Program L4 ELITE - PLAYOFF

Sport 14.04.2026 11:50
Marţi, la sediul AJF Satu Mare, s-a stabilit ţintarul din Liga a IV-a ELITE, PLAYOFF. 

- Clasamentul continuă cu punctele deja acumulate de echipe, atât la seniori cât şi la juniori A1. 

- Miercuri sunt programate şi ultimele două restanţe, pentru definitivarea clasamentului. 

- Cartonaşele galbenele din regular se resetează. 


Liga a IV-a ELITE  - Sezon 2025/2026

-       PLAYOFF -

1.    Unirea Tăşnad II / Decebal

2.    ACS Oaşul 1969

3.    CSM Victoria Carei

4.    ACSC Recolta Dorolţ

5.    ACS Turul Micula

6.    AFCS Talna Oraşu Nou

7.    CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

8.    FC Someşul Odoreu

Etapa 1 – 18/19 aprilie

Unirea Tăşnad II / Decebal-Someşul Odoreu

Oaşul 1969-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

CSM Victoria Carei-Talna Oraşu Nou

Recolta Dorolţ-Turul Micula

Etapa 2 - 25/26 aprilie

Someşul Odoreu-Turul Micula

Talna Oraşu Nou-Recolta Dorolţ

CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-CSM Victoria Carei

Unirea Tăşnad II / Decebal-Oaşul 1969

Etapa 3 - 2/3 mai

Oaşul 1969-Someşul Odoreu

CSM Victoria Carei-Unirea Tăşnad II / Decebal

Recolta Dorolţ-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

Turul Micula-Talna Oraşu Nou

Etapa 4 - 9/10 mai

Someşul Odoreu-Talna Oraşu Nou

CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-Turul Micula

Unirea Tăşnad II / Decebal-Recolta Dorolţ

Oaşul 1969-CSM Victoria Carei

Etapa 5 - 16/17 mai

CSM Victoria Carei-Someşul Odoreu

Recolta Dorolţ-Oaşul 1969

Turul Micula-Unirea Tăşnad II / Decebal

Talna Oraşu Nou-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

Etapa 6 - 23/24 mai

Someşul Odoreu-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

Unirea Tăşnad II / Decebal-Talna Oraşu Nou

Oaşul 1969-Turul Micula

CSM Victoria Carei-Recolta Dorolţ

Etapa 7 - 30/31 mai

Recolta Dorolţ-Someşul Odoreu

Turul Micula-CSM Victoria Carei

Talna Oraşu Nou-Oaşul 1969

CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-Unirea Tăşnad II / Decebal



Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
