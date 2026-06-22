VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DRUMUL MEU PRINTRE IMAGINI

De: LIVIUS HODIȘ, EDITORIALIST LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, MARAMUREȘ, EDITOR VIDEO ȘI CAMERAMAN PRIMA TV;

De când mă știu, vara este cel mai plăcut moment al anului, care aduce: libertate, căldură, timp liber, dar mai ales taberele de vară. Prima mea experiență într-o astfel de tabără a fost la Ecumenica, o săptămână plină de activități diverse organizată de părinții mei. Acolo, fără să-mi dau seama la început, în același timp în care mă distram și îmi făceam prieteni, apoi, crescând, am avut acces în culisele unui astfel de proiect, putând să deprind cunoștințele esențiale și necesare cu privire la organizare, logistică sau chiar programe educaționale și interactive.





CUM SĂ ORGANIZEZI