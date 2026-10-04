La 2 octombrie 2026, Catedra de Drept European a Facultății de Drept și Științe Politice a Universității Catolice “Pázmány Péter” din Budapesta, Oficiul Comisarului pentru Drepturile Fundamentale (Biroul pentru drepturile minorităților naţionale) și Ambasada României în Ungaria au organizat, la sediul Universității din Budapesta, conferința cu tema „European Legal Culture and Strategic Cooperation – New Dimensions of Hungarian-Romanian Cooperation in the European Union".

Evenimentul a fost dedicat aniversării a 30 de ani de la semnarea și intrarea în vigoare, în septembrie 1996, la Timișoara, orașul în care a început Revoluția Română din anul 1989, care a dus la prăbușirea comunismului, a Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară.

Conferința a reunit experți din cele două țări, care au analizat oportunitățile de eficientizare a cooperării româno-ungare în cadrul Uniunii Europene, pornind de la numeroasele obiective și interese comune la nivel regional. Dezbaterile din cadrul panelurilor au subliniat rolul important al relației bilaterale la nivel regional și european, precum și necesitatea unor eforturi susținute din partea ambelor state pentru conturarea viitorului comun al Uniunii Europene, astfel încât aspirațiile naţiunilor noastre să se materializeze printr-un dialog pragmatic, bazat pe transparență și încredere reciprocă.

Participanții au discutat despre domeniile de interes prioritar pentru România și Ungaria, de la cooperarea strategică, juridică și economică în interiorul UE, până la consolidarea interdependenței energetice, sprijinul transfrontalier reciproc și promovarea coeziunii sociale, ca premise pentru punți de legătură tot mai strânse între cele două țări.

În deschiderea conferinței au vorbit László Komáromi, decanul Facultății de Drept și Științe Politice, Universitatea Catolică “Pázmány Péter”; Géza Jeszenszky, fost ministru de externe al Ungariei, istoric și profesor universitar și Gabriel Şopandă, ambasadorul României în Ungaria. Au fost prezenți Daniel Banu, consul general al României la Jula (Gyula) și Florin-Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin (Szeged).

În sesiunea plenară au susținut prezentări: Valentin Naumescu, consilier prezidențial pentru afaceri europene și profesor la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Marcel Szabó, judecător la Curtea Constituțională a Ungariei și șef al Catedrei de Drept European a Facultății de Drept și Științe Politice a Universității Catolice “Pázmány Péter”; Gyeney Laura, comisar adjunct pentru drepturile fundamentale în Ungaria (ombudsman), responsabil pentru drepturile minorităților naționale și profesor asociat la Universitatea Catolică “Pázmány Péter”. De asemenea, au luat cuvântul Kozma György, preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria/AȚRU, și László Szucsigán, purtătorul de cuvânt al naționalității românești în Parlamentul Ungariei.



