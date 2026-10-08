Betonul fantomă: vine în curte, ia avansul și dispare!

Locale 08.10.2026 16:29
Betonul fantomă: vine în curte, ia avansul și dispare!

Un sătmărean povestește că a avut parte de o ofertă „beton” care s-a dovedit, la propriu și la figurat, cam prea bună ca să fie adevărată. Potrivit relatării sale, trei persoane care se deplasau cu un Ford cu numere de Bihor și afirmau că lucrează la Holcim s-ar fi oferit să-i toarne în curte betonul rămas în cifă.

Zis și făcut: betonul urma să ajungă în curte, iar avansul în buzunarul oamenilor. Numai că, după ce au primit banii, povestea ar fi intrat brusc în faza „betonului cu proprietăți paranormale”: oamenii s-au făcut nevăzuți.

Morala? Dacă vine cineva cu beton „rămas” și cu o ofertă care sună prea bine, verificați întâi firma, oamenii și factura. Altfel, riscați să rămâneți cu aceeași curte ca înainte, doar că puțin mai ușori la portofel.

Cât despre beton? Probabil că încă circulă. Doar că nu știe nimeni exact în ce curte.

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