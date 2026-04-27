La categoria U15, Thiruvadi Alesszia (40 kg) s-a clasat pe locul 5, Tóth Zalán (55 kg) pe locul 10, iar la U18, Erin Oros (52 kg) a încheiat pe locul 7, în timp ce Maya Dihenes (63 kg) s-a clasat pe locul 10, într-o competiție deosebit de puternică.

















Sportivii antrenați de Terely Mihály au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la două competiții internaționale de prestigiu. Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au concurat la Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a patra ediții a Cupei Napoca, unde 550 de sportivi de la 39 de cluburi din România și Republica Moldova au urcat pe tatami. Într-o competiție puternică, sportivii sătmăreni au obținut rezultate remarcabile.La categoria de vârstă U14, în limitele categoriei de 57 kg, Ștefania Oroszi s-a clasat pe primul loc, cucerind medalia de aur. La U12 au concurat și sportivii de la CS Unio Satu Mare. Dintre elevii antrenorilor Terely Mihály și Ramona Igna, Mara Horotan (40 kg) a obținut medalia de argint, iar Sofia Böör (36 kg) medalia de bronz.O altă parte a lotului de juniori de la CSM Olimpia Satu Mare a participat la Budapesta, la cea de-a 39-a ediție a Cupei Budapesta, competiție la care au luat parte 1004 judoka din 25 de țări.Cel mai bun rezultat a fost obținut de Sorana Pal-Igna, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe podiumul de la Budapesta. Fiica fostei mari judoka, în prezent antrenoare, Ramona Igna, a câștigat medalia de bronz la categoria U13, 49 kg.