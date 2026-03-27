Vlaga nației a sucombat la Stambul

Întreruperea campionatului ne dă prilejul de a trece în revistă situația în care se află reprezentativele României fotbalistice pe harta competițiilor internaționale. Până să ajungem la ele să nu uităm să consemnăm chichițe de la ultima etapă disputată înainte de pauza competițională.

În a doua etapă din playoff/out chiar dacă echipele mai bine clasate au jucat în deplasare nu au reușit decât două victorii și un meci egal. S-au înscris doar șapte goluri în șase meciuri și alte șase în ultimele două jocuri, gazdele punctând de nouă ori: Dinamo - Craiova 0-1 cam expresiv; CFR - Rapid 1-0 între șine; Argeș - „U” 0-1 sau când n-ai dreptul din cauza stângului; FCSB - UTA 1-0 puțin da' bun; Metaloglobus - Petrolul 1-0 cu demisia lui Neagoe; Miercurea Ciuc - Farul 1-1 un pic surprinzător; Sibiu - Botoșani 3-0 precum gândeam; Slobozia - Oțelul 2-1 în finalul unei etape anoste.

Cred că este inutil să vă reamintesc că în această fază a competiției, conform regulamentului, la egalitate de puncte nu se ține seama de golaveraj sau meciurile directe ci doar de poziția din clasament de la sfârșitul sezonului regulat, iar pentru a evita o grămadă de nebuloase eu nu rotunjesc punctele.

Grupa campionat

1. Craiova 33p

2. „U” 33p

3. Rapid 31p

4. CFR 29,5p

5. Pitești 28p

6. Dinamo 26p

Grupa retrogradare

1. FCSB 27p

2. UTA 24,5p

3. Botoșani 24p

4. Farul 22,5p

5. Oțelul 20,5p

6. Miercurea Ciuc 20p

7. Petrolul 16p

8. Slobozia 15,5p

9. Sibiu 14,5p

10. Metaloglobus 10p

Cum spuneam să trecem în gazetă situația de la reprezentativele României:

România Am pierdut în Turcia. Mircea cel Bătrân a încercat ceea ce a crezut el că este mai bun. M-aș fi bucurat să reușească, dar dacă n-a făcut-o hai să-l critic. Echipa avea pe final nevoie de moral și atunci folosești jucători care stau bine la acest capitol, au țeluri concrete la echipele care joacă. Noi am folosit trei jucători din grupa retrogradare a Superligii noastre și doar doi din cei ce luptă pentru titlu. Sper ca în ultimul meci al lui Lucescu pe banca naționalei, cel amical din primăvara asta, să câștige lejer, pentru a-și putea încheia mulțumit o carieră cu foarte multe reușite, dar și cu câteva sincope.

Meciul s-a încheiat, comentariile continuă. Oare am fost aproape? Eu zic că da. Turcilor le-a fost frică de noi. E ușor să arât cu degetul acum așa că mai bine mă îmbrac în vișiniu și mă alătur la comentariile gen „Cișmigiu” .

Sub 21 de ani Tinerii lui Costin Curelea nu se află într-o situație prea strălucită la jumătatea meciurilor grupei preliminare pentru participarea la turneul final al lui Euro 2027. Situată doar pe locul patru, România ar cam avea nevoie de 4 victorii din 5 meciuri pentru a prinde locul doi în detrimentul Finlandei. Pentru aceasta vineri, la Pristina, trebuie să învingem Kosovo, iar marți, la Târgoviște, să surclasăm San Marino la măcar șase goluri. Asta pentru că golaverajul nostru este 4-4 în clipa de față. Kosovo au un punct mai mult decât noi, Finlanda 3 puncte și Spania 8. Mai apoi, când pică frunza, așteptăm să mai pice două victorii.

Sub 20 de ani La această categorie de vârstă trupa lui Adrian Iencsi nu este angrenată în vreun campionat oficial. Totuși, prezența în „Liga elitelor” ar trebui să fie un pas important pentru tinerii noștri fotbaliști, dar poziția din clasament și punctele obținute până acum lasă mult de dorit. Să sperăm că cele două jocuri, azi cu Polonia la Târgoviște și marți în Elveția la Vevey ne vor schimba impresia. Clasamentul este irelevant pentru că sunt decalaje mari între numărul de meciuri jucate pentru fiecare echipă.

Sub 19 ani Deplorabil început de turneu de calificare la CE 2026. Cu toate că se joacă turneul în România, băieții lui Adrian Dulca s-au comportat lamentabil în primul meci, fiind învinși de Kazahstan cu 2-0 la Voluntari. În celălalt meci al grupei Ucraina a învins Irlanda de Nord cu 1-0. Mai avem de jucat sâmbătă cu Irlanda de Nord la Clinceni (ora 16,30) și marți cu Ucraina la Voluntari (ora 17). Numai prima clasată merge mai departe așa încât șansele noastre au devenit infime.

Sub 18 ani De aici avem vești bune. Și acest turneu se desfășoară în România și în primul joc am învins Andorra cu 3-1. Dacă în meciul al doilea, sâmbătă cu Liechtenstein (ora 14) avem o sarcină mai ușoară, adevărata piatră de încercare va fi marți (ora 13) în confruntarea cu Danemarca. Tot o singură echipă se va califica pentru turul doi preliminar al primei ligi pentru Euro 2027. Danezii i-au învins pe Liechtenstein cu 6-1.

Sub 17 ani De aici avem vești bune dar speranțe slabe. Turneul de calificare pentru EURO 2026 se desfășoară în Italia. În primul meci „enoriașii” lui Mircea Diaconescu au câștigat în fața Islandei cu 5-2 (prestația sătmăreanului Darius Bota a fost excelentă și s-a încununat cu un gol, primul al meciului, și o pasă de gol, chiar înainte de a fi schimbat în minutul 62), dar mai avem de jucat cu Portugalia sâmbătă (ora 13) și cu Italia marți (ora 19). Tot o singură echipă merge mai departe. Italia a învins Portugalia cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0.

Sub 16 ani La această categorie de vârstă s-a desfășurat un așa numit turneu de dezvoltare ce a avut loc în Cipru în luna februarie și la care micii noștri fotbaliști din staulul lui Alexandru Ciobanu s-au întors cu o înfrângere (0-2 cu Țara Galilor), o victorie (2-1 cu Scoția) și un meci egal (1-1 cu Cipru).

Sub 15 ani Nu-i prea lăudabil dezinteresul manifestat de FRF pentru această categorie de vârstă. Copiii lui Lucian Mezei au fost lăsați prin curtea școlilor, cu degetele pe ecranele telefoanelor sau, mai rău, în dosul zidurilor. Nici o activitate în primăvara asta.

Opriți războaiele!