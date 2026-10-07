România și Ucraina fac un pas concret pentru deschiderea unei noi legături transfrontaliere, care poate schimba traficul și dezvoltarea zonei de frontieră. Drumurile dinspre Hija și Tarna Mare au acum stabilit punctul în care se vor întâlni, iar pregătirile tehnice pentru noul punct de frontieră continuă





Un pas important pentru deschiderea viitorului punct de trecere a frontierei Hija–Tarna Mare este făcut: autoritățile române și ucrainene au stabilit punctul exact în care se vor întâlni drumurile de acces dinspre cele două localități. Decizia vine în urma unei întâlniri de lucru desfășurate în Ucraina, la care au participat reprezentanți ai administrațiilor locale și județene, precum și oficiali ai autorităților de frontieră și vamale. Proiectul este considerat o investiție strategică pentru zona de graniță și poate deschide noi oportunități pentru localitățile sătmărene, pentru traficul transfrontalier și pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Ucraina.

Primul pas concret pentru noua frontieră

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și primarul comunei Tarna Mare, Monica Sobius, au participat în Ucraina la o întâlnire de lucru dedicată viitorului punct de trecere a frontierei Hija–Tarna Mare.

La discuții au participat Miroslav Biletskyi, guvernatorul regiunii Transcarpatia, reprezentanți ai autorităților vamale și de frontieră, ai Administrației Militare Raionale Beregovo, precum și reprezentanți ai comunităților din zona de graniță.

În cadrul vizitei pe teren, autoritățile române și ucrainene au stabilit de comun acord punctul în care se vor întâlni drumurile de acces dinspre Hija și Tarna Mare.

Este primul pas concret pentru punerea în aplicare a acordului încheiat anterior la Bukovel, în cadrul reuniunii Carpathian 8.

Cum va funcționa noul punct de trecere

Viitorul punct de frontieră este prevăzut să funcționeze zilnic, în intervalul 08:00–20:00. Acesta va avea două benzi destinate pietonilor și patru benzi pentru autoturisme.

Autoritățile intenționează să solicite ca punctul de trecere să poată fi utilizat și de autobuze, ceea ce ar putea facilita și mai mult circulația între comunitățile de pe cele două părți ale frontierei.

Satu Mare și-a făcut deja partea

Realizarea investiției este considerată importantă atât pentru comunitățile din zona de frontieră, cât și pentru relațiile economice și administrative dintre România și Ucraina.

Noul punct de trecere ar putea contribui la reducerea traficului din punctele de frontieră existente, dar și la dezvoltarea localităților din apropiere și la consolidarea cooperării transfrontaliere.

Județul Satu Mare și-a îndeplinit deja partea sa din proiect, prin modernizarea drumului de acces către viitorul punct de frontieră.

O nouă poartă pentru economia județului

Poziționat la granița cu Ungaria și Ucraina, județul Satu Mare are potențialul de a deveni un important punct de legătură în această regiune.

Fiecare nouă conexiune rutieră și fiecare investiție comună pot crea oportunități pentru mediul de afaceri, economie și locuitorii județului. În acest context, autoritățile mențin ca obiectiv deschiderea cât mai rapidă a punctului de frontieră Hija–Tarna Mare.



