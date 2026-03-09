Fabrica de sticlă din Poiana Codrului — două secole de foc, muncă și speranță

În inima Codrului sătmărean, acolo unde pădurile își împletesc încă liniștea cu memoria locului, satul Poiana Codrului, aparținător comunei Crucișor, păstrează o poveste industrială rară pentru mediul rural românesc: povestea unei fabrici de sticlă cu origini de peste două sute de ani. Nu este doar istoria unei întreprinderi, ci cronica unei comunități întregi, a generațiilor care au trăit în ritmul cuptoarelor aprinse și al sticlei topite.

Începuturile: focul din pădure și mâna meșterului

Atelierul de sticlă de la Poiana Codrului este atestat documentar încă din anul 1801, într-o epocă în care manufacturile depindeau aproape total de resursele naturale din jur. Prima construcție nu se afla însă în satul de astăzi, ci în apropierea localității Crucișor. Pe măsură ce lemnul — combustibilul esențial pentru topirea sticlei — s-a epuizat din pădurile din jur, atelierul s-a mutat succesiv la Iegheriște și apoi la Poiana Codrului, loc unde avea să prindă rădăcini definitive.

Proprietarul era celebrul conte Karolyi, stăpân al pământurilor din zonă, ceea ce explica atât amplasarea atelierului, cât și resursele puse la dispoziție. Primele construcții erau simple: clădiri din lemn, acoperite cu șindrilă, cu un singur cuptor și aproximativ 30–40 de muncitori, majoritatea de origine germană. Meșteșugul sticlei era atunci o artă transmisă din tată în fiu, iar comunitățile de sticlari formau adevărate caste profesionale.

Tehnologie și tradiție: secretele sticlei din Codru

Procesul de producție era complex și cerea precizie. Materia primă — cuarțul și varul — era zdrobită și măcinată, apoi amestecată cu potasă în proporții atent calculate. Cuptoarele, adesea îngropate în pantă, asigurau temperaturile necesare topirii. Evoluția tehnologică a adus trei etape distincte în istoria fabricii: folosirea focului direct, apoi a lemnului gazat și, în cele din urmă, a combustibililor gazoși sau lichizi.

Produsele erau variate și practice: sticle pentru cârciumărit și crame, borcane, damigene, opaițe și sticlă pentru lămpi. Ulterior au apărut și recipiente pentru uz farmaceutic. Ornamentica, prin pictură și gravură, amintea de motivele ceramicii din zona Vama, semn că meșteșugurile locale dialogau între ele.

Sticlarii din Poiana Codrului nu erau simpli muncitori — erau ambasadori ai satului. Încărcau produsele în căruțe și plecau spre Banat, Ungaria și alte regiuni, concurând cu marfă din străinătate. Pentru o comunitate rurală, aceasta era o performanță remarcabilă.

Întreruperi și renașteri

Între 1926 și 1945 fabrica a fost închisă, perioadă care a lăsat răni economice în comunitate. După război însă, odată cu naționalizarea din 1948, întreprinderea a trecut în proprietatea statului și a început o nouă etapă. Industrializarea comunistă a transformat vechiul atelier într-o fabrică modernă, cu o gamă variată de produse și o reputație solidă.

Pentru localnici, acea perioadă a reprezentat apogeul. Fabrica oferea locuri de muncă stabile, locuințe, o identitate colectivă. Aproape fiecare familie avea pe cineva angajat acolo: tatăl la cuptor, mama la sortare, fiul ucenic.

Anii ’90: speranță și prăbușire

La începutul anilor 1990, fabrica încă funcționa, cu aproximativ 2.000 de angajați și comenzi constante. Nimic nu părea să anunțe dezastrul. Privatizarea din 1998 a schimbat însă radical destinul întreprinderii. Investitorul care a preluat fabrica nu a reușit să gestioneze datoriile acumulate, iar după aproape un deceniu societatea a intrat în insolvență.

Pentru comunitate, momentul a fost traumatic. Fabrica a fost vândută bucăți, utilajele au dispărut, iar cuptoarele s-au stins. Odată cu ele s-au stins și speranțele multor familii. Satul a intrat într-o perioadă de declin economic, iar tinerii au început să plece spre orașe sau străinătate.

2014: încă o șansă pentru sticlă

Povestea nu s-a încheiat însă acolo. În 2014, un localnic a decis să cumpere ceea ce mai rămăsese din vechea fabrică. A investit în utilaje aduse din Germania, provenite din fabrici modernizate, și a reluat producția. Comenzile externe au început să apară, iar tradiția sticlei din Poiana Codrului a primit o nouă șansă.

Pentru foștii muncitori, momentul a fost încărcat de emoție. Mulți dintre maeștrii sticlari și-au amintit că istoria locului merge până în 1801 și că, asemenea începuturilor, și acum numărul muncitorilor era relativ mic, iar piața principală se afla tot în spațiul germanic.

Nostalgia unui foc care nu trebuie să se stingă

Astăzi, fabrica de sticlă din Poiana Codrului rămâne mai mult decât o unitate industrială. Este simbolul rezistenței unei comunități, al tradiției meșteșugărești și al capacității de renaștere. Pentru bătrânii satului, sunetul sticlei lovite ușor pentru verificarea calității, mirosul cuptoarelor și lumina roșiatică din hale nu sunt doar amintiri — sunt fragmente din propria lor viață.

Într-o lume în care multe foste fabrici au devenit ruine, povestea de la Poiana Codrului demonstrează că memoria industrială poate fi salvată atunci când există oameni care cred în ea. Iar focul sticlei, odată aprins, pare că nu se stinge niciodată cu adevărat — doar așteaptă să fie reaprins de o nouă generație.

Nicolae Ghisan