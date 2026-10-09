Jandarmii sătmăreni, la datorie în acest sfârșit de săptămână

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „General de Brigadă Ioniță Borșan” Satu Mare vor fi prezenți la manifestările sportive și cultural-artistice organizate în județ, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Totodată, jandarmii vor desfășura misiuni de menținere a ordinii publice în sistem integrat, alături de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică la partida de fotbal dintre AFC Unirea Tășnad și Academia de Fotbal Viitorul Cluj, din cadrul etapei a VIII-a a Ligii a III-a. Meciul se va desfășura pe Stadionul „Unirea” din Tășnad, începând cu ora 15:00.

Duminică, 11 octombrie 2026, jandarmii vor fi prezenți și în localitatea Petin, unde Primăria Comunei Păulești organizează cea de-a V-a ediție a Festivalului Recoltei. Evenimentul se va desfășura pe terenul de fotbal din localitate, în intervalul orar 13:00–20:00, și va reuni producători locali și membri ai comunității, într-un cadru dedicat promovării tradițiilor și produselor locale.

Pentru ca evenimentele să se desfășoare fără incidente, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să manifeste un comportament civilizat, să evite implicarea în conflicte și să acorde o atenție sporită supravegherii copiilor și bunurilor personale.

Reamintim cetățenilor că, în situația în care sunt martorii unor fapte antisociale sau au nevoie de sprijin, se pot adresa direct jandarmilor aflați în dispozitiv, iar în caz de urgență pot apela numărul unic 112.

Jandarmeria Satu Mare rămâne alături de comunitate, atât prin prezența la evenimentele publice, cât și prin misiunile desfășurate în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca cetățenii să se bucure de un sfârșit de săptămână în siguranță.