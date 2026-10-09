



Maria Medișan începe o nouă etapă a vieții, odată cu pensionarea, după 22 de ani de activitate în cadrul instituției. Cu acest prilej, colegii i-au transmis un mesaj de mulțumire pentru profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Într-o postare publicată în limbile română și maghiară, echipa i-a urat ani îndelungați de pensie, multă sănătate și împliniri.

Mesajul marchează încheierea celor peste două decenii de activitate și exprimă aprecierea colegilor pentru contribuția profesională a Mariei Medișan.