Polițiștii de combatere a criminalității organizate au interceptat o tranzacție cu bancnote contrafăcute de 500 de euro și franci elvețieni falși. În urma flagrantului și a perchezițiilor, au fost ridicate valori fictive de peste 500.000 de euro.

Captură spectaculoasă în centrul municipiului Satu Mare

O acțiune coordonată a polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare s-a soldat, sâmbătă, 7 iunie, cu reținerea a doi bărbați suspectați că puneau în circulație sume importante de bani falsificați.

Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 16.00, cei doi suspecți, în vârstă de 43 și 44 de ani, ambii din municipiul Oradea, au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să comercializeze 99.500 de euro falși, în bancnote de 500 de euro, precum și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți.

Peste 400.000 de euro falși găsiți într-un autoturism

Verificările efectuate imediat după flagrant au dus la o descoperire și mai gravă. În autoturismul unuia dintre bărbați, polițiștii au găsit încă 404.000 de euro, de asemenea în bancnote de 500 de euro contrafăcute.

Cantitatea mare de bani falși ridică suspiciuni serioase cu privire la existența unei rețele mai ample de distribuție și plasare a valorilor falsificate în circuitul economic.

Percheziții la Oradea și rețineri pentru 24 de ore

Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul Oradea, la adresele persoanelor vizate.

În urma probatoriului administrat, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi, 8 iunie, urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Anchetă în plină desfășurare

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate în punerea în circulație de valori falsificate.

Prezumția de nevinovăție rămâne în vigoare

Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.