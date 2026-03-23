Liga a 4-a Elite

Talna Orașu Nou, start perfect de an

- Recolta își ia revanșa în fața Careiului iar CSM II Olimpia s-a impus clar în fața Odoreului





Talna Orașu Nou și-a refăcut avantajul de patru puncte în fruntea clasamentului Ligii 4 Elite, după o victorie categorică pe teren propriu, scor 6–1, în fața formației Turul Micula, în prima etapă a sezonului de primăvară.

De asemenea, Recolta Dorolț a obținut o victorie clară, 3–0, împotriva formației Victoria Carei, menținându-se pe locul secund.





Marcatori: Raul Raț (5, 85), Varga Zoltán (45)









Formația pregătită de Diószegi József a început în forță și conducea deja cu 2–0 în minutul 9. Deși oaspeții au rezistat bine o bună perioadă, desprinderea decisivă s-a produs în finalul jocului. După ce scorul a devenit 3–1, Talna a dominat ultimele minute și a mai înscris de trei ori, stabilind rezultatul final la 6–1.În urma acestui rezultat, Turul Micula a coborât pe locul 5, fiind depășită de Oașul 1969, care a urcat pe poziția a treia după victoria cu 3–1 obținută în deplasare, la Decebal, în fața ultimei clasate, Unirea Tășnad II.Pe locul patru a urcat CSM Olimpia II Satu Mare, învingătoare cu 3–0 pe teren propriu în fața celor de la Someșul Satu Mare, toate golurile fiind marcate în prima repriză. De altfel, Raul Rebic a fost cel mai bun om al primei reprize acesta reușind o dublă spectaculoasă.Talna Orașu Nou – Turul Micula 6–1 (2–0)Marcatori: Süveg Nándor (3), Alexandru Mărieș (9), Raul Ștef (75), Michel Fedorca (87, 90, 90+2), respectiv Cosmin Anton (82)Olimpia II Satu Mare – Someșul Odoreu 3–0 (3–0)Marcatori: Santiago Saraz (16), Raul Rebic (26, 32)Unirea Tășnad II / Decebal – Oașul 1969 1–3 (0–1)Marcatori: Adelin Groza (55), respectiv Yohannes Noah Feshaye (21), Vasile Pop (79), Marco Toma (90+3)Recolta Dorolț – Victoria Carei 3–0 (2–0)1Talna Orașu Nou – 28 pct (45–17)2Recolta Dorolț – 24 pct (23–14)3Oașul 1969 – 16 pct (38–30)4,CSM Olimpia II Satu Mare – 14 pct (24–26)5.Turul Micula – 14 pct (22–27)6. Victoria Carei – 14 pct (22–28)7. Someșul Odoreu – 10 pct (13–19)8. Unirea Tășnad II – 6 pct (15–41)Etapa viitoare propune , vineri de la ora 19 la Academia Partium un duel interesant între tânara echipă de la CSM II Olimpia și liderul Talna Orașu Nou.