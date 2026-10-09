Maria Medișan se pensionează după 22 de ani de activitate în cadrul instituției

Locale 09.10.2026 12:40
Maria Medișan se pensionează după 22 de ani de activitate în cadrul instituției


Maria Medișan începe o nouă etapă a vieții, odată cu pensionarea, după 22 de ani de activitate în cadrul instituției. Cu acest prilej, colegii i-au transmis un mesaj de mulțumire pentru profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Într-o postare publicată în limbile română și maghiară, echipa i-a urat ani îndelungați de pensie, multă sănătate și împliniri.

Mesajul marchează încheierea celor peste două decenii de activitate și exprimă aprecierea colegilor pentru contribuția profesională a Mariei Medișan.

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