Program L4 ELITE - PLAYOFF

Marţi, la sediul AJF Satu Mare, s-a stabilit ţintarul din Liga a IV-a ELITE, PLAYOFF.
- Clasamentul continuă cu punctele deja acumulate de echipe, atât la seniori cât şi la juniori A1.
- Miercuri sunt programate şi ultimele două restanţe, pentru definitivarea clasamentului.
- Cartonaşele galbenele din regular se resetează.
Liga a IV-a ELITE - Sezon 2025/2026
- PLAYOFF -
2. ACS Oaşul 1969
3. CSM Victoria Carei
4. ACSC Recolta Dorolţ
5. ACS Turul Micula
6. AFCS Talna Oraşu Nou
7. CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
8. FC Someşul Odoreu
Etapa 1 – 18/19 aprilie
Unirea Tăşnad II / Decebal-Someşul Odoreu
Oaşul 1969-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
CSM Victoria Carei-Talna Oraşu Nou
Recolta Dorolţ-Turul Micula
Etapa 2 - 25/26 aprilie
Someşul Odoreu-Turul Micula
Talna Oraşu Nou-Recolta Dorolţ
CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-CSM Victoria Carei
Unirea Tăşnad II / Decebal-Oaşul 1969
Etapa 3 - 2/3 mai
Oaşul 1969-Someşul Odoreu
CSM Victoria Carei-Unirea Tăşnad II / Decebal
Recolta Dorolţ-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
Turul Micula-Talna Oraşu Nou
Etapa 4 - 9/10 mai
Someşul Odoreu-Talna Oraşu Nou
CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-Turul Micula
Unirea Tăşnad II / Decebal-Recolta Dorolţ
Oaşul 1969-CSM Victoria Carei
Etapa 5 - 16/17 mai
CSM Victoria Carei-Someşul Odoreu
Recolta Dorolţ-Oaşul 1969
Turul Micula-Unirea Tăşnad II / Decebal
Talna Oraşu Nou-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
Etapa 6 - 23/24 mai
Someşul Odoreu-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
Unirea Tăşnad II / Decebal-Talna Oraşu Nou
Oaşul 1969-Turul Micula
CSM Victoria Carei-Recolta Dorolţ
Etapa 7 - 30/31 mai
Recolta Dorolţ-Someşul Odoreu
Turul Micula-CSM Victoria Carei
Talna Oraşu Nou-Oaşul 1969
CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-Unirea Tăşnad II / Decebal