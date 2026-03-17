Udmurtul Ceaikovski și vikingul Sibelius pun în valoare acustica filarmonicii sătmărene

Nu am să vă văduvesc nici în această săptămână de frumoasa prezentare a conducerii filarmonicii făcută evenimentului cultural principal al municipiului nostru. Totuși mă gândesc să vă incit un pic trecând în revistă obârșiile care au născocit aceste minți creatoare.

Jean Sibelius vine din Hämeenlinna, un oraș din sudul Finlandei cu vechi tradiții universitare. Aici pe malul lacului Vanajavesi, la baza cetății vikinge Hame, a fost leagănul cunoscutului compozitor. Chiar dacă Sibelius se consideră finlandez nu trebuie să trecem cu vederea totuși că în 1865, când s-a născut, acest ținut făcea parte din Imperiul Rusiei.

Puțini știu că Piotr Ilici Ceaikovski este născut într-un orășel de la marginea estică a Europei, Votkinsk, aflat sub Munții Ural, în care udmurții sunt populația băștinașă a ținutului. Aici, pe malul Lacului Votkinsk din apropierea râului navigabil Kama, a venit pe lume în 1840 micuțul Piotr. Mama sa, de origine franceză, a fost cea care l-a îndemnat spre muzică cultă, mai precis spre pian.

Iată invitația sosită de la filarmonică:

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” vă invită joi, 19 martie ora 19 (abonament nr. 33) la un concert simfonic de excepție, sub bagheta dirijorului Junping Qian, apreciat pentru claritatea și echilibrul interpretărilor sale, alături de pianistul Robert Bașcoveanu, care se distinge prin virtuozitate și sensibilitate artistică.

„Programul serii aduce în prim-plan două capodopere ale repertoriului simfonic: <<Simfonia a III-a>> în do major de Jean Sibelius, o lucrare plină de energie și claritate expresivă, precum și celebrul <<Concert nr. 1 pentru pian>> în si bemol minor de Piotr Ilici Ceaikovski, partitură de referință a literaturii pianistice, apreciată pentru dramatismul și virtuozitatea sa. O seară muzicală de mare intensitate, în care forța orchestrei și strălucirea solistică se împletesc într-un dialog spectaculos!

Concertele Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite.”

Tot cu ajutorul conducerii filarmonicii, mai precis de pe site-ul lor, vă redăm și biografia tânărului invitat la clapele pianului de mare calitate achiziționat anul trecut de instituția de cultură:

Robert Bașcoveanu

Pianistul Robert Bașcoveanu este solistul care va concerta în data de 19 martie alături de Orchestra Filarmonicii “Dinu Lipatti”, s-a născut la Craiova, în 2 iulie 2007, demonstrând încă din copilărie calități muzicale remarcabile. Este elev în clasa a XII-a a Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova la clasa profesorului Liviu Pîrvu. În paralel, se perfecționează cu Maestrul Mihai Ungureanu și prof. univ. dr. Csíky Boldizsár, de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Evoluția sa artistică a fost remarcată și confirmată prin debutul solistic, la doar 16 ani, cu emblematicul Concert pentru pian și orchestră nr. 1 de Piotr Ilici Ceaikovski, pe scena Filarmonicii Oltenia, alături de Orchestra Simfonică craioveană și dirijorul Gheorghe Costin. De atunci, Robert Bașcoveanu a evoluat pe numeroase scene din țară, atât în recitaluri, cât și ca solist invitat al orchestrelor simfonice din Târgu Mureș, Sibiu, Cluj, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Pitești, Craiova, Ploiești și acum Satu Mare.

A colaborat cu dirijori de prestigiu, printre care Radu Postăvaru, Mikica Jevtic, Daniel Manasi, Valentin Doni, Tiberiu Dragoș Oprea, Cristian Spătaru, Adrian Morar și Ioan Radu Zaharia.

Parcursul său competițional este la fel de impresionant. Printre realizările sale se numără: Premiul I la Marosvásárhely International Piano Competition 2024, Marele Premiu la Concursul Internațional de Pian „Irina Șațchi”, Premiul I la Concursul Internațional de Pian de la Constanța, Premiul I la fazele naționale ale Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală (2023–2025), Premiul II la Concursul „Carl Filtsch” 2024, Premiul I la WPTA Spain International Piano Competition 2023, Premiul II la Orbetello International Piano Competition (Italia, 2021), Premiul pentru „Cel mai bun pianist român” la Concursul Internațional de Pian „Dinu Lipatti” 2024, Premiul I și Marele Premiu la Concursul Internațional de Pian „Pro Piano” (edițiile 2021–2023), precum și distincții la competiții internaționale precum „Maria Herrero” (Spania), Scriabin (Italia), London International Music Competitions sau Gdańsk (Polonia).

Este beneficiarul burselor UNIMIR și MOL România, precum și al unei burse speciale oferite de pianistul prof. univ. dr. Viniciu Moroianu.

Începând cu septembrie 2026, Robert va fi student la prestigioasa Royal Academy of Music din Londra, la clasa pianistului Florian Mitrea, după un examen internațional la care a obținut una dintre cele mai mari note din peste 300 de pianiști din întreaga lume și a câștigat o bursă integrală de patru ani pentru studii.

