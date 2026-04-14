În memoria unui OM :

Au trecut 5 ani fără Vasile Fogel!

Marți, 14 aprilie, se împlinesc 4 ani de la moartea fostului director de la CSM Satu Mare, Vasile Fogel.

Vasile Fogel s-a stins din viață pe 14 aprilie 2021 după o scurtă dar grea suferință.

Vasile Fogel a fost omul care a pus bazele Clubului Sportiv Municipal Satu Mare în 2007 . Vasile Fogel a fost președintele CSM între 2007 și 2012 și apoi director din 2016 până pe 14 aprilie 2021…A dus în premieră echipa de handbal masculin în prima ligă, cu echipa de baschet a reușit performanțe deosebite încă din primul an de la promovarea în prima divizie.

Batyu, Dumnezeu să te odihnească în pace!