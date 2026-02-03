Turneul VOLVER cu Analia Selis

Biletele (42 lei) sunt disponibile la casieria Filarmonicii. Concertele Filarmonicii Dinu Lipatti se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite.”

Turneul „Volver” (comentat de Analia)

Titlul turneului, „Volver”, poartă o semnificație profund personală și simbolică pentru artista argentiniană. Turneul este inspirat de ideea de forță feminină și de capacitatea de renaștere după momente dificile.

„Volver este rezultatul unei idei care s-a născut, a crescut și s-a dezvoltat fără presiune, fără chin, dar cu multă muncă și încredere. Inspirat cu gândul la «femei luptătoare care revin în forță», am ales ca turneul să se desfășoare în februarie și martie pentru că am avut o dorință puternică de să îmbin în proiectul mai multe evenimente care se petrec în această perioadă: februarie este luna iubirii (Valentine’s Day pe 14 februarie, Dragobete pe 24 februarie), iar martie, luna primăverii și a femeilor (1 Martie, începutul primăverii, 8 Martie). Turneul se va încheia pe 8 martie, de Ziua Femeilor.”

Astfel, turneul devine o celebrare a iubirii, a renașterii și a feminității, în paralel cu un mesaj de solidaritate și generozitate.

Turneul „Volver” nu se rezumă la concerte. Este un proiect cu dimensiune artistică, educațională și umanitară. Provocările organizatorice au fost numeroase, de la buget și timp la găsirea partenerilor potriviți. În ciuda obstacolelor, Analia Selis a reușit să transforme dificultățile în lecții de disciplină și perseverență.

„Provocarea numărul unu este cea legată de «buget». Fără să ai un buget anume, este imposibil să începi să visezi să faci ceva, mai ales când vrei să și dăruiești. Am avut multe frici legate de asta și nesiguranța de multe ori. Am lucrat tot acest an în căutare de parteneri care să le placă proiectul, care să vrea și să poată să se alăture.”

Momentul cel mai emoționant al turneului nu este doar muzical, ci și umanitar. Analia Selis a transformat experiența personală în motivație pentru ca să sprijine comunitatea.

„Ajutorul colectiv: cu un mic gest, la nivelul colectiv facem un gest mare.”

Această filosofie se va traduce concret prin urne de donații la fiecare concert. „La fiecare concert vor fi plasate 3 urne de donație, iar momentul emoționant din concert va fi când le voi povesti publicului de această idee de «ajutor colectiv» și invitația mea să doneze, pentru că, împreună și cu un gest cât se poate de mic, vom ajuta multe cazuri să își acopere parte din tratamentele medicale.”

Analia Selis vede în „Volver” un punct de plecare pentru alte proiecte și pentru o societate mai empatică și mai fericită.

„Cred că «Volver» este un nou început în viața mea și cred, că după acest proiect, voi avea capacitatea de a pregăti multe alte proiecte prin care să pot să ajut să avem o societate de oameni mai buni și mai fericiți.”

