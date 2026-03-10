Filarmonica declamă

     Recital cameral de pian la 4 mâini 

    Vă așteptăm marți, 10 martie ora 19:00 la sala Filarmonicii (ab. 31), la o seară camerală de rafinament, dedicată repertoriului pentru pian la patru mâini, o formulă muzicală spectaculoasă în care precizia, sensibilitatea și dialogul artistic se împletesc într-o construcție sonoră unitară și plină de nuanțe.

    Pe scenă vor evolua Sabina Oprea și Ioana Pulbere, pianiste apreciate pentru expresivitatea interpretativă, rigoarea stilistică și finețea colaborării artistice. Parteneriatul lor pianistic evidențiază echilibrul, respirația comună și bogăția timbrală specifice repertoriului pentru patru mâini, oferind publicului o experiență sonoră elegantă și coerentă.

Programul serii reunește lucrări semnate de mari compozitori ai literaturii pianistice: „Suita pentru pian la patru mâini” de Sergey Rachmaninov, „Suita nr. 3” de Anton Arensky și „Sinfonietta pentru pian la patru mâini” de Nikolai Kapustin, lucrare plină de energie, ritm și accente moderne.

O seară camerală specială, în care eleganța, precizia și expresivitatea muzicii vor transforma scena într-un spațiu al dialogului artistic autentic!

    Concert Simfonic

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare invită publicul, joi 12 martie ora 19:00, la sala Filarmonicii (ab. 32) la un concert simfonic de excepție, sub bagheta dirijorului Junping Qian (n.r. – biografia acestuia o găsiți în ediția noastră din 24 februarie 2022), alături de câștigătorii „Cluj International Music Competition 2025”: flautistul Jorge Rodriguez și clarinetistul Yubin Ahn.

    Programul serii propune un parcurs muzical rafinat, în care virtuozitatea și expresivitatea se împletesc armonios, prin lucrări semnate de Jacques Ibert, Carl Maria von Weber și Antonín Dvořák. Publicul va avea ocazia să asculte „Concertul pentru flaut” al lui Ibert, „Concertul nr. 1 pentru clarinet” în fa minor de Weber, precum și grandioasa „Simfonie a VIII-a” în sol major de Dvořák. O seară dedicată dialogului dintre orchestră și soliști, într-un repertoriu de mare valoare artistică.

    Pentru ambele evenimente biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii  de la sala de concerte a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite.

 Jorge Rodríguez 

 

    Este un flautist născut în Honduras, considerat unul dintre cei mai promițători flautiști din America Latină. Crescut în Honduras, a susținut primul său concert solo la vârsta de 15 ani și a câștigat primul său post în orchestră profesionistă la doar 17 ani.

    Și-a continuat studiile muzicale în Europa, înscriindu-se la Musik Akademie Basel sub îndrumarea renumitului pedagog Felix Renggli. Acolo, a rafinat nu doar tehnica, ci și viziunea artistică, apreciind principiul călăuzitor al lui Renggli: „de fiecare dată când iei flautul în mână, ai ceva de spus”.
    Laureat al Concursului Internațional de Flaut Moyse (2025), al Concursului Internațional de Muzică din Cluj (2025), în 2025 și-a asigurat un post de flaut co-principal la Staatsorchester Staatsoper Hannover din Germania.
    Un muzician de cameră și solist pasionat, a susținut concerte în locații importante, inclusiv Teatro Colón din Buenos Aires și continuă să dezvolte un profil internațional de recital și pedagogie.
 Sabina Oprea (autobiografie) 

    Provin dintr-o familie de muzicieni care m-a introdus de timpuriu în frumusețea muzicii. Ulterior, am absolvit Colegiul Național de Arte din Constanța (România) și am decis să urmez calea muzicală, intrând astfel la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj (România), unde am studiat cu prof. Daniel Goiti, care a reprezentat o influență muzicală majoră.

     În perioada 2013-2014 am venit ca student de schimb la Universitatea de Arte – Academia Sibelius și am constatat că întreaga experiență m-a ajutat să evoluez și să mă dezvolt considerabil într-un timp relativ scurt.

    Din 2015, m-am întors la Helsinki ca student la masterat, continuându-mi studiile cu prof. Hui Ying Liu Tawaststjerna și Juhani Lagerspetz. Din 2017, sunt doctorand la Academia de Muzică Gheorghe Dima

 Ahn Yubin

    Născut în 2001, clarinetistul coreean Ahn Yubin a început să cânte la clarinet la vârsta de 7 ani cu profesorul său, Kim Dong-Jin, membru al Orchestrei din Philadelphia. În adolescență, a câștigat premiile întâi la multe dintre concursurile reprezentative ale Coreei, inclusiv Concursul de Instrumente de Suflat al Universității Naționale din Seul și Concursul de Muzică Ihwa Kyunghyang.

    În cadrul concursurilor internaționale, a câștigat marele premiu la Concursul Internațional de la Tallinn, în Estonia, la vârsta de 13 ani, a obținut locul întâi la Concursul Internațional de Muzică de la Osaka, fiind distins cu premiul „Cel mai bun jurnalist special” și premiul „Cea mai bună interpretare a publicului”.

 

    A absolvit cu onoruri Școala Gimnazială de Arte Yewon și Liceul de Arte din Seul. Datorită acestui fapt a putut participa la cursuri de master cu Yehuda Gilad. La vârsta de 19 ani a participat la cursuri de master cu clarinetistul italian Alessandro Carbonare și clarinetistul francez Florent Héau, apoi a decis să meargă în Europa pentru a studia muzica clasică mai aprofundat. După ce a fost elevul profesorului Florent Héau, a fost acceptat în clasa lui Nicolas Baldeyrou (asistent: Franck Amet) la CNSMD de Lyon, Franța.

    La vârsta de 20 de ani, a cântat la l’auditaurium Lyon ca membru invitat al Orchestrei Simfonice Naționale din Lyon și al Orchestrei Simfonice a Operei Naționale din Lyon.

Ioana Veţean (astăzi Pulbere, autobiografie din august 2019)

Mă numesc IoanaVeţean şi sunt asistent universitar doctorand la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ. Mi-am început studiile muzicale în oraşul natal, la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Sigismund Toduţă” din Deva, unde am absolvit la clasa prof. Onţanu-Crăciun Mariana. Studiile universitare le-am făcut în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde am absolvit ciclurile licenţă şi masterat la clasa conf. univ. dr. Silvia Sbârciu.

    De-a lungul pregătirii mele muzicale, m-am perfecţionat la cursurile de măiestrie susţinute de pianiştii Daniel Goiţi, Viniciu Moroianu, Gabriel Amiraş, Imre Rohmann, J.F. Antonioli, Martin Hughes, Karl-Andreas Kolly, Theodore Paraschivescu, Axel Bauni, Erik Tawaststjerna, Benjamin Engeli, Anton Kernjak şi J.P Schulze.

 

În perioada 2014-2015 am avut ocazia de a mă forma sub îndrumarea binecunoscuţilor pianişti Polina Leschenko şi Allan Weiss şi a clavecinistului Luc van Vaerenbergh în cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ superior artistic „Artesis Plantijn Hogeschool” Antwerpen, Belgia. Am susţinut recitaluri solo în România, Italia, Belgia şi Franţa, colaborând totodată cu Filarmonica „Banatul”şi Orchestra „Antonin Ciolan” a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”.

