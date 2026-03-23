Darius Bota, convocare meritată la naționala U17 după debutul în Liga 1cu Csikszereda Sport •

Fotbalul sătmărean primește o nouă confirmare a valorii sale: tânărul atacant Darius Bota a fost convocat la naționala României U17, care în această lună luptă pentru calificarea la Campionatul European din Estonia.

Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu va disputa un mini-turneu extrem de dificil, în compania unor adversari de top precum Islanda, Portugalia și Italia, țara gazdă. Doar câștigătoarea grupei va obține biletele pentru turneul final.

Pentru Darius Bota, convocarea vine ca o răsplată firească a unui sezon foarte bun la AFK Csikszereda, acolo unde tânărul sătmărean a impresionat prin evoluțiile sale constante. Mai mult decât atât, acesta a bifat și debutul în prima ligă, un pas important în cariera sa și o confirmare a potențialului pe care îl are.

Prezența sa în lotul național este cu atât mai importantă cu cât România U17 se află în fața unui test major. Tricolorii au ajuns în această fază după o campanie solidă în toamnă, reușind rezultate notabile: 1–1 cu Franța, 1–1 cu Israel și o victorie clară, 5–1, cu Azerbaidjan.

Programul meciurilor din turneul de calificare:

25 martie: Islanda – România

28 martie: Portugalia – România

31 martie: România – Italia (meci transmis pe FRF TV)

Convocarea lui Darius Bota confirmă încă o dată faptul că fotbalul din Satu Mare continuă să producă talente, iar evoluțiile sale de la Csikszereda, încununate cu debutul în Liga 1, îl transformă într-un jucător de urmărit pentru viitor.

Pentru tânărul atacant, această acțiune a echipei naționale reprezintă nu doar o oportunitate de afirmare la nivel internațional, ci și un nou pas în drumul spre performanță.









Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te