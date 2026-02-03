Surprizele nu au lipsit. Unele au fost de proporții. Primele șase clasate nu au obținut decât trei amărâte de puncte, trei egaluri și trei înfrângeri. Cea mai neașteptată fiind cea de pe Giulești urmată îndeaproape de cea de pe litoral: CFR – Metaloglobus 4-2 cu gafe imense ale portarilor; Dinamo – Petrolul 1-1 unde prea multă laudă dăunează; Slobozia – Sibiu 2-3 fără corectorul audio-video ecusoanele și-au făcut, inutil, de cap; Pitești – Arad 0-1, chiar a fost care pe care; Rapid -„U” 0-2 într-un derbi neonorat ce a adus a patra victorie echipelor de dincoace de arcul carpatic; Constanța – Craiova 4-1 „vai ce fotbal și ce vânt!” ar zice Dan Andrei Aldea; FCSB – Miercurea Ciuc 1-0 minimum minimorum; Botoșani – Galați 0-0, la -11 grade și tabela a înghețat.

Dacă ne îndreptăm ochii spre ce urmează, adică spre etapa intermediară, trebuie să vă spun că cei care citesc aceste rânduri în cotidian deja cunosc primele trei rezultate ale etapei. Ceilalți, cei de pe site sau de pe blogul meu se află în aceeași poziție ca și mine, adică „a priori”. Patru dintre dispute sunt între echipe megieșe sau aproape vecine în clasament, iar alte patru sunt dispute între formații aflate la cel puțin șase locuri una de alta. oaspeții par ușor favorizați dar nu ne putem lua după asta. Etapa trecută gazdele erau mai bine clasate în șapte din cele opt partide și n-au obținut decât trei victorii și încă două puncte.

Craiova – Galați (joi, ora 18) Derbiul etapei. Nu-i văd bine pe olteni. Poate doar distanța dintre Botoșani și Craiova cu escală la Galați, distanță parcursă de oțelari în 72 de ore, să lucreze în favoarea lor. Se anunță căldură mare în Bănie…

„U” – Pitești (marți, ora 18) Uite un meci pe care dacă îl veți rata (sau l-ați ratat deja) cred că vă va părea rău. Un meci între două echipe aflate pe creasta valului. Oare căreia i se va înclina placa sub picioare?

Farul – Dinamo (miercuri, ora 20,30) Să-și fi pus Zicu și marinarii lui pata pe podiumul campionatului? Nu va fi la fel de ușor ca și cu juveții. Mai ales că dinamoviștii sunt puși în gardă și vin și ei după un joc fără prea multe puncte;

FCSB – Botoșani (joi, ora 20,30) Meciul de închidere al etapei. După părerea mea este un meci ușor pentru gazde și asta nu pentru că oaspeții nu-și vor apăra corect șansele. Moldovenii sunt storși. I-a secătuit Grozavu și nu mai găsesc poarta adversă de la Sf. Andrei, adică de 621 de minute de joc programat;

Arad – CFR (miercuri, ora 18) Alt meci care trebuie văzut. Rezultatele mai mult decât satisfăcătoare din ultimul timp ale celor două echipe mă fac să cred că vom asista la o partidă încinsă. Cât de încinsă rămâne de văzut. Goluri să fie…

Sibiu – Rapid (marți, ora 20,30) O altă piază rea a giuleștenilor. Oare să conteze faptul că la cârma sașilor e un „Neamț”? Adică nu mai este un fost rapidist? Rapidul a clacat în fața adversarilor lor atunci când pe banca tehnică adversă s-au aflat Sabău, Măldărășanu, Mutu și Bergodi dacă ignorăm partida cu FCSB;

Ploiești – Slobozia (marți, ora 16) Meci de câmpie. La unii se seamănă sonde, la alții grâu. Dar oare mai lucrează sondorii? Oare mai avem ce coace în cuptoare? După ce locuri ocupă în clasament combatantele se pare că nu;

Metaloglobus – Miercurea Ciuc (miercuri, ora 16) Cenușăreasa etapei. Cu alte cuvinte meciul nimănui. E posibil ca în tribune să fie cu doi ciucani mai mulți decât susținători ai gazdelor. Adică vor fi în număr cu soț. Vreo 148 după părerea mea.

Opriți războiul!