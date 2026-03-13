Sărbătoare sub Feleac

M-am uitat peste regulamentul de organizare a ctivității fotbalistice (ROAF) să văd dacă n-au intervenit modificări privind departajarea echipelor în caz de egalitate în faza grupelor. Nu s-au făcut, așa încât nici în acest an nu contează în play-off/out golaverajul, golurile înscrise, golurile marcate, numărul de victorii sau altceva. Doar poziția din clasament după sezonul regulat se ia în considerare.

Ca și în anii trecuți în Caricatura din GNV veți găsi clasamentele din play-off/out reale, cu jumătăți de punct și nu cele cu punctaj rotunjit care v-ar putea induce în eroare. Miercurea Ciuc – Farul 1-0 în meciul tinereții; Metaloglobus – UTA 2-2 adică niște păpuși înfășurate în textile; Botoșani – Petrolul 0-1 precum bombăneam; FCSB – „U” 1-3 quod erat demonstrandum! Oțelul – Sibiu 0-2 nemțesc; Argeș – Unirea 0-0 adulmecând marile bătălii; Rapid – Craiova 1-1 o povară amânată; CFR – Dinamo 2-0, adică 11 din 11 în 11 contra 11.

Grupa campionat

1. Craiova 30p

2. Rapid 28p

3. „U” 27p

4. CFR 26,5p

5. Dinamo 26p

6. Argeș 25p

Grupa retrogradare

1. FCSB 23p

2. UTA 21,5p

3. Botoșani 21p

4. Oțelul 20,5p

5. Farul 18,5p

6. Petrolul 16p

7. Miercurea Ciuc 16p

8. Unirea 12,5p

9. Sibiu 11,5p

10. Metaloglobus 6p

Începe calvarul. Toți facem calcule. Bazate pe presupuneri, desigur. Tocmai acesta este motivul pentru care am să încerc să nu vă împovărez cu predicții care nu au cum să devină aievea. Sunt prea mulți factori perturbatori, iar pe de altă parte mă aștept ca loturile echipelor să sufere modificări. Pe băncile tehnice sunt de mult turbulențe. Doar șapte echipe mai au antrenorii din iulie: Rapid, Dinamo, FC Argeș, UTA, Oțelul, Farul și Miercurea Ciuc (ordinea impusă de clasament). Nu cred că toți cei șapte tehnicieni vor fi pe banca suspinelor în mai 23 (grupa campionat) sau 16 (grupa retrogradare).

Craiova – Pitești (vineri, ora 20,30) Derbiul etapei. Nu va fi ușor pentru juveți. Ostașii lui Bogdan n-au nici o presiune asupra lor. Tocmai de aceea vor fi dezinvolți și creativi ceea ce-i va face periculoși. Pe de altă parte sentimentul de trădare față de decizia lui Rădoi va măcina tocmai în sânul oltenilor sadea, de la Sorin Cârțu până la Ștefan Baiaram. Totuși Craiova are primul cuvânt de spus;

Rapid – Dinamo (sâmbătă, ora 21) Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi în vestiarul rezervat oaspeților în Giulești în cazul unei a patra înfrângeri consecutive. Rapid a pățit-o anul trecut. Desigur că-mi doresc ca Rapid să câștige, dar nu va fi facil. Contează mult și starea de spirit din cele două tabere dată de rezultatul de cu o seară înainte de pe Ion Oblemenco. Dacă oltenii nu câștigă s-ar putea mulțumii bucureștencele cu câte un egal, ceea ce ar dăuna spectacolului sportiv;

„U” – CFR (luni, ora 20,30) Care pe care! Două echipe motivate. Doi antrenori în vogă. Două galerii dușmane. Nu pot să înțeleg această dușmănie dintre galeriile echipelor ce reprezintă același oraș. Nu e numai cazul Clujului. Bucureștiul, Madridul, Belgradul, Manchester, Roma, Milano, Istanbul… sunt exemple notorii. În loc să se bucure săptămână de săptămână de prezența pe stadioane, preferă să se bucure o dată la două săptămâni… Bergodi sau Pancu? That’s the question;

Galați – Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 18,15) Pare cea mai interesantă partidă din grupa care se bate să evite retrogradarea. Bine, mai este un țel la care aspiră o parte din echipe. E vorba de locurile 1 și 2 care pot duce la o vară europeană. Aici dunărenii au șanse bunicele să ajungă. Să nu uităm însă de comportarea din ce în ce mai bună a secuilor lui Ilyes;

Constanța – Ploiești (duminică, ora 15) Meciul de închidere al etapei. Vecine de clasament, cele două echipe prezintă similitudini de comportament. Mă refer aici la faptul că în general joacă prost dar au momente când bat echipe mult mai bine clasate;

Botoșani – Slobozia (luni, ora 17,30) Se întâlnesc două echipe care au impresionat în debutul campionatului ca mai apoi să deziluzioneze. Nu cred că jucătorii și antrenorii au fost vinovați pentru decădere. Mai mult conducerile administrative să fi influențat degradarea rezultatelor;

Arad – Sibiu (vineri, ora 17,30) Aș zice că e un meci interesant. Revirimentul sașilor sub mâna „neamțului” ar putea pune probleme țintei lui Mihalcea, locul 2. Zic că e un meci de văzut chiar dacă a fost programat în deschiderea etapei;

FCSB – Metaloglobus (duminică, ora 20,30) Cenușăreasa etapei. FCSB a ajuns să joace în cel mai puțin interesant meci al etapei din cauza adversarei. Cele doar șase puncte cu care pornesc la drum oaspeții (un sfert au fost obținute tocmai în compania echipei lui Becali) nu prea sunt atrăgătoare pentru un spectacol sportiv de calitate. Nu mă aștept la mai mult de 2.700 de spectatori.

Opriți războaiele!