu un zâmbet amar, iar profunzimea nu necesită obligatoriu un limbaj hermetic. Sorescu rămâne „singur printre poeți” prin unicitatea stilului său, o voce care a refuzat înregimentarea stilistică și a pariat pe inteligența cititorului

Rezistența prin Cultură în Era Digitală. Despre viitorul bibliotecilor și al cărții tipărite

Discuția despre soarta cărții tipărite și rolul bibliotecilor într-o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială a devenit o constantă a dezbaterilor culturale actuale. Într-o epocă a vitezei și a informației digitalizate, se ridică întrebarea legitimă asupra relevanței instituțiilor tradiționale de cultură, precum bibliotecile județene sau revistele literare tipărite, de tradiția revistei „Familia” sau „Poesis”.

Analiza fenomenului relevă însă un paradox: cu cât digitalizarea avansează, cu atât nevoia de tangibil și de autenticitate devine mai acută. Cartea, ca obiect fizic, oferă o experiență senzorială pe care ecranul nu o poate substitui. Lectura pe hârtie impune un ritm diferit, o liniște interioară și o profunzime a înțelegerii care contrastează cu „scanarea” rapidă a textelor online. Bibliotecile se transformă, astfel, din simple depozite de carte, în spații de refugiu cultural și de socializare intelectuală.

În Satu Mare, ca și în alte centre culturale, se observă eforturi constante de adaptare. Bibliotecile devin „hub-uri” comunitare, locuri unde informația este nu doar stocată, ci și verificată, un aspect crucial într-o eră a dezinformării. Mai mult, publicațiile literare locale și regionale joacă un rol vital în conservarea memoriei culturale. Fără reviste care să consemneze activitatea scriitorilor contemporani sau să recupereze figuri uitate, identitatea culturală a unei zone riscă să se dizolve într-o uniformitate globală.

Este demn de remarcat faptul că, în ciuda previziunilor sumbre, tinerile generații nu abandonează lectura, ci o redescoperă sub noi forme. Literatura rămâne cea mai complexă formă de realitate virtuală, unde cititorul este co-creator al universului imaginat. Spre deosebire de consumul pasiv de conținut video, lectura activează procese cognitive unice.

Concluzia acestor reflecții este una a coexistenței necesare. Digitalul și tipăritul nu trebuie privite ca inamici, ci ca medii complementare. Totuși, supraviețuirea culturii scrise profunde depinde de politicile culturale și de educație. Promovarea lecturii, susținerea editurilor și a revistelor culturale, precum și valorizarea scriitorilor locali – fie ei clasici precum Lucian Blaga sau contemporani – reprezintă acte de rezistență împotriva superficialității. Cultura, în forma sa durabilă, rămâne ancorea unei comunități în fața trecerii timpului.

