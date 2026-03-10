Filarmonica declamă

Recital cameral de pian la 4 mâini

Vă așteptăm marți, 10 martie ora 19:00 la sala Filarmonicii (ab. 31), la o seară camerală de rafinament, dedicată repertoriului pentru pian la patru mâini, o formulă muzicală spectaculoasă în care precizia, sensibilitatea și dialogul artistic se împletesc într-o construcție sonoră unitară și plină de nuanțe. Pe scenă vor evolua Sabina Oprea și Ioana Pulbere, pianiste apreciate pentru expresivitatea interpretativă, rigoarea stilistică și finețea colaborării artistice. Parteneriatul lor pianistic evidențiază echilibrul, respirația comună și bogăția timbrală specifice repertoriului pentru patru mâini, oferind publicului o experiență sonoră elegantă și coerentă. Programul serii reunește lucrări semnate de mari compozitori ai literaturii pianistice: „Suita pentru pian la patru mâini” de Sergey Rachmaninov, „Suita nr. 3” de Anton Arensky și „Sinfonietta pentru pian la patru mâini” de Nikolai Kapustin, lucrare plină de energie, ritm și accente moderne. O seară camerală specială, în care eleganța, precizia și expresivitatea muzicii vor transforma scena într-un spațiu al dialogului artistic autentic! Concert Simfonic Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare invită publicul, joi 12 martie ora 19:00, la sala Filarmonicii (ab. 32) la un concert simfonic de excepție, sub bagheta dirijorului Junping Qian (n.r. – biografia acestuia o găsiți în ediția noastră din 24 februarie 2022), alături de câștigătorii „Cluj International Music Competition 2025”: flautistul Jorge Rodriguez și clarinetistul Yubin Ahn. Programul serii propune un parcurs muzical rafinat, în care virtuozitatea și expresivitatea se împletesc armonios, prin lucrări semnate de Jacques Ibert, Carl Maria von Weber și Antonín Dvořák. Publicul va avea ocazia să asculte „Concertul pentru flaut” al lui Ibert, „Concertul nr. 1 pentru clarinet” în fa minor de Weber, precum și grandioasa „Simfonie a VIII-a” în sol major de Dvořák. O seară dedicată dialogului dintre orchestră și soliști, într-un repertoriu de mare valoare artistică. Pentru ambele evenimente biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii de la sala de concerte a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite. Jorge Rodríguez Este un flautist născut în Honduras, considerat unul dintre cei mai promițători flautiști din America Latină. Crescut în Honduras, a susținut primul său concert solo la vârsta de 15 ani și a câștigat primul său post în orchestră profesionistă la doar 17 ani.

Și-a continuat studiile muzicale în Europa, înscriindu-se la Musik Akademie Basel sub îndrumarea renumitului pedagog Felix Renggli. Acolo, a rafinat nu doar tehnica, ci și viziunea artistică, apreciind principiul călăuzitor al lui Renggli: „de fiecare dată când iei flautul în mână, ai ceva de spus”.

Laureat al Concursului Internațional de Flaut Moyse (2025), al Concursului Internațional de Muzică din Cluj (2025), în 2025 și-a asigurat un post de flaut co-principal la Staatsorchester Staatsoper Hannover din Germania.

Un muzician de cameră și solist pasionat, a susținut concerte în locații importante, inclusiv Teatro Colón din Buenos Aires și continuă să dezvolte un profil internațional de recital și pedagogie.