



Președintele Partidul Social Democrat Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a participat în a doua zi de Paști la Sfânta Liturghie oficiată la Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului”, din Municipiul Satu Mare, de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Evenimentul religios a adunat numeroși credincioși, dar și reprezentanți ai administrației publice locale și județene. Alături de liderul social-democrat s-au aflat viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și inspectorul școlar adjunct Mariana Sălăgean, împreună cu alți membri ai instituțiilor locale și județene.

Într-un mesaj transmis cu această ocazie, Mircea Govor a subliniat importanța acestor momente de liniște și apropiere între oameni, evidențiind rolul tradițiilor în consolidarea comunității. Acesta a arătat că sărbătorile pascale reprezintă nu doar un prilej de reflecție spirituală, ci și o oportunitate de a întări legăturile dintre oameni.

„În astfel de zile, liniștea și apropierea dintre oameni spun mai mult decât orice discurs. Tradițiile aduc împreună comunități întregi, iar aceste momente au o valoare pe care o simți, nu trebuie să o explici”, a transmis deputatul sătmărean.

Participarea la slujba din a doua zi de Paști a fost, totodată, un prilej de reafirmare a valorilor creștine și a respectului pentru comunitate, într-un cadru marcat de credință și unitate.



