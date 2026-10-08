Localitatea Păulian găzduiește, pe 11 octombrie, o manifestare dedicată tradițiilor ucrainene, dialogului intercultural și respectului pentru diversitate

Un eveniment care pune în centrul atenției gastronomia, portul și valorile comunității ucrainene transformă tradiția într-un adevărat punct de întâlnire între oameni. Organizatorii propun participanților o incursiune în universul artei culinare tradiționale ucrainene, într-o atmosferă construită în jurul respectului și al conviețuirii interetnice. Evenimentul își propune să demonstreze că diferențele de origine pot deveni o sursă de apropiere, atunci când sunt unite prin tradiții, valori și dialog.

Tradițiile ucrainene, aduse în prim-plan

Acțiunea „Conviețuire interetnică în Satu Mare – artă culinară tradițională ucraineană” este organizată de Uniunea Ucrainenilor din România – Filiala Satu Mare, Organizația locală Păulian a UUR, în parteneriat cu Consiliul Local Doba, Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul Arhitecturii și Civilizației Populare a regiunii Transcarpatia, Nord-Vest TV și Gazeta de Nord Vest.

Manifestarea pune accent pe păstrarea și promovarea tradițiilor ucrainene, iar arta culinară ocupă un loc important în program. Preparatele tradiționale devin astfel un mijloc prin care cultura este transmisă mai departe și prezentată publicului într-un cadru de sărbătoare.

„Diferiți prin origine, uniți prin valori”

Mesajul evenimentului este unul dedicat armoniei dintre oameni și puterii dialogului. Organizatorii vor să transmită că tradițiile fiecărei comunități contribuie la diversitatea culturală a întregii regiuni și pot reprezenta un punct de legătură între oameni.

„O sărbătoare a comunității, a respectului și a diversității care ne îmbogățește” este, de altfel, unul dintre mesajele centrale ale manifestării.

Duminică, la Păulian

Evenimentul are loc în 11 octombrie 2026, începând cu ora 14:00, la Căminul Cultural din localitatea Păulian, comuna Doba, situat pe strada Colonel Constantin Paulian, nr. 14.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această întâlnire culturală și gastronomică, dedicată tradițiilor ucrainene și conviețuirii interetnice.

„Împreună păstrăm tradițiile. Împreună construim viitorul” este mesajul sub care se desfășoară evenimentul.



