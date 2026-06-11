







Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Cenaclul „Cronograf” și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Satu Mare, organizează luni, 15 iunie 2026, un moment omagial dedicat poetului național Mihai Eminescu, la 137 de ani de la trecerea sa în nemurire.

Evenimentul va debuta la ora 09:00, cu depuneri de jerbe de flori la bustul poetului, aflat în fața Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare. Programul va continua la Monumentul Limbii Române, unde poeții sătmăreni vor susține un microrecital liric dedicat memoriei marelui poet.





Ziua de 15 iunie marchează data trecerii la cele veșnice a lui Mihai Eminescu, poetul național al românilor, una dintre cele mai importante personalități ale literaturii române și un simbol al culturii naționale.

Prin acest moment de reculegere, poezie și cinstire, organizatorii își propun să aducă un omagiu celui care, prin opera sa, rămâne viu în conștiința și spiritualitatea poporului român.