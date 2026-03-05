Similitudini perverse

Hai să le trecem în revistă cu adnotări: Sibiu- Botoșani 3-1 nu l-am văzut; „U” – Galați 4-0 cu diminuare de speranțe; Craiova – Metaloglobus 2-1 cam scârțâit; Farul – CFR 1-2 încă o nădejde smulsă; Petrolul – Miercurea Ciuc 1-1 fără folosință; Dinamo – Argeș 0-1 și s-a rupt ultima iță; UTA – FCSB 2-4 în ciuda neșansei; Slobozia – Rapid 1-2 cu final încins. Să aibă Rapid o șansă în plus în grupa campionat datorită faptului că este singura echipă care nu este calificată în sferturile Cupei României?

Ca impresie generală mă râcâie același fotbal bazat pe obstrucționarea continuă și din ce în ce mai mizerabilă a adversarului direct, descurajându-l astfel de a practica un fotbal elegant, cu virtuozități tehnice și aplicații tactice. Un fotbal care să atragă (tele)spectatorul. Un fotbal care să nu îndepărteze principalul scop al sportului profesionist, obținerea de profit. Astăzi nu mai este vorba de sportiv, de antrenor sau de fenomenul sportiv, ci doar despre ce profit aduce acesta. Ca atare mă gândesc că în viitor ori se va rearanja regulamentul (mai ales prețioasele indicații ale FIFA și subordonatele ei, principalele vinovate pentru degenerarea spectacolului sportiv), ori se va ajunge la tribune goale și creșterea interesului pentru filme și știri TV.

LPF a făcut tot felul de variante de a programa jocurile în ultima etapă în funcție de interesul pentru clarificarea locurilor 1-4 (cele cu influență directă pentru clasamentul final, clasament care va determina echipele ce-și vor disputa participarea la vara europeană) și a locurilor 5-6, ocupantele cărora ar avea dreptul să se gândească la titlul de campion. Ce să vezi? Nici un joc din ultima etapă nu mai poate decide top 6. Pentru locurile 7-8 (cu năzuințe spre o vară încinsă, cu baraje și preliminarii), baraje de menținere și retrogradări directe e prea devreme să ne impacientăm așa că vom avea o ultimă etapă îngrozitor de liniștită, chiar dacă se confruntă primele două clasate (nici una nu-și poate schimba poziția indiferent de rezultat).

Rapid – Craiova (duminică, ora 20) Derbiul campionatului. Parcă a doua sau a treia oară se întâlnesc în acest sezon regulat primele două clasate. Din păcate pentru unii și din fericire pentru alții partida nu mai poate influența ordinea primelor două clasate. În schimb, partida din Giulești poate stabili „ecartamentul” dintre primele două locuri înaintea play-off-ului. Să fie de jumătate de punct, de 2 puncte sau de 3,5 puncte?

CFR – Dinamo (luni, ora 20) Meciul de închidere a sezonului regulat este partida care va determina ocupanta ultimului loc al podiumului sezonului regulat, poziție la care mai năzuiește și cealaltă reprezentantă a Clujului. Aceste poziții nu sunt căutate doar din orgolii, ci și din strategii de medie durată. Adică manageriatul fiecărei echipe este conștient de faptul că la egalitate de puncte la sfârșitul play-off-ului, departajarea se face după locurile ocupate în sezonul regulat și nu după golaveraj sau meciurile directe. N-ar fi rău ca LPF și FRF să mai perieze acest regulament care datează din 2018 și adnotările de pe parcurs nu sunt nici suficiente, nici edificatoare (ex: se consideră că în Superligă sunt 14 formații);

FCSB – „U” (sâmbătă, ora 20) Din considerentele pe care vi le-am redat mai sus partida este mai importantă pentru „șepcile roșii” decât pentru cei ce „fac ce spune Becali”. O victorie le asigură locul patru și la o eventuală sincopă a dinamoviștilor ajung direct pe podium. Pentru bucureșteni meciul nu este pe muchie de cuțit ei având la dispoziție nouă etape pentru a-și consolida locul întâi în grupa retrogradare, obiectiv nu prea greu de obținut dacă ținem cont de valoarea loturilor celorlalte echipe. Doar canapeaua…

Pitești – Slobozia (duminică, ora 17) Argeșenii și-au cam atins scopul. Asta nu înseamnă că nu și-au putut schimba obiectivul. Vor avea puterea să treacă și peste relaxarea provenită din automulțumire? Oricum Slobozia văd că nu se abate de la căderea pe care i-am preconizat-o după șase etape când se afla pe locul 4;

Botoșani – Ploiești (sâmbătă, ora 17) Nu este suficient ca moldovenii să piardă meciul pentru a ajunge pe locul 10, loc pe care i l-am prezis încă de pe când era pe locul doi (după etapa a nouăsprezecea). Dar nici nu este imposibil. Prahovenii sunt mai motivați în acest joc;

Miercurea Ciuc – Constanța (vineri, ora 19,30) Meciul de deschidere al etapei pune față în față două echipe care nu numai că au avut obiective diferite, dar au și realizăti pe dos. Secuii doresc să se salveze și deocamdată ocupă un loc ce le dă speranțe, iar marinarii își doreau să joace în grupa campionat și au ratat;

Galați – Sibiu (duminică, ora 14,30) Oare pentru cine este pregătitoare ora de programare a jocului așa devreme? Dacă sașii obțin a treia victorie în deplasare s-ar putea să creadă în viitor. Gălățenii au prima șansă.

Metaloglobus – UTA (sâmbătă, ora 14,30) Cenușăreasa etapei. Jocul lui Metaloglobus nu este chiar de 11 puncte în 29 de etape dar condiția lor fizică lasă de dorit. Ca să vă dați seama căutați în statistică de câte ori a condus în meciurile disputate până acum și pe final au pierdut aproape totul.

