Ronaldo Balogh la U8, Sara Șunea la U14 și Alex Maier la dezlegări sunt campionii Sătmarului



Pentru comunitatea șahistă din România, luna aprilie a însemnat din nou reîntoarcerea la malul Mării Negre, odată cu desfășurarea Campionatului Național de Șah pentru Copii și Juniori, găzduit la Neptun–Olimp. Peste 500 de tineri și-au testat abilitățile în una dintre cele mai importante competiții ale anului, într-o atmosferă în care liniștea gândirii a fost întreruptă doar de valurile mării.

LPS Satu Mare a fost din nou unul dintre cluburile de referință ale competiției, cu un lot de 10 sportivi și un bilanț remarcabil: 4 medalii naționale, dintre care 3 de aur, rezultat care confirmă constanța și nivelul ridicat al școlii sătmărene de șah.

Aur pentru cel mai tânăr campion

Mezinul delegației, Ronaldo Balog, a dominat clar grupa Open 8 ani și a devenit campion național cu o rundă înainte de final. Evoluțiile sale din jocul de mijloc și final au fost decisive, iar diferența față de locul 2 a fost de 1,5 puncte, confirmând statutul de mare speranță a șahului românesc.

Performanță de excepție la fete U14

Una dintre cele mai impresionante evoluții a fost semnată de Sara Șunea, sportivă aflată între primele clasări europene și mondiale la categoria sa de vârstă. Favorită certă, aceasta a câștigat autoritar grupa Fete 14 ani cu 8 victorii și o remiză, confirmând diferența de valoare și câștigând un nou salt important în ratingul internațional.

Aur și la dezlegări: Alex Maier

Un rezultat surpriză, dar extrem de valoros, a venit de la Alex Maier, care a devenit campion național la proba de dezlegări. Cunoscut mai degrabă pentru stilul strategic și riguros, sportivul sătmărean a demonstrat versatilitate și creativitate, reușind un titlu național prestigios.

Argint cu ghinion pentru Amalia Zamfirache

Amalia Zamfirache a încheiat pe locul 4 la Fete U14, la egalitate de puncte cu medaliata de bronz, fiind departajată la doar 0,5 puncte Buchholz. Evoluția ei a fost una solidă, iar diferența minimă o plasează printre protagonistele competiției.

Alte evoluții notabile

Alex Pașca (Open U12) a început excelent competiția, cu 4 victorii din primele runde, însă a încheiat pe locul 7 după o finală tensionată, în care a ratat oportunități importante de podium.

La Fete U16, Maia Moldovan a revenit în competiții după o pauză axată pe studii, reușind mai multe poziții avantajoase, dar lipsa ritmului competițional și-a spus cuvântul în momentele cheie.

În Open U16 și U18, Teo Anghelescu și Radu David au avut evoluții de caracter, revenind în a doua parte a turneului și confirmând seriozitatea și progresul constant.

Un alt rezultat important a venit de la Patrick Dunca, care, deși fără medalie, a avut un parcurs solid, trecând pragul de 2000 Elo și demonstrând o creștere evidentă în joc.

Bilanțul final , 4 medalii naționale (3 de aur) , plasează LPS Satu Mare printre cele mai performante cluburi din țară, fiind depășit doar de câteva structuri de elită ale șahului românesc.

Rezultatele nu ar fi fost posibile fără sprijinul antrenorilor Cătălin Ardelean și Alexandru Stanciu, dar și al colaboratorilor Törzsás Lajos și Pál Gábor, precum și implicarea constantă a profesorilor și familiilor sportivilor.



