Samuraii sătmăreni au dat lovitura: 31 de medalii la Campionatul Național de Karate Sport

Performanță remarcabilă pentru sportul sătmărean! Sportivii de la ACS Samuraiul Satu Mare, alături de secțiile din Lazuri și Tarna Mare, au impresionat la Campionatul Național de Karate, reușind să cucerească nu mai puțin de 31 de medalii, confirmând valoarea unei școli care crește constant campioni.

Competiția, organizată sub egida Federația Română de Karate, a adunat la start cei mai buni sportivi din țară, iar samuraii sătmăreni au demonstrat o pregătire excelentă pe toate cele trei suprafețe de luptă.

Rezultatele obținute evidențiază nu doar talentul sportivilor, ci și munca susținută a antrenorilor și infrastructura bine pusă la punct. Colaborarea cu sala Energy și sprijinul oferit de Anzik Arnold au contribuit decisiv la aceste rezultate de top.

Un moment special a fost debutul reușit al sportivei Popovici Sofia Ana din Tarna Mare, care a reușit să urce pe podium încă de la prima participare – un semn clar al potențialului și al pregătirii realizate sub îndrumarea antrenorilor.

Evenimentul de la București a avut și o încărcătură simbolică aparte, fiind onorat de prezența președintelui Octavian Amzulescu, ceea ce a adus un plus de prestigiu competiției.



Lista campionilor

Campioni naționali:

Szikszai Victoria, Szikszai Olivia, Blandu Anastasia, Agoston Patrik, Boca Andrei, Marcus Darius

Vicecampioni naționali:

Szikszai Victoria, Marcus Darius, Neamțu Andrei, Marcus Stefania, Pascalau Andrei, Bobiță Casian, Cuc Andrei, Ciurdaș Andrea, Ciobotariu Alessia, Ardelean Andreea, Cucuiet Cezar, Mindruț Denis

Medalii de bronz:

Racolta Andrei, Cuc Andrei, Popovici Sofia Ana, Mak Jazmin, Papai Erik, Lucuț Samuel, Racolta Andrei, Neamțu Andrei, Csintalan Christian, Meșteșanu Darius, Pascalau Alin, Chilintan Alexandru, Mare Luca



Munca din spatele succesului

Performanța nu vine întâmplător. În spatele acestor rezultate se află o echipă de antrenori dedicați: Magos Robert, Filer Ivan și Magos Robert Patrick, cei care au reușit să formeze un grup unit, competitiv și ambițios.

Rezultatele obținute de samuraii sătmăreni reprezintă nu doar un succes sportiv, ci și un motiv de mândrie pentru întreg județul.

Într-o disciplină în care rigoarea, disciplina și respectul sunt fundamentale, sportivii de la ACS Samuraiul Satu Mare demonstrează că performanța de top se construiește prin muncă, pasiune și seriozitate.





