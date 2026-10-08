Un simplu apel telefonic se poate transforma într-o capcană costisitoare. Polițiștii sătmăreni avertizează că metoda „Accidentul” continuă să fie folosită pentru a-i determina pe oameni să trimită bani sau să ofere informații confidențiale unor necunoscuți

Sub pretextul unui accident rutier în care ar fi fost implicată o rudă apropiată, victimele sunt împinse să reacționeze rapid, înainte să aibă timp să verifice informația. Escrocii se folosesc de panică, presiune emoțională și povești aparent credibile, pretinzând uneori că sunt avocați, medici, polițiști sau alte persoane implicate în rezolvarea presupusului caz. Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le transmite cetățenilor un mesaj simplu: înainte de bani, înainte de date și înainte de orice decizie, verificați!

Un telefon și o poveste construită pentru a provoca panică

Metoda „Accidentul” pornește, de regulă, de la un apel telefonic neașteptat. Persoanei contactate i se spune că o rudă apropiată ar fi fost implicată într-un accident rutier și că situația trebuie rezolvată urgent prin plata unei sume de bani.

Pentru ca povestea să pară cât mai reală, apelantul poate pretinde că este avocat, medic, polițist sau o altă persoană care ar avea legătură cu presupusul accident.

Scopul este același: victima să creadă că timpul este extrem de scurt și că trebuie să acționeze imediat.

Panica este arma principală a escrocilor

Polițiștii atrag atenția că discuția este purtată astfel încât persoana apelată să nu aibă timp să gândească și să verifice informațiile primite.

Vestea unui presupus accident în care este implicată o persoană dragă poate provoca o reacție emoțională puternică. Tocmai această reacție este exploatată de infractori.

Sub presiunea momentului, victima poate ajunge să remită sume importante de bani sau să divulge informații personale și bancare care ulterior pot fi folosite în alte tentative de fraudă.

Primul lucru de făcut: închideți telefonul și verificați

Recomandarea polițiștilor este clară: nu luați decizii sub presiunea apelantului.

În cazul unui astfel de apel, conversația trebuie încheiată, iar informația trebuie verificată printr-o sursă independentă. Cel mai simplu mod este apelarea directă a rudei despre care s-a spus că ar fi fost implicată în accident.

Nu trebuie transferate sume de bani unor persoane necunoscute și nu trebuie furnizate date personale precum adresa, numerele de telefon, informații despre membrii familiei sau alte detalii care pot ajuta escrocii să construiască o poveste și mai convingătoare.

La fel de important este ca nimeni să nu comunice date bancare, coduri de acces sau alte informații confidențiale unor persoane care pretind că reprezintă o instituție sau că gestionează presupusa situație de urgență.

Persoanele vârstnice, ținte vulnerabile

Polițiștii recomandă familiilor să discute din timp cu persoanele în vârstă despre această metodă de înșelăciune.

O conversație purtată înainte de apariția unui astfel de apel poate face diferența într-un moment de panică. Membrii familiei pot stabili împreună modalități simple prin care orice informație primită telefonic să fie verificată înainte de a fi făcut vreun demers.

Un apel care pretinde că este „urgent” nu trebuie să anuleze prudența.

Ați primit un astfel de apel? Păstrați dovezile și anunțați Poliția

În cazul în care există suspiciuni privind un astfel de apel sau dacă o persoană consideră că a fost victima unei înșelăciuni, polițiștii recomandă sesizarea de îndată a Poliției.

Este important să fie păstrate, pe cât posibil, informațiile referitoare la apelul primit, numărul de telefon utilizat, conversațiile și orice alte date care ar putea ajuta la verificarea situației.

În fața unei povești alarmante, câteva minute de verificare pot preveni o pierdere financiară importantă.

„Nu lăsați panica să decidă în locul dumneavoastră. Verificați informația înainte de a acționa!” este mesajul transmis de polițiștii sătmăreni.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare recomandă cetățenilor să rămână vigilenți și să transmită aceste informații și persoanelor apropiate, în special celor care ar putea fi mai vulnerabile în fața acestui tip de înșelăciune.