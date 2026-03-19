Furtună sub semnul Fortunei

Până la urmă gazdele au fost cele mai mulțumite. Era și normal, formatul etapei aducând echipele mai prost clasate acasă la cele mai bine așezate în top. Tocmai de aceea victoriile oaspeților și egalul de pe Arena Națională au fost clou-urile etapei: Craiova – Argeș 0-1 cu surle și trâmbițe; Rapid – Dinamo 3-2 cu sulițe și tancuri; „U” – CFR 2-1 în aule și depouri; UTA – Sibiu 3-2 uvertura oferind ritmul etapei; Oțelul – Miercurea Ciuc 2-3 în cea mai minoră dintre surprize; Farul – Petrolul 2-0 în jocul hazardului; FCSB – Metaloglobus 0-0 sub oda neputinței; Botoșani – Slobozia 3-2 ca să încheiem cum am început (coda).

Nu uitați că în clasamente golaverajul nu contează așa că adevăratele topuri arată așa:

Grupa campionat

1. Rapid 31p

2. Craiova 30p

3. „U” 30p

4. Pitești 28p

5. CFR 26,5p

6. Dinamo 26p

Grupa retrogradare

1. Arad 24,5p

2. FCSB 24p

3. Botoșani 24p

4. Constanța 21,5p

5. Galați 20,5p

6. Miercurea Ciuc 19p

7. Ploiești 16p

8. Slobozia 12,5p

9. Sibiu 11,5p

10. Metaloglobus 7p

Dacă prima etapă a fost a gazdelor se pare că a doua va fi a oaspeților. Toate echipele musafir sunt mai bine clasate decât gazdele lor. Să fie ăsta un semn? Etapa începe joi. Motivul se pare a fi oferit de Mircea Lucescu. Selecționerul dorește ca jucătorii din lotul României să fie cât mai curând disponibili, așa că grupa campionat se încheie sâmbătă.

CFR – Rapid (vineri, ora 21,45) Derbiul etapei. Din nou Rapidul se află în fața unei echipe la care antrenorul gazdelor are un trecut rapidist. Pancu este chiar un simbol al Rapidului. Până acum acest tip de echipe au fost singurele care au înfrânt Rapidul (excepție Oțelul lui Laszlo Balint). Să se păstreze cutuma?

Pitești – „U” (sâmbătă, ora 20,30) Ambele echipe au debutat cu dreptul în play-off, gazdele producând chiar surpriza etapei detronând liderul. Studenții lui Bergodi se află pe armăsari focoși și nu vor să se lase impresionați de Bogdan Andone și ai lui plutași. Un meci ce merită a fi văzut. Se înfruntă o echipă debordantă cu una mai degrabă așezată;

Dinamo – Craiova (joi, ora 20,30) Meciul supăratelor. Supărarea lor în loc să se concentreze pe propriul joc, joc care în mare măsură a lăsat de dorit în etapa precedentă, huiduie prin cule și latră pe șine. Prin prisma jocului prestat părerea mea este că cele două echipe ar fi pierdut meciurile din etapa trecută și în condiții normale;

FCSB – UTA (vineri, ora 19) Se înfruntă primele două clasate. Dacă Rădoi n-a apucat să-și intre în mână s-ar putea să creeze ceva răzmeriță prin Berceni. Victoria recentă de la Arad a bucureștenilor nu reprezintă o garanție înainte de acest meci;

Miercurea Ciuc – Constanța (sâmbătă, ora 17,30) Secuii arată din ce în ce mai bine, iar victoria marinarilor cu găzarii a fost mai mult fortuită (adică întâmplătoare; mulți mai cred că fortuit înseamnă forțat). Merg pe mâna lui Ilyes în acest meci;

Sibiu – Botoșani (duminică, ora 19) Seamănă mult cu jocul de la Miercurea Ciuc acest meci. Și aici cred că gazdele se vor impune;

Slobozia – Oțelul (luni, ora 20,30) Meciul de închidere al etapei aduce față în față două echipe care au pierdut cu același scor etapa precedentă. Ambele echipe sunt în căutare de formă. La oaspeți s-a schimbat antrenorul. Nou venitul, croatul Stjepan Tomas, are o experiență vastă în fotbalul din Turcia atât ca jucător (Galata) cât și ca antrenor la vreo patru echipe din țara întinsă pe două continente. Cred că va avea un impact rapid asupra echipei dunărene;

Metaloglobus – Ploiești (sâmbătă, ora 15) Cenușăreasa etapei. Și la bucureșteni s-a schimbat antrenorul. Florin Bratu a apucat să și dovedească în fața campionilor că are idei. Are strategii și are curaj să le aplice. Cum prahovenii nu trec prin momente de extaz cu Neagoe la timonă s-ar putea să vedem o victorie a păpușarilor.

Opriți războaiele!