VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: PELERIN ÎN ROMÂNIA DE LA ARGEȘ

De: Adrian Enache - Editorialist, corespondent de Argeș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Preot la Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului;

Un muzeu poate fi locul unde ne întâlnim cu trecutul spiritual și istoric, avem ocazia să ne cunoaștem mai bine acest trecut și astfel putem trăi prezentul pentru un viitor ziditor.

MUZEUL ARHIEPISCOPAL

DE LA

- CURTEA DE ARGEȘ -

O INCURSIUNE ÎN ISTORIE DE MAI BINE DE 500 DE ANI





Astăzi propun să poposim din nou la Monastirea Argeșului unde fiecare centimetru pătrat poartă o istorie multiseculară sfântă. Pășind în monumentala Catedrală, ne bucurăm de sfințenie, dar ne și întrebăm involuntar: oare cum a fost în trecut? totul este autentic? se păstrează vechile odoare?





Ascultând glasul rațiunii, căutăm și aflăm

Astfel găsim Muzeul Arhiepiscopal amenajat cu multă atenție și dăruire de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic Argeșanul, muzeu care prin exponatele sale ne poartă prin istoria quicentenară a sfântului lăcaș, devenind și un loc al liniștii și al sfințeniei.





De îndată ce pășim în interior simțim încărcătura locului, privirea găsește odihnă dar în același timp și caută apetitul de a cunoaște, a trăi frumosul, arta, istoria se deschide și mai mult.

Fragmentele din fresca originală a Catedralei ctitorite de Sfântul Voievod Neagoe Basarab, pictură realizată de renumitul zugrav Dobromir din Târgoviște în anul 1526, ne lasă muți de uimire

Pe lângă frumusețea artistică admirată, încărcătura sfântă percepută, este imposibil să nu facem un simplu calcul matematic 1526-2026 … și să nu spunem mirați în gând: 500 de ani!!!

Catapeteasma de o frumusețe rară făcută din lemn de tei sculptat cu motive vegetale ce ating perfecțiunea, dania Domnitorului Șerban Cantacuzino pentru Catedrala Sfântului Neagoe, restaurată cu purtarea de grijă a aceluiași neobosit ierarh, nu ne lasă să zăbovim prea mult asupra frescelor originale.

Jilțul arhieresc sculptat în lemn, Sfântul Antimis și Sfântul Epitaf brodat cu fir de argint în timpul primului episcop de Argeș,Iosif I, anul 1793, ne amintesc de faptul că Argeșul nu și-a pierdut încărcătura istorică și spirituală după mutarea scaunului mitropolitan la Târgoviște, ca mai târziu să fie la București.





Crucile ferecate în aur și argint cu pietre prețioase, Sfintele Vase, precum și alte obiecte de cult din secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea dau muzeului o strălucire aparte …

pentru că fiecare secol trebuie să fie punctat, iar istoria este frumoasă și deplină când are continuitate, iar Evanghelia semnată de Regele Carol I și Regina Elisabeta, Sfântul Epitaf brodat cu fir de aur ,argint și mătase, vasul din argint pentru sfințirea apei, setul de cădelnițe folosit la resfințire au un loc aparte.

De asemenea, atât icoanele pictate pe lemn, cât și cărțile vechi bisericești prezente aici sunt expresii ale credinței și ale identității spirituale … ele ne leagă de trecut și ne amintesc de valorile care au modelat poporul nostru de-a lungul timpului.

Legătura trecutului cu prezentul este profundă

și continuă prin acțiunea oamenilor de acum, aici găsind și o expoziție de veșminte arhierești brodate cu fir de argint, engolpioane, bastoane și cârje arhierești, donate Muzeului de Arhiepiscopul Calinic Argeșanul.

Fără să sesizăm timpul se scurge, dar ne dăm seama că el a trecut cu mult folos și am devenit mai bogați spiritual.





